Hướng dẫn các cách làm trắng da từ mật ong hiệu quả

Mật ong được coi là một trong những nguyên liệu “vàng” trong việc làm đẹp, bởi nó chứa rất nhiều dưỡng chất, vitamin tốt cho da, giúp da mịn màng, trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Dưới đây là các đặc tính và công dụng của mật ong:

Loại bỏ những mỹ phẩm chứa hóa chất độc hại, các chị em rất tin tưởng và an tâm cách làm trắng da bằng nguyên liệu tự nhiên, đặc biệt là từ mật ong. Mật ong giàu vitamin và các dưỡng chất làm đẹp da. Hơn nữa, khi kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác, mật ong luôn phát huy tối đa công dụng làm đẹp, giá cả cũng không quá đắt mà còn rất dễ mua trên thị trường. Vậy mật ong có công dụng làm đẹp như thế nào? Các cách làm trắng da từ mật ong tự nhiên là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây về cách làm trắng da từ mật ong nhé!

- Chống oxy hóa: Nguồn dưỡng chất trong mật ong không chỉ cung cấp thêm vitamin cho da mà còn ngăn ngừa các vấn đề ngoại cảnh làm tổn thương làn da và làm chậm, đẩy lùi quá trình lão da.

- Đặc tính kháng khuẩn: Mật ong có tính kháng khuẩn cao, chống lại mụn trứng cá, nhiễm trùng, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các loại mụn mủ, mụn cóc,... Vì công dụng tối ưu đó mà mật ong luôn giữ cho bạn ở trạng thái cực kỳ tốt và khỏe mạnh.

- Giảm mụn đầu đen: Mật ong còn có tác dụng mở rộng lỗ chân lông, giúp da thông thoáng nhờ đó mà giảm sự hình thành và phát triển của mụn đầu đen.

- Bảo vệ làn da: Mật ong nguyên chất có tác dụng bảo vệ làn da của bạn khỏi những tác nhân độc hại của môi trường như khói bụi, ánh nắng trực tiếp từ mặt trời (tia UV). Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng làm trẻ hóa làn da của bạn.

- Làm mờ sẹo: Mật ong có tác dụng loại bỏ tế bào da chết cực tốt, nhờ đó mà còn giúp cho da được trắng sáng và làm mờ vết thâm sẹo, nám, tàn nhang cho bạn làn da trắng hồng đều màu.

- Dưỡng ẩm: Mật ong chứa nước, dưỡng chất giúp da được cấp ẩm và căng tràn sức sống.

Mật ong giúp da căng mịn, tươi sáng, có độ đàn hồi cao, chống oxy hóa trên da - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng trên của mật ong tự nhiên chắc bạn rất muốn sử dụng nó để làm đẹp ngay. Dưới đây là các cách làm trắng da từ mật ong nguyên chất đơn giản mà hiệu quả.

Cách làm trắng da từ mật ong

Mật ong là nguyên liệu rất dễ kết hợp với các dược liệu tự nhiên khác để làm đẹp và làm trắng da. Đại đa số các chị em thường áp dụng các cách làm trắng da từ mật ong nguyên chất như sau:

Cách làm trắng da bằng mật ong và muối

Cách làm trắng da bằng mật ong và muối là cách tẩy tế bào da chết cho da trắng sáng và khỏe mạnh hơn.

Cách thực hiện: Mua muối biển mịn rồi trộn vừa đủ với mật ong nguyên chất theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, thoa đều và mát xa nhẹ trên vùng da cần tẩy tế bào da chết rồi rửa lại bằng nước ấm. Bạn có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để dưỡng da. Áp dụng cách này 1 lần/tuần đều đặn bạn sẽ thấy hiệu quả trong 2 tuần.

Mật ong và muối là công thức loại bỏ tế bào da chết cho da khỏe, sáng và trắng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và sữa tươi

Sữa tươi cũng có nhiều dưỡng chất như mật ong, hơn nữa lại còn có công dụng se khít lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết. Sữa tươi kết hợp với mật ong nguyên chất là công thức làm đẹp vô cùng hoàn hảo cho làn da.

Cách thực hiện: Sữa tươi mua về trộn với mật ong theo tỷ lệ 1:1 và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn. Sau đó, rửa mặt bằng sữa rửa mặt thật sạch, lau khô rồi mới thoa đều hỗn hợp mật ong – sữa tươi lên mặt, giữ nguyên trong vòng 15 phút và rửa sạch lại bằng nước ấm. Cách này giúp bạn dưỡng ẩm và làm trắng da cực tốt. Bạn có thể áp dụng cách này mỗi ngày để da đẹp hơn.

Mật ong và sữa tươi là công thức làm trắng da hoàn hảo giúp dưỡng ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và sữa chua

Axit lactic là thành phần chứa trong sữa chua có công dụng tẩy da chết. Sữa chua kết hợp với mật ong là công thức vô cùng tuyệt diệu để làm trắng và làm đẹp da.

Cách thực hiện: Trộn 2 thìa sữa chua không đường với một thìa mật ong, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp này sánh mịn lại. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên mặt để nguyên trong 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Kết hợp vỗ nhẹ tay lên mặt để da được thẩm thấu dưỡng chất và căng mịn hơn. Bạn có thể áp dụng cách này mỗi ngày cho da trắng hồng rạng rỡ.

Mật ong kết hợp với sữa chua có tác dụng giúp da mềm mịn, trắng hồng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là nguyên liệu vô cùng an toàn cho các chị em thích làm đẹp, bạn cũng có thể dưỡng da bằng mật ong hằng ngày mà không lo ngại gì. Để đạt kết quả làm trắng da cao nhất, các bạn có thể tìm hiểu thêm cách uống mật ong làm đẹp da, từ đó bổ sung thêm dinh dưỡng cho cơ thể cũng như giúp da mạnh khỏe hơn.

Trên đây là một số cách làm trắng da từ mật ong, chúc bạn tự thực hiện thành công tại nhà và sở hữu một làn da trắng mịn đáng mơ ước!