Chiếc áo croptop là một lựa chọn tuyệt vời để khoe vòng 2 cơ thể và có rất nhiều mẫu thiết kế đẹp hết nấc nhưng ngặt một nỗi là khiến các nàng không thoải mái khi vận động vì sợ “Lộ hàng”. Hiểu được tâm lý phụ nữ nên các nhà thiết kế đã cho ra đời áo mặc trong áo croptop riêng biệt để tự do quẫy mọi lúc mọi nơi khi diện áo croptop.

Áo crop-top ra đời vào những năm 1950 và đến năm 1970 bước vào thời hoàng kim và đến năm 2019 biến tấu không ngừng trở thành hiện tượng thời trang . Nếu như chưa biết cách phối đồ với áo croptop tay dài thì hãy nắm bắt ngay nhé!

Những chiếc áo thần thánh này còn có một tên gọi khác khá quen thuộc với các cô nàng là áo bra. Bra khác hẳn áo lót ở chỗ có "3 KHÔNG". Không cứng, không gọng và không bí bách. Bra đa dạng về kiểu dáng và chất liệu từ ren, lụa, phối lưới và cách điệu với mix ren, mix dây, màu sắc phong phú…bạn có thể tha hồ lựa chọn theo phong cách của mình.

Mix áo croptop tay dài

Mix áo croptop tay dài là nguồn cảm hứng vô tận cho các tín đồ thời trang và nhà thiết kế từ khác chất liệu đến cùng tông

Vốn dĩ áo croptop khi tung ra thị trường vẫn được yêu thích qua nhiều năm là do chúng khoe vòng 2 thon gọn tạo thành một cơn sốt cực chất cho giới trẻ. Đồng thời chúng tạo cảm hứng nhiều nhất cho các tín đồ thời trang tha hồ mix những set đồ ấn tượng, thời trang.

Đầu tiên, chúng ta cùng phân biệt các loại áo croptop tay dài trước khi mix áo croptop tay dài nhé! Thật thú vị khi thấy mẫu mã này đa dạng và tiện dụng tới mức nào!

Áo croptop tay dài form rộng cho nữ



Áo croptop tay dài form rộng cho nữ luôn đứng đầu trong best seller tại các shop thời trang suốt 1 năm qua

Mẫu mã này đứng đầu trong Best Seller của các shop thời trang hiện nay nhờ sự phóng khoáng và oversize, màu sắc từ cá tính chuyển sang hòa nhã, vintage, thể loại nào thì croptop cũng thích nghi và phối chuẩn được, thật tuyệt phải không nào?

Áo thun croptop tay dài ôm

Thun luôn là lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng bởi chất liệu co giãn và thoải mái cho mọi hoạt động hằng ngày và tiết kiệm được thời gian vì chúng khá dễ dãi, không cần ủi. Kiểu áo này được cách tân hiện đại với form rộng và tay dài. Các tín đồ thời trang thường mix áo croptop mặc với quần jogger trông cực cá tính và sành điệu!

Áo croptop tay dài có thể thiết kế cùng mọi chất liệu từ ren đến thun, len hoặc vải mà không hề lỗi mốt

Những kiểu áo croptop form rộng cực chất

Áo kiểu này có form rộng và màu sắc trơn, không hoa văn hoạt tiết, càng đơn giản thì chúng càng hợp thời trang và dễ mix đồ. Đặc biệt, phần tay của áo form rộng này khá to và có chun lại ở cổ tay. Bạn có thể phối áo croptop tay dài này với quần cạp cao để duyên dáng khoe đường cong cơ thể mà không sợ lố.

Những kiểu áo croptop form rộng cực chất sinh ra để dành cho các cô nàng thích phong cách thời trang nổi loạn và cá tính mạnh, tạo sự khỏe khoắn năng động

Áo croptop công sở nữ

Với môi trường làm việc ngày càng năng động và hiện đại thì những chiếc áo công sở không dừng lại ở sự kín đáo thanh lịch nữa mà công ty dường như trở thành một sàn catwalk nhỏ sexy nhưng không quá hở bạo, trông rất quyến rũ và sang trọng.

Một chiếc áo croptop mix cùng quần tây baggy không những trẻ trung mà còn lịch thiệp. Một chiếc áo sơ mi croptop tay dài mix với chân váy chữ A hoặc áo croptop và chân váy bút chì cạp cao trông sẽ rất tinh tế.

