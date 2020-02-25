Mật ong là một thành phần cực kỳ tốt đối với quá trình làm đẹp da của chị em phụ nữ. Vậy có những cách làm mặt nạ mật ong hiệu quả nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay.

Ẩn sau hương thơm quyến rũ, vị ngọt ngào đến mê đắm lòng người của mật ong chính là tác dụng làm đẹp da bất ngờ. Chính vì thế mà mật ong được chị em phụ nữ coi như là báu vật. Có rất nhiều cách làm mặt nạ mật ong với nhiều công dụng khác nhau. Dưới đây là một vài công thức nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ các chị em đã từng thực hiện. Hướng dẫn những cách làm mặt nạ mật ong làm đẹp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Mật ong chính là kết tinh của trăm hoa khoe sắc, vì vậy nói nó đại diện cho sắc đẹp cũng chẳng sai. Mật ong là một loại thực phẩm cực kỳ giàu hàm lượng các loại vitamin A, B, C, E và các nhóm khoáng chất chống oxy hóa phong phú. Có rất nhiều công thức làm đẹp từ mật ong hiệu quả.

Chăm sóc da sáng bóng mềm mịn nhờ các loại mặt nạ mật ong - Ảnh minh họa: Internet Cách làm mặt nạ mật ong trứng gà Nếu bạn đang đi tìm một công thức làm trắng da thì mặt nạ mật ong kết hợp với lòng trắng trứng gà chính là một gợi ý hoàn hảo. Trong 2 thực phẩm này đều chứa vô số các dưỡng chất thiết yếu bổ sung cho sự phát triển và hoàn thiện của tế bào da. Đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do - nguyên nhân hình thành nên nám và tàn nhang đáng ghét. Cách thức thực hiện cũng không quá phức tạp: Đầu tiên bạn hãy tách lấy lòng trắng trứng gà ra và đánh thật bông lên.

Sau đó cho thêm một thìa mật ong vào trộn lẫn hỗn hợp thật đều. Nếu da khỏe thì hãy thêm vài ba giọt cốt chanh vào nữa cũng được.

Đắp lên mặt và nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm và thoa chút kem dưỡng da.

Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 lần, trong vòng 3 tuần sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Mặt nạ mật ong lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong và chuối Thêm một cách làm mặt nạ mật ong dưỡng ẩm nữa đó chính là kết hợp giữa 2 nguyên liệu là mật ong và chuối chín. Trong chuối chín có chứa một hàm lượng các loại dưỡng chất thiết yếu thúc đẩy sự gắn kết của các sợi collagen. Chính vì thế kết hợp 2 thành phần này với nhau sẽ tạo nên một mặt nạ dưỡng ẩm và trẻ hóa cực kỳ hiệu quả. Cách thức thực hiện cũng không quá phức tạp:

Chọn lấy một quả chuối chín và nghiền thật nát. Sau đó thêm 2 thìa cafe mật ong và trộn thật đều hỗn hợp.

Sau khi làm sạch da mặt, phết hỗn hợp này lên mặt trong vòng 20 - 25 phút.

Cuối cùng là rửa sạch lại bằng nước ấm và thoa một chút kem dưỡng da.

Thực hiện đều đặn tuần 3 lần, sau 2 tuần bạn sẽ cảm thấy da của bạn ẩm mịn hẳn. Chưa kể đến việc những mảng da tối màu được cải thiện hơn. Mặt nạ mật ong chuối chín - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong sữa tươi không đường và bơ chín Bơ và sữa tươi không đường đều là những thành phần giàu chất béo có lợi. Kết hợp thêm nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào từ mật ong sẽ tạo nên một công thức dưỡng da vô cùng hoàn hảo. Cách thực hiện đơn giản như sau: Bơ chín lột vỏ nghiền nát, cho thêm 1 muỗng sữa tươi không đường và 2 muỗng cafe mật ong. Trộn đều cho hỗn hợp quyện vào nhau.

Tiến hành đắp lên mặt trong 15 đến 20 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm sau đó thoa kem dưỡng da.

Đều đặn thực hiện tuần 3 lần, sau 2 tuần sẽ cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng như da em bé. Đây là loại mặt nạ cực kỳ giàu dưỡng chất, rất tốt cho chị em nào có làn da nhạy cảm. Mặt nạ mật ong bơ chín và sữa không đường - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong trị thâm mụn Đắp mặt nạ mật ong với nghệ, bột nghệ hoặc tinh bột nghệ đã là một công thức cực kỳ quen thuộc đối với chị em phụ nữ. Trong nghệ có chứa hàm lượng curcumin dồi dào, chính vì thế sẽ ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do làm thâm sạm da. Chưa kể đến việc loại mặt nạ này còn hỗ trợ trị mụn không để lại sẹo. Nếu muốn kết hợp cả công dụng làm trắng da thì bạn có thể biến tấu bằng cách cho thêm sữa tươi không đường hoặc sữa chua không đường. 1 muỗng sữa chua không đường, 1 muỗng bột nghệ hoặc tinh bột nghệ, 2 muỗng cafe mật ong trộn đều.

Đắp hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong vòng 20 đến 30 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm và thoa chút kem dưỡng.

Thực hiện đều đặn tuần 3 lần, bạn sẽ nhận thấy các vết thâm mụn dần dần mờ đi, sự xuất hiện của mụn cũng ít hơn và da dẻ trắng hồng mịn màng hơn. Mặt nạ nghệ mật ong - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là tổng hợp những cách làm mặt nạ mật ong cho phái đẹp cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên có một lưu ý là những người nào đang dị ứng với phấn hoa thì không nên áp dụng các công thức trên để tránh kích ứng da. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho công cuộc cải thiện nhan sắc của bạn.

Cách đắp lòng trắng trứng gà với mật ong đúng chuẩn cho làn da đẹp không tì vết Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà với mật ong là bí quyết làm đẹp quen thuộc của chị em phụ nữ. Vậy công dụng của loại mặt nạ này là gì và cách đắp mặt nạ thế nào? Cùng tìm câu trả lời ngay trong bài viết này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-nhung-cach-lam-mat-na-mat-ong-lam-dep-hieu-qua-351850.html