Uống bột nghệ có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Một trong những tác dụng của tinh bột nghệ đó chính là tác dụng phòng ngừa ung thư. Theo rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trong củ nghệ có chứa hàm lượng các chất oxy hóa ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do có hại cho sức khỏe con người.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, nghệ là một loại thực vật cực kỳ tốt đối với sức khỏe con người. Bột nghệ và tinh bột nghệ ngày nay được sử dụng rất rộng rãi, sử dụng đúng cách sẽ mang đến giá trị cực kỳ tốt cho tất cả mọi thành viên trong gia đình bạn. Vậy uống bột nghệ có tác dụng gì và nên uống như thế nào cho đúng cách? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Bột nghệ và tinh bột nghệ có một công dụng rất đặc biệt đảm bảo chị em nào cũng muốn sử dụng đó chính là thúc đẩy quá trình giảm cân tự nhiên. Theo y học cổ truyền, nghệ cũng có tính nóng, khi kết hợp với mật ong và chanh sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất béo có hại. Không những vậy, nghệ còn hỗ trợ đánh tan mỡ một cách rất tự nhiên, đặc biệt là mỡ nội tạng. Chính vì thế, bạn nên ghi nhớ cách uống tinh bột nghệ giảm cân dưới đây:

Chưa kể đến hoạt chất curcumin có trong nghệ sẽ thúc đẩy tác dụng của một loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư đó chính là Cisplatin. Nắm vững cách uống tinh bột nghệ đúng cách, hiệu quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Vào buổi sáng ngủ dậy hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ, bạn uống 1 cốc tinh bột nghệ hoặc bột nghệ pha với nước ấm, cho thêm vài giọt cốt chanh. Nếu cảm thấy khó uống quá thì bạn có thể thêm 2 thìa cafe mật ong. Uống đều đặn một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể, đặc biệt là vòng 2.

Uống bột nghệ giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Uống tinh bột nghệ trắng da

Làm đẹp luôn là đề tài được chị em bàn tán rầm rộ nhất. Bột nghệ và tinh bột nghệ không những có tác dụng giảm cân mà còn làm trắng da cực kỳ nhanh chóng. Mỗi sáng ngủ dậy, bạn có thể uống 1 cốc sữa nóng pha cùng vài thìa tinh bột nghệ. Trong sữa có chứa hàm lượng các loại vitamin thiết yếu. Trong nghệ cũng có các khoáng chất và đặc biệt là tinh chất curcumin hỗ trợ làm trắng da rất hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm với phương pháp đắp mặt nạ đều đặn thường xuyên với sữa chua không đường và tinh bột nghệ. Đây cũng là một phương pháp làm trắng da cực kỳ nhanh chóng.

Uống tinh bột nghệ làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Đào thải thanh lọc cơ thể

Mỗi ngày, cơ thể chúng ta phải tiếp xúc không biết bao tác nhân gây bệnh, điển hình như các loại hóa chất, nguồn nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm. Các hoạt tính có trong củ nghệ sẽ giúp đào thải các độc tố đó ra ngoài một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.

Đặc biệt nó còn hỗ trợ cho quá trình làm sạch thận và cực kỳ bổ máu. Thường xuyên uống bột nghệ hoặc tinh bột nghệ cùng nước ấm kết hợp với mật ong vào buổi sáng và tối, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi từ dáng vóc, sức khỏe cho đến sức khỏe của mình.

Uống tinh bột nghệ thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa và điều trị viêm loét dạ dày

Nghệ giúp hệ tiêu hóa bình ổn hơn, thúc đẩy nhanh hoạt động của nhu động ruột. Chính vì thế, nghệ được sử dụng rộng rãi trong các món ăn, đặc biệt là những món tanh dễ dẫn đến đau bụng như: cua, cá,... Nghệ và mật ong là bộ đôi nổi tiếng từ trước đến nay với công dụng hỗ trợ chữa trị viêm loét dạ dày.

Hoạt chất curcumin trong nghệ đi qua lớp niêm mạc dạ dày, từng bước bảo vệ, bao bọc và làm lành nó. Chưa kể đến trong mật ong còn chứa hàm lượng enzyme cực kỳ cao, hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP - loại vi khuẩn khiến cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Nắm được những cách uống tinh bột nghệ với mật ong, bạn có thể bảo vệ sức khỏe toàn diện cho chính mình và các thành viên trong gia đình cực kỳ tốt.

Uống bột nghệ chữa trị viêm loét dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là những đáp án thuyết phục nhất cho câu hỏi uống bột nghệ có tác dụng gì. Chị em hãy lưu lại phòng khi cần dùng đến. Nghệ là một loại thực vật cực kỳ nhiều công dụng. Chính vì thế, hãy chăm sử dụng nó trong nấu ăn, uống tinh bột nghệ hoặc bột nghệ thường xuyên để bảo toàn sức khỏe cho chính mình và tất cả các thành viên trong gia đình.