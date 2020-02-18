5 công thức trị mụn bằng tinh bột nghệ lành tính cho da dầu

Khi dùng tinh bột nghệ lên da dầu, loại dưỡng chất này đem lại những tác dụng vô cùng tích cực. Nó không kén chọn các loại nguyên liệu đi kèm để dung hòa hay cộng hưởng mới có thể trở nên hữu hiệu. Chỉ xét riêng việc sử dụng tinh bột nghệ thuần túy, chúng cũng đem lại những lợi ích rất đáng kể như sau:

Tinh bột nghệ đem lại rất nhiều công dụng hữu ích trong phía cạnh làm đẹp . Chúng không chỉ thích hợp với một loại da nhất định mà đem lại hiệu quả với nhiều kiểu da khác nhau. Trong đó, các tính chất của tinh bột nghệ có thể dùng để làm nguyên liệu cho công thức làm đẹp da dầu cực kỳ thích hợp. Vì vậy nhiều công thức trị mụn bằng tinh bột nghệ cho da dầu đã ra đời. Nếu các bạn cũng sở hữu làn da dầu mà đang muốn thực hiện các biện pháp làm đẹp tự nhiên thì hãy tham khảo ngay những công thức này nhé.

Các chất dinh dưỡng trong bột nghệ có tác dụng kích thích sự tăng tuần hoàn máu dưới da và đẩy mạnh các hoạt động tái tạo tế bào da diễn ra tốt hơn. Khả năng làm mờ các loại hắc sắc tố và cholesterol xấu khi được kết hợp với tác dụng này có thể khiến da trắng sáng và chắc khỏe hơn khi không sử dụng nhiều lần.

Theo các nghiên cứu, trong củ nghệ tồn tại một loại chất được gọi là Curcumin. Loại chất này có khả năng ngăn ngừa việc hình thành hắc sắc tố trên da, từ đó cản trở việc hình thành các loại hắc sắc tố. Đồng thời chúng giúp làm mờ các vết thâm, nám, tàn nhang, sẹo hãy các loại vết thâm sạm sẵn có trên mặt. Sau khi dùng một thời gian bạn sẽ thấy các vết thâm này mờ đi rõ rệt, trả lại làn da sáng đẹp như ban đầu.

Chống các quá trình lão hóa

Sự kích thích sản sinh và tái tạo tế bào không chỉ giúp da loại bỏ được những phần da xấu hoặc những nhược điểm không mong muốn trên da, nó còn giúp đẩy lùi các quá trình lão hóa trên da hiệu quả. Cụ thể, khi sử dụng các loại tinh bột nghệ để dưỡng da, tình trạng nhăn nheo chảy xệ của da được giảm đi, độ đàn hồi được cải thiện, các vết thâm da lão hóa da ít xuất hiện,…

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Làm sạch da

Bên cạnh những công dụng trên, sử dụng tinh bột nghệ còn là một phương pháp làm sạch da rất hiệu quả. Vì trong thành phần của tinh bột nghệ có chứa những chất oxy hóa cao, chúng có khả năng thấm sâu vào từng lỗ chân lâu để loại bỏ những loại chất bẩn, nhân mụn, vi khuẩn,…Từ đó khiến da trở nên sạch sâu, thông thoáng và sức đề kháng tự nhiên được nâng cao hơn bình thường.

Tinh bột nghệ có nhiều tác dụng làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tinh bột nghệ trị mụn cho da dầu

Vì những công dụng đáng nói trên, tinh bột nghệ được ứng dụng trong rất nhiều các loại mặt nạ dưỡng da. Với da dầu, bạn có thể tham khảo những công thức được gợi ý dưới đây.

Trị mụn bằng tinh bột nghệ mật ong

Mật ong là một trong những nguyên liệu làm đẹp da vô cùng lành tính, nó có khả năng kháng khuẩn mạnh nên có tác dụng làm sạch da, tăng cường sức đề kháng tự nhiên của da. Đồng thời sử dụng mật ong cũng có thể chữa lành, khử trùng các vết thương, nên bạn có thể kết hợp mật ong với tinh bột nghệ để tạo nên mặt nạ trị mụn dưỡng da tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng tinh bột nghệ, 2-3 muỗng mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện: Trộn 2 nguyên liệu trên lại với nhau, khuấy thật đều tay cho tới khi chúng hòa quyện lại với nhau thì lấy bôi trực tiếp lên mặt, những khu vực da xấu hoặc nhiều mụn thì nên bôi dày hơn một chút. Để nguyên trên da khoảng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch. Thực hiện thường xuyên khoảng 2 lần/ tuần, sau 1 tháng trở đi bạn sẽ thấy các hiệu quả thu được.

