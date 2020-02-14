Đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần là hợp lý?

Nghệ là một loại nguyên liệu được dùng phổ biến tại Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp loại củ này trong căn bếp của các gia đình. Không chỉ được sử dụng như một loại gia vị, sản phẩm tạo màu và nghệ còn được dùng để chữa bệnh, làm đẹp da.

Tinh bột nghệ và mật ong là những sản phẩm làm đẹp vô cùng quen thuộc đối với chị em. Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau tạo nên loại mặt nạ phù hợp với hầu hết mọi loại da. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn có thể lạm dụng mặt nạ tinh nghệ mật ong, chỉ nên đắp định kỳ để da có thể hấp thụ các dưỡng chất một cách tốt nhất. Cùng tìm hiểu xem đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần để sử dụng hợp lý.

Thực tế, chị em chỉ cần đắp tinh bột nghệ là được tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả làm đẹp sâu hơn thì nên kết hợp với một số loại nguyên liệu khác như: Mật ong, sữa chua, sữa tươi… Và nguyên liệu được ưa chuộng nhất chắc chắn là mật ong.

Từ củ nghệ, người ta lọc bỏ phần dầu, màu nghệ, cuối cùng còn lại tinh bột nghệ nguyên chất. Khi sử dụng tinh bột nghệ làm đẹp, bạn không lo bị vàng da hay kích ứng. Trong tinh bột nghệ có chứa hoạt chất curcumin được dùng để chữa bệnh cũng như làm đẹp. Chúng giúp làm mờ sẹo, giảm thâm và chữa mụn, nám, rạn da, chống lão hóa.

Trong mật ong có chứa nhiều khoáng chất cũng như các loại vitamin rất có lợi và được xem như một loại thần dược đối với da. Chúng có chứa chất kháng viêm vì vậy hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị mụn trứng cá. Đồng thời cấp ẩm cho da, dưỡng ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông.

Mật ong giúp cấp ẩm cho da, thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai nguyên liệu đều có tác dụng cực kỳ tuyệt vời đối với da, cho nên chúng được kết hợp với nhau để làm mặt nạ dưỡng da vô cùng hiệu quả. Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong sẽ giúp se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm, mang lại làn da mịn màng cho người dùng. Đồng thời giảm mụn, thâm, nám, vết nhăn, vết chân chim.

Từ hiệu quả làm đẹp trên, nhiều nhãn hàng cũng từ công dụng tuyệt vời này mà tạo ra mặt nạ kem nghệ mật ong để chị em chăm sóc da thuận tiện hơn.

Đắp mặt nạ nghệ mật ong cho hiệu quả làm đẹp tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần?

Dù là sản phẩm tốt nhưng khi sử dụng cho da, bạn cũng cần phải để cho các dưỡng chất có thời gian thẩm thấu và phát huy tác dụng. Đối với mặt nạ nghệ mật ong cũng vậy, mặc dù công dụng tốt nhưng không phải cứ sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Thay vào đó, nếu dùng quá nhiều còn dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm khác.

Tần suất sử dụng mặt nạ tinh nghệ mật ong tốt nhất là khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Khi sử dụng mặt nạ tinh nghệ mật ong, bạn nên loại bỏ lớp tế bào chết trên da. Vì vậy da bạn trở nên mỏng hơn và cần phải có thời gian để tái tạo lại lớp da đã bị mất đi. Đồng thời giúp da có thời gian hấp thụ dưỡng chất của mặt nạ.

Nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến da bị bào mòn, lớp bảo vệ bên ngoài không còn thì khiến da của bạn yếu đi. Nhiều người cũng lo lắng đắp mặt nạ nghệ da sẽ bị ăn nắng, tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai.

Tuy nhiên, nếu chỉ dùng 1 lần mỗi tuần thì da sẽ không được cung cấp dưỡng chất đầy đủ. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng da cũng vì thế mà không hiệu quả. Vì vậy mà số lần phù hợp nhất trong tuần là 2 đến 3 lần.

Chỉ nên đắp tuần 2 đến 3 lần để mặt nạ có hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ nghệ mật ong đúng cách

Khi đắp mặt nạ nghệ mật ong, để đảm bảo sản phẩm phát huy được hiệu quả tốt nhất thì bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Làm sạch da trước khi đắp mặt nạ. Quá trình này giúp loại bỏ bụi bẩn trên da, lỗ chân lông giãn nở, nhờ đó mà các dưỡng chất có thể thẩm thấu dễ dàng vào da.

Đắp mặt nạ nghệ mật ong trong khoảng thời gian 15 phút. Sau khi mặt nạ khô là không còn tác dụng nữa. Đồng thời, da cũng chỉ cần 15 phút để hấp thụ các dưỡng chất. Vượt quá thời gian đó, da sẽ bị bí và lỗ chân lông bít lại.

Sau khi đắp mặt nạ, rửa sạch mặt bằng nước ấm, cuối cùng rửa mặt nước lạnh để các lỗ chân lông thu nhỏ lại.

Lưu ý mặt nạ nghệ mật ong được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 1 ngày.

Ghi nhớ những lưu ý khi dùng mặt nạ tinh nghệ mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Với những kinh nghiệm cũng như kiến thức về đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần, hy vọng bạn đã có được cho mình một phương pháp làm đẹp hiệu quả, tạo sự thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày.