Tổng hợp công thức làm đẹp với mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

Trong nghệ có thành phần quan trọng là curcumin giúp kháng khuẩn và kháng viêm vô cùng tốt. Curcumin giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và ức chế hoạt động của vi khuẩn. Đồng thời, hoạt chất này còn hữu hiệu trong việc làm lành những tổn thương do các nốt mụn gây ra, làm giảm các vết thâm sau mụn nhanh chóng giúp da sáng hơn.

Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong là công thức làm đẹp vô cùng hiệu quả mà hầu hết các chị em đều biết đến và ưa chuộng. Không chỉ giúp làn da đẹp tự nhiên, các nguyên liệu này còn mang lại tác dụng trị nhiều vấn đề liên quan đến da. Để tìm hiểu kỹ hơn về loại mặt nạ này, chị em hãy theo dõi ngay bài viết này.

Vì vậy, nếu kết hợp hai nguyên liệu trên, bạn sẽ có công thức làm đẹp tuyệt vời, vừa giúp trị các vấn đề về da như mụn, tàn nhang, da tối màu vừa giúp dưỡng da và chống lão hóa. Đây là lý do khiến mặt nạ tinh bột nghệ và mật ong được các chị em ưa chuộng.

Mật ong từ trước đến nay vẫn được coi là “thần dược” trong làm đẹp. Mật ong giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa da rất tốt, ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn và các đốm tàn nhang trên da.

Các công thức mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

Các công thức làm đẹp với tinh bột nghệ kết hợp mật ong khá dễ áp dụng, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà như sau:

Mặt nạ nghệ mật ong trị mụn

Cách làm:

Thêm 2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất và 2 thìa mật ong vào bát sau đó khuấy đều rồi đắp lên mặt sau khi đã rửa sạch. Bạn đắp khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước. Công thức này nên sử dụng 1-2 lần/tuần để thấy hiệu quả giảm mụn, giảm thâm và dưỡng da. Nếu không có tinh bột nghệ, bạn có thể thay thế bằng mặt nạ nghệ tươi mật ong.

Lưu ý:

Đối với làn da dầu, sau khi đắp mặt nạ bạn chỉ nên sử dụng dòng dưỡng ẩm cấp nước. Vì bản chất mật ong đã có công dụng dưỡng ẩm cho da, không nên bôi dưỡng ẩm đặc sẽ khiến da bị tắc nghẽn lỗ chân lông.

Sạch mụn nhờ đắp mặt nạ nghệ mật ong - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt nạ nghệ mật ong làm sáng da

Chị em nào có mong muốn làm sáng da thì đừng quên cho thêm sữa tươi vào công thức nghệ và mật ong. Với hỗn hợp 3 nguyên liệu tuyệt vời này, bạn sẽ phục hồi làn da thâm sạm, xỉn màu trở nên trắng hồng và khỏe mạnh.

Mặt nạ nghệ mật ong sữa tươi làm sáng da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm:

Trộn đều 2 thìa mật ong với 2 thìa tinh bột nghệ và 1 thìa sữa tươi không đường đến khi hỗn hợp hòa lẫn vào nhau. Bạn đắp hỗn hợp lên da trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Nếu da bạn có mụn thì nên sử dụng sữa chua thay cho sữa tươi để kháng khuẩn tốt hơn.

Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong trị thâm mắt

Bạn thực hiện hỗn hợp gồm tinh bột nghệ, mật ong và nước cốt chanh theo tỷ lệ bằng nhau. Hỗn hợp sau khi trộn bạn cho vào ngăn đá cho đông lại. Sau đó, bạn lấy đá ra mát xa lên vùng da quanh mắt khoảng 20 phút rồi rửa sạch.

Hỗn hợp này sẽ giúp làm mờ các vùng thâm xung quanh mắt và giảm bọng mắt rất hiệu quả. Bạn nên áp dụng các bước này khoảng 3 lần một tuần.

Mặt nạ nghệ mật ong và chanh giảm thâm vùng da quanh mắt - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt nạ nghệ mật ong trị thâm nhũ hoa

Một công dụng tuyệt vời của nghệ và mật ong mà ít chị em biết đến là làm hồng nhũ hoa. Chị em chỉ cần sử dụng hỗn hợp này bôi lên nhũ hoa khoảng 15-20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm là sẽ thấy kết quả khác biệt sau vài lần áp dụng.

Một số lưu ý khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

Khi áp dụng công thức làm đẹp từ tinh bột nghệ và mật ong, chị em cần lưu ý như sau:

Tinh bột nghệ đảm bảo nguyên chất 100% và phải được xay mịn để không gây kích ứng da.



Sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet.

Không đắp quá 30 phút mỗi lần và không quá 3 lần 1 tuần.

Luôn làm sạch da trước khi đắp mặt nạ để công thức phát huy công dụng tốt nhất.

Nếu sau khi đắp mặt nạ bằng tinh bột nghệ và mật ong, da bị ám vàng, bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch hoặc dùng bông thấm dầu oliu để tẩy. Ngoài ra, bạn có thể dùng bông lau toner để tẩy vàng.

Sử dụng toner hoặc rửa lại mặt để làm sạch da bị ám vàng do nghệ - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là tổng hợp những công thức làm đẹp với mặt nạ tinh bột nghệ mật ong. Hai nguyên liệu này được coi là “thần dược làm đẹp” bởi công dụng tuyệt vời trong đặc trị các vấn đề về da. Vì vậy, chị em có thể áp dụng các công thức đơn giản nhất từ nghệ và mật ong để có làn da luôn trắng mịn và tươi trẻ.