Giải đáp thắc mắc uống nghệ với mật ong có đẹp da không?

Nghệ là nguyên liệu khá quen thuộc đối với những bà nội trợ. Trong nghệ có chứa hàm lượng Curcumin rất cao, thành phần này có vai trò kháng khuẩn, ngăn chặn sự hình thành của các nếp nhăn và đặc biệt là sự hình thành của mụn. Nghệ không những tác động trực tiếp mà hiệu quả tác động từ bên trong cơ thể cũng khiến cho những vết thâm mụn nhanh chóng mờ hẳn.

Mật ong và nghệ từ xa xưa được biết đến là những nguyên liệu đại bổ cho sức khỏe con người. Không những vậy, hai thành phần này còn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong công cuộc bảo toàn sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Vậy uống nghệ với mật ong có đẹp da không và uống như thế nào để hiệu quả nhanh nhất? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Mật ong là thành phần hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây là một loại nguyên liệu được liệt vào hàng “đại bổ” với sức khỏe con người. Không những thế nó còn là “bảo bối” được chị em cực kỳ nâng niu vì có tác dụng làm đẹp da.

Chưa hết, trong nghệ còn chứa thành phần chống oxy hóa cao, đẩy lùi quá trình lão hóa, hình thành nám, tàn nhang và các nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngoài ra các khoáng chất có trong nghệ còn giúp tạo một hàng rào bảo vệ vững chắc cho da, tránh khỏi những tác động tiêu cực bên ngoài.

Trong mật ong có chứa hàm lượng các loại dưỡng chất, khoáng chất cực kỳ dồi dào. Khi bổ sung vào cơ thể sẽ giúp tăng “sức đề kháng” cho làn da. Tiếp đó là duy trì trạng thái mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, đặc biệt là ổn định độ ẩm trong da. Hai thành phần này kết hợp với nhau quả thật cực kỳ tốt cho cả sức khỏe lẫn làm đẹp.

Uống nghệ mật ong thường xuyên sẽ hỗ trợ làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Lý giải một số thắc mắc xung quanh vấn đề uống nghệ và mật ong

Uống nghệ với mật ong có nóng không?

Nghệ và mật ong đều có tính nóng, tuy nhiên không phải quá nóng. Chính vì thế bạn hoàn toàn có thể thử dùng trước khi quyết định dùng lâu dài. Nếu dùng một thời gian không thấy vấn đề gì xảy ra thì bạn có thể dùng tiếp. Còn nếu bạn cảm thấy cơ thể nóng hơn, da nổi mụn nhọt thì trước tiên hãy điều chỉnh liều lượng. Nếu sau đó tình trạng vẫn kéo dài thì không nên dùng tiếp bởi thực tế cho thấy nghệ và mật ong tuy rất tốt nhưng có rất nhiều người do cơ địa nóng nên không thể thích ứng được.

Uống nghệ mật ong khá nóng - Ảnh minh họa: Internet

Đắp nghệ với mật ong có đẹp da không?

Nếu cơ địa của bạn nóng trong, uống nghệ mật ong không được thì chuyển qua cách đắp mặt cũng là một gợi ý khá hay ho. Bột nghệ hoặc tinh bột nghệ kết hợp với mật ong và sữa chua không đường sẽ tạo nên một lớp mặt nạ cực kỳ hiệu quả trong việc làm trắng, dưỡng ẩm, trị thâm và giúp da trắng sáng, đều màu hơn.

Tuy nhiên, với những người có tiền sử dị ứng với phấn hoa thì cũng không thể sử dụng phương pháp này được, vì sẽ rất dễ gây nên hiện tượng ngứa mẩn đỏ do kích ứng với mật ong. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ sử dụng mỗi nghệ hoặc tinh bột nghệ kết hợp với sữa chua không đường và các loại quả như chuối, bơ để tăng hiệu quả làm đẹp nhanh chóng hơn.

Nếu không thể uống nghệ mật ong bạn có thể thay thế bằng việc đắp mặt nạ mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất?

Để phát huy được tối đa công dụng của nghệ mật ong, tất cả mọi người cần lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để uống. Khoảng thời gian tốt nhất để nạp nghệ mật ong vào cơ thể là buổi sáng trước khi ăn sáng. Hiệu quả không dừng lại ở việc làm đẹp da mà còn rất tốt cho sức khỏe của người dùng.

Nếu cảm thấy mùi vị khó uống, bạn có thể thêm vào vài muỗng sữa đặc xem như là bữa sáng. Còn nếu vẫn không thể uống được dạng lỏng, bạn có thể trộn lẫn hỗn hợp bột nghệ hoặc tinh bột nghệ và mật ong, vo nhỏ thành viên hoàn, sau đó sấy khô rồi để dùng dần, mỗi lần uống vài viên.

Có thể làm thành viên hoàn để uống cho dễ - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp vốn dĩ không hề khó, nếu bạn kiên trì thực hiện những phương pháp làm đẹp nêu trên thì khoảng 2 - 3 tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da.

Trên đây là đáp án cho câu trả lời uống nghệ với mật ong có đẹp da không và những lời giải đáp cho mọi thắc mắc xung quanh vấn đề này. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu 1 làn da đẹp như ý. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình để biết thêm nhiều mẹo làm đẹp cho bản thân.