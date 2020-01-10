Tiện tay lấy vài nguyên liệu trong bếp làm theo cách này, bạn có ngay tuyệt chiêu làm đẹp tại nhà cực hiệu quả lại rẻ bèo

Chăm sóc da 10/01/2020 12:00

Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ, vậy bạn đã biết đến các cách làm đẹp da tại nhà không tốn quá 10 nghìn đồng cho một lần sử dụng chưa?

Những cách làm đẹp da tại nhà từ những nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc dưới đây cực đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay.

1. Xay nhuyễn khoai tây + sữa tươi không đường

Khoai tây được biết đến là một loại thực phẩm giàu chất xơ, photpho, magie... rất tốt cho sức khỏe và có công dụng đặc biệt trong việc làm đẹp.

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Hỗn hợp khoai tây + sữa chua giúp làn da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

- Luộc nhừ khoai tây (lưu ý vì khoai tây rất lâu chín nên phải ninh hoặc luộc lâu một chút mới mềm được).

- Xay nhuyễn 1/2 củ khoai tây + sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Cách sử dụng: Dùng mặt nạ đắp mặt 2 lần/tuần sẽ giúp da mịn màng, trắng hồng tự nhiên.

2. Xay nhuyễn đu đủ đắp mặt

Đu đủ là một loại quả rất tốt cho hệ tiêu hóa, không chỉ vậy nó còn chứa vitamin A giúp làn da căng mịn.

Cách làm: Chọn đu đủ chín (không bị nhũn quá), sau đó cắt lát nhỏ và xay mịn hoặc dùng thìa đánh nhuyễn cũng được.

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Xay nhuyễn đu đủ đắp mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Đắp 1 tuần khoảng 2-3 lần. Kiên trì áp dụng da sẽ luôn căng bóng, đồng thời ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

3. Thái mỏng cà chua/dưa chuột đắp mặt

Đối với những cô nàng có làn da khô hoặc bị sần sùi, nứt nẻ thì mặt nạ cà chua và dưa chuột là phương pháp hữu hiệu và an toàn. 

Cách làm:

Cà chua và dưa chuột rửa sạch với nước muối loãng. Sau đó, thái cà chua/dưa leo thành từng lát mỏng và đắp lên mặt.

Cách sử dụng: 1 tuần có thể đắp từ 2 - 3 lần và không để quá 20 phút trên da (nếu để lâu hơn, da bạn sẽ bị hút nước ngược trở lại).

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Đắp cà chua và dưa chuột giúp cấp nước cho da - Ảnh minh họa: Internet

4. Xay nhuyễn chuối + mật ong

Chuối chứa các chất vitamin A, C, mangan... khi kết hợp cùng mật ong sẽ giúp điều trị thâm, mụn và làm sáng da nhanh chóng.

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Mặt nạ chuối + mật ong giúp trị thâm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Xay nhuyễn hỗn hợp 1/2 quả chuối + 1/2 thìa cà phê mật ong + 1/2 hộp sữa chua không đường.

Cách sử dụng: 1 tuần đắp mặt từ 2-3 lần để giảm mụn và làm trắng da.

Như vậy, chị em đã có ngay những công thức làm đẹp da tại nhà cực kỳ đơn giản, không tốn nhiều chi phí mà đem lại hiệu quả cao.

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