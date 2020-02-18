Chuyên mục giải đáp thắc mắc: Đắp bột móng tay có hại không? 

Làm đẹp 18/02/2020 10:19

Hiện nay, xu thế làm đẹp bằng cách đắp bột móng tay đang dần phổ biến. Không chỉ là mốt, đắp bột móng tay còn nhằm che giấu đi những khuyết điểm của móng thật như hư, gãy. Vậy đắp bột móng tay có hại không?

Móng tay dài, đẹp và bóng, hồng hào là mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, móng tay lại dễ bị tổn thương và hư hại do những công việc nhà hoặc thói quen cắn móng tay. Do đó, một bộ móng tay đẹp tự nhiên không tì vết là chuyện khó đạt được. Đắp bột móng tay là một giải pháp tuyệt vời cho những ai có móng giòn hay gãy, xước. Nhờ ưu điểm bền và đẹp, dễ thực hiện, giá lại ổn, ngày càng có nhiều người tìm đến phương pháp làm đẹp đắp bột móng tay. Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau để tìm hiểu về đắp bột móng tay là gì và đắp bột móng tay có hại không nhé!

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Chuyên mục giải đáp thắc mắc: Đắp bột móng tay có hại không? - Ảnh minh họa: Internet

Đắp bột móng tay là gì?

Đắp bột móng tay đơn giản là việc phủ một lớp bột tự nhiên lên bề mặt của móng tay thật, tăng thêm độ tươi mới và độc đáo cho bộ móng tay.

Về kỹ thuật: Trước tiên, các kỹ thuật viên sẽ chà nhám bề mặt móng thật trước, sau đó đắp các thành phần hóa chất lên vùng vừa chà, bao gồm: chất lỏng monomer và bột polymer. Đợi cho lớp bột khô hẳn, thợ làm móng sẽ điều chỉnh lại chiều dài móng cho cân xứng và phù hợp, tiếp đến trang trí theo yêu cầu của khách hàng, như vẽ hoa, đính đá,....

Đắp gel và đắp bột khác nhau điều gì?

Đắp bột móng tay (móng Acrylic) hay đắp gel lên móng đều là những giải pháp làm đẹp móng tuyệt vời dành cho những cô nàng sở hữu những bộ móng tay không được đẹp, ngắn hoặc bị hư. Cả 2 phương pháp này rất phổ biến, đều có công dụng làm móng dài hơn, thon hơn, quyến rũ với giá hợp lý và để được lâu dài.

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Đắp bột móng tay khác với đắp gel nhiều điểm - Ảnh minh họa: Internet

Vậy điểm khác nhau giữa đắp móng gel và đắp bột móng là gì?

  • Thứ nhất, về thành phần làm giả móng: Bột dùng để đắp móng là hỗn hợp gồm hợp chất lỏng monomer và polymer kết hợp với nhau. Còn hỗn hợp dùng để đắp gel lại là sự trộn lẫn giữa premixed polymer và monomer gel.
  • Thứ hai, thời gian làm khô nóng: Móng đắp bột được để khô tự nhiên, không hơ khô bằng đèn. Do đó, thời gian để lớp bột trên móng khô sẽ lâu hơn đắp móng gel. Còn đối với đắp móng gel, muốn làm khô lớp gel cần phải sử dụng đèn UV hoặc đèn led, thời gian khô sẽ khá nhanh.
  • Thứ ba, tuổi thọ và cách bảo dưỡng móng: Nếu bạn biết được cách bảo quản móng đúng, móng đắp bột sẽ có tuổi thọ cao và bền hơn so với móng đắp gel. Bên cạnh đó, lớp sơn móng phủ lên lớp gel sẽ không giữ lâu bằng sơn trên móng đắp bột. Lớp gel dễ hư hại hơn vì nó không thể để dưới nước lâu, trong khi móng bột khi cứng lại khó bong ra kể cả khi ở dưới nước. Khi móng giả bị nứt hoặc bong ra, việc phục hồi móng đắp bột dễ hơn móng đắp gel nhiều.
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Đắp bột móng tay giữ được lâu hơn đắp gel - Ảnh minh họa: Internet
  • Thứ tư, giá thành làm móng: Chi phí làm móng giả bằng chất dính nhựa acrylic thấp hơn gel nhiều. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là do sự khác nhau về nguyên liệu và kỹ thuật, thời gian thực hiện.

Đắp móng giả có hại không?

Nhiều người muốn làm đẹp bộ móng tay bằng cách đi đắp bột móng nhưng vẫn phân vân liệu đắp bột móng tay có hại không. Theo nghiên cứu của một bác sĩ nổi tiếng, chất nhựa acrylic sẽ gây kích thích có thể gây viêm da tiếp xúc ở vùng da xung quanh. Móng tay giả tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tự bong tróc móng tay thật bởi chất nhựa dùng để gắn móng sẽ ảnh hưởng đến vùng da nằm dưới móng.

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Đắp móng tay có thể khiến móng bị gãy hoặc vàng đi - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, móng tay giả cũng có thể khiến chúng ta không thể nhìn ra được tình trạng của móng thật, từ đó phát hiện ra được bệnh lý tiềm ẩn. Móng tay tự nhiên sẽ bị trắng dần ra, thậm chí có thể có màu xanh lá cây hoặc màu vàng do nhiễm khuẩn trong quá trình chà xát và đắp bột. Nếu móng tay quá dài thì hiện tượng bong tróc là rất dễ xảy ra.

Ngoài ra, móng tay giả còn làm yếu đi móng tay thật vốn dĩ mỏng manh. Đó là lý do tại sao móng tay tự nhiên sẽ không đẹp khi tháo bỏ móng giả ra. Tương tự như khi bạn chùi đi lớp sơn móng tay, móng sẽ bị mất chất và có màu vàng hoặc những chấm trắng nhỏ.

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Đắp móng giả có liên quan tới nguy cơ ung thư da - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng tia đèn cực tím khi đắp bột gel có thể khiến nguy cơ ung thư da tăng cao. Do đó, việc làm móng tay giả là không nên bởi nó có một số tác hại khôn lường. Nếu bạn đã từng làm móng tay giả thì nên có khoảng cách với lần sau để móng có thời gian hít thở và phục hồi lại. Nếu muốn gỡ móng tay giả ra, cần đến các tiệm làm móng chuyên nghiệp. Nếu móng tay bạn không may bị hư hay mắc bệnh, thì tuyệt đối không nên làm móng tay giả.

Đắp bột móng tay giữ được bao lâu?

Thông thường, đắp bột móng tay có thể duy trì được trong 2 tuần. Thời gian này còn phụ thuộc vào việc bạn có chăm sóc và bảo dưỡng nó đúng hay không. Bên cạnh đó, nếu bạn không thích kiểu móng vừa làm thì hãy gỡ bỏ nhanh để tránh ảnh hưởng đến móng thật.

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Đắp bột móng tay có thể giữ tối đa 2 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn trả lời câu hỏi đắp bột móng tay có hại không. Chúc các bạn luôn làm đẹp đi đôi với khỏe mạnh. Đừng quên ấn nút theo dõi Website Phụ nữ và gia đình để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về sức khỏe và làm đẹp.

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