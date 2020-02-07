7 công thức làm trắng da bằng cà chua khiến da sáng bật tông

Làm đẹp 07/02/2020 17:00

Nếu bạn đang muốn tìm những loại dưỡng da lành tính và hiệu quả, hãy tham khảo ngay 7 cách làm trắng da bằng cà chua dưới đây, chúng sẽ giúp bạn có làn da sáng bật tông đến bất ngờ.

Tác dụng làm trắng của cà chua

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong thành phần của cà chua có chứa nhiều các loại vitamin tốt cho da như vitamin A, B, E, C,…và các khoáng chất như kali, sắt, kẽm,…Các loại chất này không chỉ nuôi dưỡng cấu trúc da tốt hơn, khiến da trở nên sáng khỏe, mịn màng, mà còn tăng sức đề kháng, khả năng tái tạo và chống lão hóa cho làn da của bạn. Đồng thời, cà chua có hàm lượng chất chống oxy hóa ở mức cao, nó có thể khiến các tình trạng mụn, nám, các vết thâm, sẹo của bạn được cải thiện đáng kể.

Việc sử dụng các công thức làm trắng da bằng cà chua tự nhiên có thể giúp da của bạn sáng và khỏe hơn bình thường tới một vài lần, các phương pháp làm đẹp tự nhiên này cũng được những chuyên gia khuyên dùng vì tính hiệu quả và độ an toàn của nó. Đồng thời, tự thực hiện các loại công thức dưỡng da tự nhiên có thể tiết kiệm cho phí dành cho mỹ phẩm khá đáng kể. Nên các chị em hãy cân nhắc về việc dành một chút thời gian để tự làm các công thức dưỡng da lành tính cho bản thân nhé.

7 cong thuc lam trang da bang ca chua khien da sang bat tong
Cà chua có tác dụng làm trắng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các cách làm trắng da bằng cà chua

Sử dụng cà chua mật ong trắng da

Mật ong từ xưa tới nay luôn là nguyên liệu làm trắng và nuôi dưỡng da hàng đầu. Các loại vitamin và chất chống oxy hóa trong mật ong sẽ giúp da chắc khỏe hơn, hạn chế được sự xâm nhập của các loại vi khuẩn và hình thành hắc sắc tố trên da, đồng thời giúp da sáng màu, mềm mịn và làm chậm các quá trình lão hóa. Công thức mật ong và cà chua thích hợp với mọi loại da và vô cùng lành tính, nên đây luôn là lựa chọn đáng ưu tiên hàng đầu khi làm dưỡng da với cà chua.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà chua xay nhuyễn, 2-3 muỗng mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện: Trộn 2-3 muỗng mật ong nguyên chất với cà chua đã xay nhuyễn, khuấy thật đều tay cho hai nguyên liệu hòa quyện với nhau thì bôi trực tiếp lên da, có thể dùng thay sữa tắm. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da, tiếp đó để nguyên trong khoảng 5-7 phút thì rửa kỹ lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần và kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

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Dưỡng da bằng cà chua và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da với cà chua và dưa leo

Dưa leo tự nhiên có tác dụng dưỡng ẩm cho da, làm da trở lên sáng màu, hạn chế sự tiết bã nhờn và tẩy sạch bụi bẩn trên da. Khi được dùng chung với cà chua có thể đem lại những tác dụng hiệu quả như: làm da sạch sẽ và thông thoáng, khiến da sáng bật tông, hạn chế sự nứt nẻ và khô sạm trên da,…

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g dưa leo xay nhuyễn, nếu dùng đắp mặt thì cắt lát, 100g cà chua tươi xay nhuyễn.

Cách thực hiện: Nếu bạn dùng để đắp mặt nạ, hãy lấy những lát dưa leo ngâm trong cà chua xay nhuyễn khoảng 5 phút rồi đắp lên mặt, giữ nguyên 10 phút thì đi rửa sạch lại với nước. Còn nếu dùng làm công thức dưỡng da toàn thân thì xay nhuyễn hai nguyên liệu trên rồi trộn đều lại với nhau. Khi đã xong thì bôi trực tiếp lên da thay cho sữa tắm, massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi để nguyên khoảng 5-7 phút nữa trước khi tắm lại với nước sạch. Kiên trì thực hiện 2 lần/ tuần và từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

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Công thức cà chua với dưa leo - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng cà chua và tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ có chứa chất curcumin đóng vai trò quan trọng trong việc ứng chế sự hình thành các sắc tố tối màu trên da, đồng thời nó có khả năng chống mụn vô cùng hiệu quả. Khi được kết hợp với cà chua, công thức này vừa có thể làm mờ các vết thâm, nám, sẹo, tẩy sạch mụn và giúp làn da trắng bật tông hơn nhiều lần.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 50g bột nghệ, 50g cà chua tươi xay nhuyễn.

