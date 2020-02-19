Cách làm móng tay dài nhanh bằng nguyên liệu thiên nhiên đơn giản tại nhà

Dưới đây là những cách làm dài móng tay tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên mà bạn có thể tham khảo:

Có nhiều cách làm móng tay dài nhanh nhưng đa phần chị em đều chọn phương pháp làm dài móng bằng nguyên liệu thiên nhiên vì nó an toàn, lành tính cho da và mang lại kết quả như ý. Vậy đó là những phương pháp tuyệt vời nào? Chúng ta sẽ được biết qua bài viết sau.

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần dành khoảng 20 phút để ngâm bàn tay của mình vào nước muối ấm, các dưỡng chất có trong muối sẽ giúp cho móng tay của bạn được vệ sinh sạch sẽ, móng được chắc khỏe và kích thích mọc dài hơn.

Muối là một nguyên liệu dễ tìm, vì thế nhiều bạn nữ chọn cách làm dài móng tay bằng muối là phương pháp dễ làm mà mang lại hiệu quả cao. Bạn không cần tìm những nguyên liệu đắt tiền mà có thể sử dụng những hạt muối thân thuộc này để kích thích cho móng tay mọc dài hơn và chắc khỏe hơn.

Cách làm móng tay nhanh dài bằng dầu ô liu

Dầu ô liu được xem là một trợ thủ đắc lực của chị em trong việc làm đẹp. Ngoài việc giúp da bạn trở nên trắng sáng, hồng hào và đẹp hơn thì nó còn giúp cho móng tay của chúng ta nhanh dài. Không những vậy, trong dầu ô liu có chứa một lượng vitamin E cần thiết giúp bạn phục hồi móng tay.

Cách làm: Bạn chỉ cần ngâm tay của mình trong dầu ô liu khoảng 20 phút và thực hiện đều đặn mỗi ngày thì đã có bàn tay đẹp với móng tay dài và chắc khỏe.

Nếu muốn móng tay dài nhanh hơn, bạn có thể sử dụng dầu ô liu kết hợp với cà chua. Đây là cách làm móng tay dài cấp tốc mà không phải ai cũng biết.

Cách làm: Bạn chuẩn bị 1 cái bát. Cho 1 thìa dầu ô liu và vài thìa nước cốt chanh vào bát, khuấy đều và thoa hỗn hợp này lên móng tay.

Cách làm móng tay nhanh dài bằng nước cam

Cam chứa nhiều vitamin và axit folic rất tốt cho móng - Ảnh minh họa: Internet

Nước cam ngoài được biết là một thức uống giải nhiệt thì nó còn là một dưỡng chất giúp kích thích móng tay mọc dài hơn. Nguyên nhân là vì trong cam chứa nhiều vitamin và axit folic rất tốt cho móng tay.

Cách làm: Bạn chỉ cần ngâm móng tay trong nước cam khoảng 15 phút mỗi ngày là được. Hãy chăm chỉ thực hiện thường xuyên, bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả tuyệt vời của nước cam.

Cách làm móng tay nhanh dài bằng chanh

Chanh có tác dụng dưỡng móng tay - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công dụng làm đẹp, tẩy tế bào chết, giảm cân, chanh còn có hiệu quả tuyệt vời trong việc dưỡng móng tay. Nhờ vào lượng vitamin C dồi dào, chanh có thể kích thích móng tay mọc nhanh chóng.

Cách làm: Mỗi ngày, bạn cắt một lát chanh rồi chà lát chanh đó vào móng tay khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện mỗi ngày để có hiệu quả tốt nhất.

Cách làm móng tay nhanh dài bằng tỏi

Tỏi làm móng tay nhanh dài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn móng tay dài nhanh hơn mà không có sự can thiệp của các loại mỹ phẩm thì bạn có thể sử dụng tỏi.

Cách làm: Bạn lấy tép tỏi chà xát lên móng tay trong 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Nên thực hiện đều đặn mỗi ngày, tinh chất trong tỏi sẽ giúp móng tay của bạn cứng, khỏe và dài hơn.

Cách làm móng tay nhanh dài bằng cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin A và C tốt cho móng tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong cà chua có chứa nhiều vitamin A và C rất cần thiết trong dưỡng móng tay, giúp móng tay khỏe và nhanh dài. Bạn hãy ngâm móng tay trong nước cà chua khoảng 10 phút mỗi ngày để có móng tay dài và đẹp.

Lưu ý khi chăm sóc móng tay

Ngoài những cách làm cho móng tay dài nhanh hơn bằng nguyên liệu thiên nhiên. Bạn cũng nên lưu ý những điều này để móng tay của mình luôn chắc khỏe.

Không cắn móng tay: Việc cắn móng tay thường xuyên sẽ làm giảm quá trình phát triển của móng tay. Ngoài ra, việc cắn móng tay như vậy sẽ làm sứt mẻ những chiếc móng, làm móng xước và yếu hơn.

Dinh dưỡng: Bạn nên bổ sung các thực phẩm có nhiều vitamin A, B, E vào bữa ăn hằng ngày để giúp cho móng tay luôn khỏe và có sức khỏe tốt.

Vận động tay: Các bài tập vận động cổ tay, massage tay sẽ có lợi cho sự phát triển của móng và giúp máu được lưu thông tốt hơn.

Hy vọng với những cách làm móng tay dài nhanh trên, bạn có thể áp dụng và thực hiện thường xuyên để giúp móng tay đẹp và chắc khỏe hơn. Mong rằng bạn sẽ thấy bài viết bổ ích và theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết hay tiếp theo.