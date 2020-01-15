6 cách vẽ móng tay đơn giản mà đẹp bạn có thể tự làm

Nhiều chị em có sở thích vẽ móng tay, nhưng việc phải thường xuyên ra tiệm vừa tốn kém lại bất tiện. Chưa kể khi mài móng còn gây ảnh hưởng tới độ chắc khỏe của móng tay, mỗi khi nail mọc dài ra cũng phải nhờ thợ sửa. Những điều này khiến các chị em muốn học vẽ móng để tiết kiệm chi phí và tự chủ động hơn. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu những cách vẽ móng tay đơn giản mà đẹp để tất cả các chị em đều có thể tự thao tác tại nhà.

Kiểu nail này chưa bao giờ lỗi thời mà còn là lựa chọn đáng được ưu tiên hàng đầu khi tạo mẫu nail vì sự đơn giản và sang trọng của nó. Nếu các mẫu nail vẽ họa tiết hoa lá dễ khiến các bạn trở nên nữ tính bánh bèo, nail đính lá gắn hột lại làm bàn tay trông cồng kềnh thì với mẫu nail kiểu dáng đường kẻ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng hóa phong cách cho bản thân.

Nhiều chị em lo ngại mình không có hoa tay, không biết vẽ nên sợ sẽ làm xấu mất bộ móng của mình. Nhưng luôn có những kiểu nail đơn giản mà lại luôn luôn hợp mốt để các bạn làm theo, tiêu biểu nhất là dạng nail phong cách đường kẻ.

Ưu điểm hàng đầu là nó không đòi hỏi quá nhiều năng khiếu vẽ hay kỹ thuật đặc biệt của người làm, nên các chị em có thể tự làm tại nhà. Và khi móng mọc dài ra bạn cũng rất dễ tạo hình lại chứ không cần tới tiệm để gỡ.

Để thực hiện mẫu nail này, đầu tiên bạn có thể phác thảo sơ qua giấy những kiểu đường kẻ mà mình muốn, có thể là kẻ caro, kẻ chéo, kẻ chữ thập,…Và những màu sắc bạn muốn phối với nhau. Sau đó tiến hành tô lớp màu nền lên toàn bộ móng tay, chờ chúng khô thì dùng cọ sơn móng vẽ các đường kẻ lên. Đến khi lớp đường kẻ này khô là bộ nail của bạn đã hoàn thành rồi.

Bí quyết để có bộ nail vẽ đường kẻ đẹp đó là cách phối màu, nếu bạn phối những màu không hòa hợp với nhau mẫu nail sẽ trở nên rất buồn cười. Để khắc phục điều này, trước khi vẽ bạn hãy lên mạng internet tìm hiểu những tông màu phối cơ bản ăn khớp nhau để có sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé.

Vẽ móng tay phong cách đường kẻ - Ảnh minh họa: Internet

Phong cách hình khối

Tương tự như lựa chọn bên trên, phong cách hình khối thì phức tạp hơn một chút vì ngoài các đường nét nó còn có hình tròn, mà hình tròn vẽ thì dễ bị méo, nên các chị em thường run tay. Không sao cả, trừ những mẫu hình tròn cắt dán tròn xoe thì khi vẽ ở quán các hình tròn cũng không chắc đã hoàn hảo được đâu.

Ưu điểm của mẫu móng này giống với lựa chọn bên trên, đó là chúng có thể tự vẽ tại nhà và đa dạng hóa phong cách được. Những dạng nail hình khối đường nét thường đem lại vẻ ngoài đơn giản và tinh tế, thế nên chúng ít bị lỗi mốt và có thể tôn khiến bạn trở nên đẹp mắt hơn. Đồng thời, bạn cũng không cần phải lo khi móng tay mọc dài ra vì những kiểu nail này khá dễ sửa, cũng không đòi hỏi thao tác tháo gỡ hay gắn dính phức tạp như các mẫu đính đá, đính phụ kiện.

Để thực hiện mẫu nail này, bạn cũng hãy tưởng tượng những loại đường nét mình yêu thích trong đầu, sau đó phác thảo lại trên giấy trước để chắc chắn nó có bố cục trông ổn. Khi đã ưng ý rồi thì tiến hành tô một lớp màu nền lên móng, chờ tới khi khô sau đó dùng cọ vẽ các hình khối lên trên, vậy là xong, hoàn toàn rất đơn giản.

Nail vẽ dạng hình khối - Ảnh minh họa: Internet

Phong cách nhịp tim

Một biến tấu nổi bật khác của dạng hình khối đường nét đó chính là kiểu nail nhịp tim, vì nó đã rất phổ biến rồi nên có lẽ các chị em cũng không còn xa lạ quá. Ưu điểm của mẫu nail này là nó trông vô cùng chất lừ và nổi bật. Đồng thời để vẽ mẫu nail này quá đơn giản, dường như nó chỉ phức tạp hơn các mẫu nail một màu chút xíu.

