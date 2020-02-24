Hướng dẫn cách làm trắng móng tay tại nhà đơn giản

Khi nghĩ đến mẫu phụ nữ hiện đại, người ta thường nghĩ ngay đến tuýp người biết làm đẹp và ăn diện. Xã hội hiện đại hóa khiến cho người phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, từ đầu tóc, ăn mặc rồi đến làm mi, làm móng. Tất cả đều được các chị em trau chuốt và chăm sóc rất kỹ.

Việc sơn móng tay nhiều sẽ làm cho móng bị tổn thương và ố vàng, hoặc làm vườn nhiều cũng khiến cho tay bạn bị lấm bẩn, bụi bặm vào sâu trong khóe tay rất mất thẩm mỹ. Bài viết dưới đây mách bạn các cách làm trắng móng tay siêu đơn giản mà lại đẹp.

Móng tay cũng giống như hàm răng hay mái tóc vì nó cũng là “góc con người” nên nó cần được bảo vệ và chăm sóc thật tốt. Hơn nữa, việc sở hữu một bộ móng tay trắng đẹp, sẽ khiến cho bàn tay của bạn đẹp hơn rất nhiều. Bạn có thể tự tin dùng cử chỉ tay khi thuyết trình hay là biểu diễn. Móng tay đẹp cũng khiến cho bạn trong mắt đối phương trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn.

Ngày xưa, để xem tính cách người phụ nữ người ta hay sử dụng nhân tướng học, nhưng bây giờ để đánh giá người phụ nữ đa số người ta sẽ nhìn vào bàn tay hoặc bàn chân. Vì nếu là một người phụ nữ gọn gàng, tinh tế sẽ không bao giờ để cho móng tay, móng chân mình quá bẩn. Kể cả là người lao động, sau khi làm việc xong thì họ sẽ rửa và làm sạch tay chân.

Một bộ móng tay trắng đẹp sẽ khiến bạn trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm trắng móng tay

Vậy làm sao để móng tay trắng, luôn sạch sẽ và hồng hào? Có rất nhiều cách để làm trắng móng tay tự nhiên và an toàn như: cách làm trắng móng tay bằng chanh tươi, cách làm trắng móng tay bằng kem đánh răng, cách làm trắng móng tay bằng giấm,...

Cách làm sạch móng tay bằng kem đánh răng

Đây là cách làm rất đơn giản và phổ biến để làm sạch và làm trắng móng tay.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một chút kem đánh răng và một ít baking soda. Sau đó, trộn hỗn hợp kem đánh răng và baking soda vừa đủ. Tiếp theo, lấy bàn chải cho hỗn hợp đó lên rồi chà lên móng tay, chà vào cả kẽ móng. Làm như vậy khoảng từ 1 đến 2 phút rồi lấy khăn giấy lau và rửa lại sạch sẽ với nước. Cách làm này không những giúp móng tay bạn trắng hơn mà còn giúp loại bỏ phần sơn thừa trên móng trả lại cho bạn bộ móng vô cùng đẹp mà lại còn chắc khỏe.

Cách làm trắng móng tay bằng kem đánh răng rất đơn giản, dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm móng tay hồng hào bằng chanh tươi

Cách này cũng khá là dễ để các chị em tự làm tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm nước cốt chanh tươi và baking soda. Bạn vắt lấy nước nửa quả chanh, sau đó thêm một lượng baking soda thích hợp vào cùng rồi trộn đều. Lấy bàn chải nhúng vào hỗn hợp rồi chải, chà lên trên móng tay và kẽ móng tay một cách nhẹ nhàng trong vòng 2 phút. Sau đó, rửa tay bằng nước ấm cho sạch. Trong nước cốt chanh có chứa vitamin C sẽ giúp cho móng của bạn sạch sẽ, thơm tho và hồng hào hơn.

Cách làm móng tay trắng hồng bằng chanh tươi rất nhanh và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm móng tay trong suốt, trắng sạch bằng giấm

Giấm chứa axit nhẹ có tác dụng đánh bay bụi bẩn và làm trắng sạch. Bạn có thể sử dụng giấm để làm sạch và làm trắng móng tay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị đơn giản chỉ cần giấm trắng 100%. Đổ giấm trắng ra một tô to, sau đó cho phần đầu ngón tay vào ngâm và miết nhẹ trong vòng 5 phút rồi rửa sạch lại tay bằng nước ấm. Lau tay và móng tay bằng khăn mềm. Bạn sẽ thấy móng tay trong suốt, trắng đẹp như thế nào.

Cách làm sạch và trong móng tay bằng giấm trắng rất hữu hiệu giúp bạn sở hữu bộ móng trong và rất sang - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sạch kẽ móng tay bằng muối và chanh tươi

Kẽ tay là phần khó xử lý nhất vì bụi bẩn đi rất sâu vào trong rãnh móng tay. Để làm sạch nó, bạn có thể dùng thuốc tẩy chuyên dụng, nhưng thuốc tẩy chứa khá nhiều chất hóa học độc hại. Cách làm sạch kẽ móng tay bằng muối và chanh tươi là bí kíp làm sạch móng tay tự nhiên mà rất an toàn.

Nguyên liệu cần làm là nửa quả chanh và một chút muối biển. Bạn chỉ cần vắt nửa quả chanh và một muỗng muối biển rồi hòa với nhau cho muối biển tan dần. Sau đó, bạn dùng tăm bông thấm vào hỗn hợp này rồi chà vào kẽ tay và móng tay trong vòng 5 phút, sau đó rửa tay sạch lại bằng nước ấm. Cách này lấy bẩn ở kẽ tay rất nhanh mà còn làm trắng và sạch móng tay nữa.

Làm sạch sâu kẽ móng tay giúp bàn tay bạn sạch sẽ hơn và đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi làm trắng móng tay

- Chanh và giấm có chứa axit, cùng với baking soda sẽ không tốt cho vùng da tay hay phần móng tay đang bị thương.

- Nếu bạn áp dụng các cách trên mà rửa lại tay. Móng chưa sạch kỹ bạn có thể làm lại.

- Bạn có thể áp dụng các cách làm sạch móng tay trên với cả móng chân.

Không dùng chanh, giấm và baking soda để làm móng khi móng bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn và bí quyết mách bạn cách làm trắng móng tay giúp bạn có bộ móng trong, sạch, hồng hào. Chúc bạn thực hiện thành công và có một bộ móng đẹp như ý muốn.