Áo len croptop nữ



Áo len croptop nữ tay dài dường như không bị nhấn chìm suốt mấy năm qua, nhất là vào thời trang thu đông

Nói đến croptop thì không thể bỏ qua áo len croptop. Chất liệu len hở phần rốn sẽ giúp các cô nàng tôn lên đường cong quyến rũ và thân hình nóng bỏng mà trông cực sành điệu khi kèm theo một đôi boot và quần short jean hoặc jean dài phá cách.

Áo len Croptop ôm

Vào thu đông, đây là dịp lý tưởng để chị em có thể phối đồ với áo len croptop cùng quần Culottes. Set đồ này không quá dày nên rất phù hợp và giúp các cô nàng khoe nhẹ vòng eo thon gọn, kiểu thiết kế này thường tạo cảm hứng cho các nhà thiết kế tặng thêm một bờ vai trễ để tôn vinh bờ vai mỏng man, nuột nà. Dường như các đường nét trên cơ thể sẽ được khoe trọn trong bộ thiết kế này.

Áo len croptop ôm chất phát ngất khi mix cùng chân váy diện đi làm hoặc dạo phố đều nổi bật cá tính

Bên cạnh đó, để phong cách phối đồ với áo croptop tay dài trở nên hoàn hảo và đa sắc đa dạng hơn thì các nhà thiết kế đã tinh tế mix thêm tua rua và ren ở phần hông hoặc in chữ trên áo để tạo nên những điểm nhấn đầy cá tính.

Áo croptop tay dài mặc với quần gì?

Áo croptop tay dài mặc với quần gì để trở nên sành điệu và hợp thời trang, hòa cùng thời tiết?

Áo croptop tay dài có thể phối cùng chiếc quần quen thuộc mà ai cũng có 1 chiếc trong tủ quần áo của mình là quần jean, một chiếc quần jean dài đơn giản tạo nên sự đáng yêu nhẹ nhàng, ngược lại khi phối cùng quần jean wash rách sẽ tạo nên một phong cách bụi bặm. Dù bạn chọn short jean hay jean dài thì chiếc lưng cao sẽ tạo cảm giác vòng 3 tròn đầy và khoe vòng 2 nuột nà một cách tinh tế.

Áo croptop tay dài có thể biến hình với mọi loại quần từ dài đến chân váy, quần jean dài, quần short và không kén chọn chất liệu

Hoặc một chiếc quần váy thoải mái bên trong ở mọi tư thế và dịu dàng bên ngoài với tạo hình chiếc váy cũng là một lựa chọn tuyệt vời để mix cùng áo croptop tay dài. Phù hợp nhất là sử dụng chất liệu áo croptop len thun dày và áo croptop tay dài kết hợp với chân váy xòe và một chiếc quần tất mỏng để tạo sự cuốn hút. Một gợi ý khác là nhẹ nhàng phối cùng quần dài hoặc lửng suông ống rộng, lưu ý là không quá rộng sẽ đẹp hơn nhé!

Đối với các cô nàng ưa thích sự nổi loạn trong thời trang thì ý tưởng dành cho bạn là mix layer áo croptop tay dài và áo sơ mi. Bạn có thể khéo léo khoác thêm một chiếc ao bên ngoài. Bí quyết để chọn áo thun/sơ mi phối để tăng sức nổi bật là chúng phải có độ dài gần hông, không quá dài hoặc quá ngắn.

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- Áo croptop mặc với quần gì để “lên đồ” hợp trend, tôn dáng?

Áo croptop tay dài trễ vai tôn vinh bờ vai mỏng manh thon thả và vòng eo con kiến xuất sắc, là lựa chọn tuyệt vời để tạo nét quyến rũ trước ai kia

Những điều thú vị của cách phối đồ với áo croptop tay dài là không giới hạn, từ quyến rũ đến cá tính mạnh đều được croptop biến tấu thành công và hầu hết chiều lòng được các tín đồ thời trang khó tính nhất. Bạn cũng có thể trở thành nhà thiết kế thời trang cho riêng mình khi khoác lên mình bộ trang phục do chính mình phối. Hãy thử tạo ra dấu ấn riêng biệt cho cá tính của mình qua nguồn cảm hứng sáng tạo phối đồ của mình xem các anh chàng, cô nàng có trầm trồ!