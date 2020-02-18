Cách đắp lòng trắng trứng gà với mật ong đúng chuẩn cho làn da đẹp không tì vết

Từ xa xưa, mật ong được coi như thần dược điều trị bách bệnh cho con người. Không những vậy, đây còn là nguyên liệu làm đẹp được các bà, các mẹ ưa chuộng.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà với mật ong là bí quyết làm đẹp quen thuộc của chị em phụ nữ. Với nhiều công dụng “thần thánh”, đây được coi là phương pháp để có được làn da đẹp không tỳ vết. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng biết cách đắp mặt nạ hiệu quả nhất. Vậy công dụng của loại mặt nạ này là gì và cách đắp mặt nạ thế nào?

Trứng gà là nguồn cung cấp vitamin A, E, D dồi dào cùng lượng protein cao. Đây là những thành phần vô cùng cần thiết đối với làn da lão hóa. Trứng gà là nguyên liệu dễ kiếm nhưng hiệu quả không kém bất cứ loại mỹ phẩm nào nếu bạn sử dụng kiên trì và đúng cách.

Mật ong có tác dụng tuyệt vời trong dưỡng ẩm da, làm trắng da và đặc biệt hiệu quả trong chống oxy hóa, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa trên làn da. Vì vậy, mật ong được áp dụng rất nhiều trong các công thức làm đẹp, phổ biến và đơn giản nhất là cách đắp mặt nạ.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà với mật ong phù hợp với loại da nào?

Đây là một trong những công thức mặt nạ hiếm có phù hợp với tất cả các loại da. Với mỗi loại da, công thức này mang lại những hiệu quả riêng:

Đối với da thường: Mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong giúp làn da duy trì được độ ẩm, cung cấp các dưỡng chất cần thiết để làn da được đẹp và mịn màng.

Đối với da nhờn: Lượng enzyme lysozyme trong trứng gà giúp kiểm soát lượng dầu thừa tiết trên da đồng thời giúp da se khít lỗ chân lông. Mật ong có công dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn, ngăn ngừa mụn phát sinh và cung cấp độ ẩm cần thiết cho da.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng mật ong giúp da giảm mụn, giảm nhờn - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với da khô: Đây là công thức “thần thánh” giúp làn da được ẩm và mượt hơn. Mật ong giúp khóa ẩm, làn da sẽ được giữ ẩm và trở nên căng mịn, hồng hào.

Da nhạy cảm: Hai nguyên liệu mật ong và trứng gà đều chứa những thành phần lành tính, không gây kích ứng da. Vì vậy, bạn có thể sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng gà với mật ong để cung cấp các dưỡng chất nuôi dưỡng và giúp da khỏe mạnh hơn.

Mật ong và trứng gà phù hợp với tất cả các loại da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà mật ong

Tùy theo loại da, bạn có thể lựa chọn các công thức đắp mặt với lòng trứng gà mật ong khác nhau hoặc kết hợp thêm các nguyên liệu khác.

Công thức mặt nạ lòng trắng trứng mật ong và chanh

Đối với làn da nhờn và bị mụn, ngoài lòng trắng trứng và mật ong, bạn có thể thêm nước chanh nguyên chất để tăng hiệu quả. Chanh có khả năng kiểm soát và giảm dầu nên sẽ giúp da bạn bớt nhờn và giảm mụn tốt hơn.

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị 1 thìa cà phê nước chanh nguyên chất, lòng trắng trứng của 1 quả trứng gà, 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Bước 2: Trộn các nguyên liệu với nhau và khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Đắp lên da mặt khoảng 15-20 phút sau khi đã rửa mặt sạch rồi rửa sạch với nước mát.

Mặt nạ lòng trắng trứng mật ong và chanh trị mụn - Ảnh minh họa: Internet.

Công thức đắp mặt nạ trứng gà mật ong hàng ngày

Mật ong và trứng gà đều là những nguyên liệu lành tính nên bạn có thể đắp mặt nạ hàng ngày để dưỡng da thường xuyên và cung cấp đủ thành phần cần thiết cho làn da. Cách áp dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn hai nguyên liệu này với nhau theo tỷ lệ 1:1 và đắp lên da sau khi đã làm sạch da. Cuối cùng, bạn rửa lại với nước sạch.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà mật ong hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet.

Khi sử dụng hàng ngày, mặt nạ trứng gà mật ong có bắt nắng không? Tuy hai nguyên liệu này không gây bào mòn hay làm mỏng da nhưng nếu sử dụng hàng ngày, bạn nên sử dụng kem chống nắng để hiệu quả của mặt nạ được tối đa nhất.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà mật ong dầu ô liu

Công thức đắp lòng trắng trứng gà với mật ong này đặc biệt phù hợp với làn da khô sạm, làn da lão hóa. Thêm dầu ô liu, bạn sẽ có công thức tăng cường hiệu quả dưỡng ẩm và giúp da căng mịn, hạn chế các dấu hiệu lão hóa trên da như: nếp nhăn, nám, tàn nhang...

Cách làm:

Bạn trộn khoảng 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa dầu oliu và lòng trắng trứng gà sau đó khuấy đều tay.

Kế tiếp, bạn thoa lên mặt khoảng 20 phút sau đó rửa sạch và dưỡng ẩm cho da như bình thường.

Mặt nạ lòng trắng trứng, mật ong và dầu oliu cho da khô, lão hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và sữa chua, mật ong

Đây là công thức đắp lòng trắng trứng gà và mật ong rất phù hợp với da mụn. Nhờ khả năng kháng khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn của sữa chua, các vết mụn sẽ xẹp dần và da bớt mụn, ngăn ngừa mụn quay trở lại. Cách làm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng nguyên liệu với tỷ lệ bằng nhau và đắp lên mặt vào buổi tối khoảng 2-3 lần trong tuần. Kiên trì sử dụng, hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ.

Trên đây là cách đắp lòng trắng trứng gà với mật ong chuẩn nhất để có được làn da mịn màng, khỏe mạnh. Công thức này phù hợp với mọi loại da nên bạn có thể áp dụng để vừa điều trị các vấn đề trên da, vừa dưỡng da để làn da khỏe đẹp hơn.