Để thực hiện, bạn chọn một màu mình yêu thích rồi tô lên tay làm lớp nền, chờ cho chúng khô thì lấy cọ vẽ những đường nhịp tim lên xuống trên tay. Nếu bạn sợ những đường nhịp tim không được thẳng hoặc lem nhem thì hãy lấy những miếng băng dính, dán song song sao cho chỉ để lộ một khe nhỏ, lấy cọ vẽ màu vào khe hở đó, chờ tới khi nó khô thì bóc băng keo ra. Vậy là bạn đã có một mẫu nail đẹp và đặc biệt ấn tượng rồi. Hai gam màu kinh điển nhất của mẫu này là đen – trắng và đỏ - trắng, nếu lăn tăn không biết chọn màu gì thì bạn có thể ứng dụng 2 gợi ý trên.

Nail họa tiết nhịp tim - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu móng tay đẹp đơn giản

Bên cạnh những mẫu vẽ đẹp, chúng ta không thể quên những móng tay tô và phối màu bắt mắt được. Nếu bạn thực sự không tự tin với việc vẽ vời của mình thì có thể lựa chọn các mẫu nail đơn giản dễ làm khác dưới đây nhé.

Phong cách Ombre

Phong cách tô móng này dường như là một trong những kiểu kinh điển và luôn luôn thời thượng để lựa chọn. Đây là một mẫu nail đẹp nhẹ nhàng mà vô cùng sang trọng, tinh tế. Nó không lấn át phong cách thời trang, makeup của bạn mà còn tôn lên vẻ đẹp của những bộ trang phục và ngoại hình cho bạn. Để gợi ý một kiểu nail dùng hằng ngày mà ứng dụng được trong mọi môi trường, mọi mục đích của bạn thì chúng tôi sẽ nhiệt tình đề cử mẫu móng tay này.

Để thực hiện, đầu tiên bạn hãy chọn hai hoặc 3 màu sắc mà mình yêu thích. Sau đó tô một màu lên toàn bộ móng tay để làm lớp nền, ưu tiên những màu nhạt. Khi lớp màu này đã khô, bạn lấy một màu khác đậm hơn, tô lên khoảng ½ hoặc 2/3 móng tay, nên tô đậm ở đầu móng và nhạt dần vào trong để tạo hiệu ứng chuyển màu rõ ràng. Nếu bạn muốn nhiều màu thì tiếp tục chồng những lớp màu khác lên trên, cũng tô với kiểu đậm ở đầu móng và nhạt dần vào trong. Nhưng lưu ý chỉ nên dùng tối đa khoảng 4 màu nếu khả năng hội họa và khéo tay của bạn có hạn, vì dùng nhiều màu quá sẽ khiến bộ móng của bạn bị rối mắt và hơi hỗn độn.

Tông màu dễ dùng rất cho kiểu Ombre là tông nude hoặc tông bóng tự nhiên + một màu sắc khác đậm hơn. Nên nếu bạn không biết chọn màu như thế nào thì cứ dùng một lọ sơn bóng nude + màu mà bạn thích nhất là được.

Nail dạng Ombre màu - Ảnh minh họa: Internet

Phong cách đan màu

Phong cách đan màu này cũng đơn giản không kém, thực ra nó chỉ là tô màu cơ bản lên những chiếc móng tay thôi. Ưu điểm của lựa chọn này là nó sẽ giúp bạn dễ phối trang phục và phong cách đi kèm cho bản thân, nhược điểm là lựa chọn màu phối sẽ hơi khó với những bạn thiếu khiếu thẩm mỹ. Nếu những màu sắc bạn phối không hòa hợp với nhau thì khi nhìn tổng thể sẽ rất kỳ cục, nên nếu muốn dùng kiểu nail này bạn hãy tham khảo qua những tông màu dễ ăn khớp với nhau nhé.

Để thực hiện, bạn nên chọn khoảng 2-3 màu khác nhau, nên là 3 thì sự xen kẽ sẽ đẹp mắt hơn. Khi đã chọn rồi thì bạn cứ tô mỗi ngón tay một màu trong những tông đã chọn được khi nãy. Sau đó chờ các móng tay khô lại là bạn đã có một đôi tay xinh xắn rồi.

Những tông màu phổ biến dễ dùng là đen – xám – nhũ bạc, đen – đỏ, đen – nhũ vàng – đỏ trầm,…Nếu bạn thấy quá khó chọn màu thì hãy tham khảo những gợi ý phía trên nhé.

Tô xen màu giữa các móng tay - Ảnh minh họa: Internet

Phong cách sọc màu

Đây là một kiểu đan màu nữa, nhưng thay vì tô mỗi móng tay một màu, bạn tô những màu này lên cùng một móng tay theo chiều dọc hoặc ngang. Để tiến hàng, bạn chia móng tay ra làm 2-4 phần đều nhau, sau đó dùng các màu khác nhau để sơn lên những phần này, chờ chúng khô lại là xong. Tuy nhiên, vì trên cùng một móng tay nên những màu bạn chọn nên đặc biệt xuyệt tông với nhau. Để an toàn thì bạn hãy chọn những màu thuộc cùng một nhóm, ví dụ: Đỏ nâu – đỏ thuần – đỏ nhạt, xanh chàm – xanh lá – xanh nõn chuối,…

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Móng tay tô sọc màu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách vẽ móng tay đơn giản mà đẹp, hy vọng những thông tin này đã giúp bạn có thêm những ý tưởng để làm đẹp cho bản thân, chúc bạn có một mẫu nail tự làm thành công nhé!