Cách thực hiện: Trộn cà chua xay nhuyễn với khoảng 2-3 muỗng bột nghệ đã chuẩn bị, khuấy đều lại với nhau. Tiếp đó bôi hỗn hợp này lên vùng da muốn làm trắng, nếu muốn làm trắng da toàn thân hãy bôi lên người lúc tắm, để nguyên khoảng 5-7 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da, có thể massage nhẹ nhàng để da được thư giãn hơn. Thực hiện khoảng 2 lần/tuần, kiên trì trong 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

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Cà chua xay trộn tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da từ cà chua và nước vo gạo

Nước vo gạo có nhiều hoạt chất làm trắng da, giúp các vết thâm, nám hay mụn được cải thiện, đồng thời khả năng chống oxy hóa còn giúp da chắc khỏe hơn, chống lại việc xâm nhập của các loại vi khuẩn trên da. Vì thế, nước vo gọi là một nguyên liệu đáng để ứng dụng trong các công thức làm trắng da bên cạnh cà chua.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100ml nước vo gạo, 100g cà chua tươi xay nhuyễn.

Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu lại với nhau tới khi chúng thật hòa quyện lại với nhau là được. Bôi trực tiếp hỗn hợp lên các vùng da muốn làm trắng, nếu muốn dùng toàn thân thì có thể bôi lúc đi tắm thay cho sữa tắm, để nguyên trong khoảng 5-7 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần và kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

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Cà chua và nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da từ cà chua và sữa chua

Bên cạnh những loại nguyên liệu trên, có thể dùng sữa chua kết hợp với cà chua để làm công thức trắng da toàn thân với cà chua. Trong thành phần của sữa chua có nhiều loại vitamin như A, C, E giúp da cải thiện được độ sáng, đồng thời các loại dưỡng chất khác cũng khiến da bạn tăng cường sức đề kháng, trở nên khỏe mạnh và chậm lão hóa hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà chua xay nhuyễn, 1 hộp sữa chua không đường.

Cách thực hiện: Trộn các loại nguyên liệu trên với nhau, nhớ khuấy thật đều tay để chúng được hòa quyện thật kỹ, khi đã xong rồi thì lấy tay bôi trực tiếp lên da. Massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu hơn, tiếp đó để nguyên trong khoảng 5-7 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện khoáng 2 lần, kiên trì trong 1-2 tháng trở lên sẽ thấy rõ kết quả đạt được.

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Cà chua kết hợp với sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng cà chua và đường nâu

Đường nâu là loại nguyên liệu được dùng để tẩy tế bào chết hiệu quả, thêm vào đó nó giúp da sáng lên và mềm mịn hơn. Vì vậy khi kết hợp với cà chua nó sẽ tạo ra công thức tẩy da chết và làm trắng da lành tính, đặc biệt da sẽ không bị khô sau quá trình sử dụng, do đó rất thích hợp với người có làn da khô.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà chua tươi xay nhuyễn, 2-3 muỗng đường nâu.

Cách thực hiện: Trộn đường nâu với cà chua xay nhuyễn, khuấy đều tay để chúng hòa quyện lại với nhau. Khi đã xong rồi thì bôi trực tiếp hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu, để nguyên khoảng 5-7 phút trước khi rửa kỹ lại với nước sạch.

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Công thức làm trắng da với cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng cà chua và nước cốt chanh

Theo các nghiên cứu khoa học, trong chanh có chứa các loại vitamin C và axit giúp da loại bỏ các tế bào chết và vết thâm nám hiệu quả, đồng thời chúng còn giúp kích thích các quá trình tái tạo da, làm chậm các quá trình lão hóa và khiến da tăng cường sức đề kháng. Kết hợp với tính chất dưỡng trắng và nuôi dưỡng da từ cà chua, đây sẽ là một công thức tuyệt vời để da trắng lên trông thấy. Nhưng lưu ý người có da nhạy cảm nên hạn chế sử dụng công thức này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng nước cốt chanh, 100g cà chua tươi xay nhuyễn.

Cách thực hiện: Trộn đều hai loại nguyên liệu trên lại với nhau, sau đó bôi trực tiếp hỗn hợp này lên các vùng da cần làm trắng, nếu muốn bôi toàn thân thì có thể sử dụng lúc tắm thay cho sữa tắm. Khi đã bôi xong, massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm kỹ vào da, rồi để nguyên khoảng 5-7 phút trước khi rửa kỹ lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần và kiên trì trong 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

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Cà chua và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách làm trắng da bằng cà chua lành tính và hiệu quả nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích cho mình. 

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