Tinh bột nghệ và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tinh bột nghệ và nha đam

Nha đam cũng là một cái tên không còn xa lạ gì với những công thức dưỡng da nữa. Loại nguyên liệu này có vai trò rất lớn trong việc kháng khuẩn tự nhiên, làm mịn và dưỡng trắng da. Lô hội có khả năng thấm sâu vào da và tẩy sạch các loại chất bẩn trong các lỗ chân lông, từ đó khiến da thông thoáng và sạch sẽ hơn nhiêu. Công thức tinh bột nghệ và nha là gợi ý tuyệt vời cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu và các nhóm da nhạy cảm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng gel nha đam, 2-3 muỗng tinh bột nghệ.

Cách thực hiện: Trộn tinh bột nghệ với gel nha đam, nếu bạn lấy gel nha đam trực tiếp từ lá nha đam, hãy lấy thìa dằm nát chúng ra để dễ trộn hơn. Tới khi đã trộn xong thì bôi trực tiếp lên mặt, nên bôi dày hơn ở những phần da xấu. Để nguyên khoảng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, sau 1 tháng trở đi bạn sẽ thấy các hiệu quả thu được.

Tinh bột nghệ và nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tinh bột nghệ và bột gạo

Bột gạo là nguyên liệu nổi tiếng với công dụng làm sạch da và dưỡng trắng, chúng thường được ứng dụng trong nhiều loại sữa rửa mặt, dưỡng da, tẩy da chết vì tính chất này. Khi kết hợp chung với tinh bột nghệ, bạn có thể tạo ra loại mặt nạ vừa làm sạch và dưỡng trắng da, vừa có thể loại bỏ mụn hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng bột gạo, 2-3 muỗng tinh bột nghệ, một chút nước sạch.

Cách thực hiện: Trộn các loại nguyên liệu trên lại với nhau, tới khi chúng đã hòa quyện lại thì bạn sẽ thu được một hỗn hợp sền sệt, bôi trực tiếp hỗn hợp này lên mặt, để nguyên trong khoảng 10 phút thì rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, sau 1 tháng trở đi bạn sẽ thấy các hiệu quả thu được.

Bột gạo - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn bằng tinh bột nghệ và trứng gà

Lòng trắng và lòng đỏ trứng gà đều có một ưu điểm đó là khả năng làm sạch sâu và cải thiện các loại hư tổn trên da. Sử dụng trứng gà không chỉ làm giảm các triệu chứng mụn mà còn khiến chúng không để lại vết thâm sẹo trên mặt. Công thức trứng gà và tinh bột nghệ sẽ giúp các loại da dầu, da nhạy cảm thoát khỏi tình trạng mụn một cách lành tính và an toàn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng gà, 2-3 muỗng tinh bột nghệ.

Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu trên lại với nhau tới khi chúng quyện lại với nhau là được. Tới đây hãy bôi trực tiếp hỗn hợp này lên mặt, nên bôi dày hơn ở những vùng da xấu. Để nguyên trong khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, sau 1 tháng bán sẽ thấy rõ các hiệu quả đạt được.

Nghệ và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tinh bột nghệ và bột đậu

Một đậu có tác dụng hấp thụ các chất nhờn trên da, giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn và nhiễm trùng lỗ chân lông, đồng thời khiến các lỗ chân lông được se khít và dưỡng ẩm trên da hiệu quả. Kết hợp chung với tinh bột nghệ sẽ khiến các vấn đề mụn hoặc nhiễm khuẩn trên da được cải thiện tích cực, da cũng sẽ được dưỡng trắng mịn và chắc khỏe hơn khi không sử dụng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng bột đậu, 2-3 muỗng tinh bột nghệ, một chút nước sạch.

Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu trên lại với nhau, bạn sẽ thu được một hỗn hợp dạng sền sệt, bôi nó lên mặt và giữ nguyên khoảng 10 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Nên bôi mặt nạ dày hơn ở những vùng da xấu hoặc nhiều mụn nám. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, sau 1 tháng sẽ thấy rõ các hiệu quả thu được.

Bột đậu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những phân tích về tác dụng và hướng dẫn cách dùng mặt nạ trị mụn bằng tinh bột nghệ cho da dầu. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những hiểu biết cần thiết để chăm sóc tốt cho làn da của mình. Chúc bạn một ngày tốt lành!