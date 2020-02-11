Những bí quyết dùng mật ong làm đẹp da khoa học nhất

Bổ sung mật ong làm đẹp da trong các công thức mỹ phẩm không chỉ giúp ta tự tăng cường sức đề kháng, củng cố cấu trúc bên trong mà còn khiến các quá trình lão hóa da được làm chậm lại. Những hoạt động tái tạo và cải thiện da cũng diễn ra tích cực hơn. Mật ong có tác dụng hút ẩm từ không khí và giữ ẩm lại trên làn da rất tốt, nên nó đồng thời dưỡng da mịn màng, chống lại các biểu hiện khô rát, nứt nẻ,…Ngoài ra, các hiện tượng viêm tấy, sưng đỏ da do mụn hoặc các nguyên nhân đơn giản khác cũng có thể giải quyết bằng cách bôi mật ong lên đó rồi để qua đêm.

Trong các loại nguyên liệu làm đẹp tự nhiên, mật ong là một trong những thứ có tính kháng khuẩn tốt nhất. Vậy nên loại nguyên liệu này thường được dùng trong rất nhiều công thức trị mụn, nám, dị ứng da,…Các enzyme có trong mật ong đem lại tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ các chất bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào da, vì vậy chúng khiến da sạch sâu và khỏe mạnh hơn.

Trong mật ong có chứa một loại enzyme giúp cải thiện màu tóc, loại chất này cũng được ứng dụng trong một vài loại thuốc tẩy tóc sinh học lành tính, nên bạn có thể bôi mật ong lên tóc nếu muốn tóc trở nên sáng màu hơn. Khả năng dưỡng ẩm của mật ong cũng khiến tóc trở nên bóng và mềm mượt hơn, nên những ai có mái tóc cứng khô nên tham khảo loại nguyên liệu này. Thêm vào đó, với khả năng dưỡng ẩm và cải thiện cấu trúc sinh học nhờ tính kháng khuẩn cao, mật ong còn giúp những mái tóc bị trẻ ngọn chấm dứt được tình trạng này. Nhưng vì mật ong có tính ngọt và dính, nên bạn nên dùng chung nguyên liệu này với các chất tự nhiên khác như dầu olive, dầu dừa để cải thiện độ bết dính.

Như đã phân tích phía trên, mật ong có tính chất dưỡng ẩm rất tốt nhờ khả năng hút ẩm và ngăn việc bốc hơi trên da diễn ra quá mạnh. Do đó, bên cạnh việc dưỡng da, mật ong còn được dùng để dưỡng môi, trị các chứng nứt nẻ môi nói chung. Người ta thường ứng dụng mật ong trong các công thức trị nẻ môi, nếu bạn muốn tiết kiệm hơn có thể trực tiếp bôi mật ong lên môi và giữ qua đêm cũng giúp môi tránh được việc bong tróc, khô nứt khó chịu.

Mật ong trị khô môi và làm tóc sáng màu - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống mật ong làm đẹp da

Bên cạnh những phương pháp bôi trực tiếp, bạn có thể chọn cách uống mật ong để hấp thụ vào cơ thể từ bên trong. Với những ai bị nám da, sạm da, da xấu do các nguyên nhân sinh lý thì nên áp dụng phương pháp này hơn là bôi trực tiếp. Bôi trực tiếp thích hợp với các hiện tượng không mãn tính nhưng cần xử lý nhanh và tại chỗ như mụn nhọt, nứt nẻ,...

Để làm đẹp da bằng mật ong, bạn có thể áp dụng cách uống trực tiếp theo các hướng dẫn như sau:

Nên uống vào buổi sáng sẽ có tác dụng tốt hơn các khoảng thời gian khác.

Pha khoảng 2-3 muỗng mật ong với 300ml nước ấm.

Không cho trực tiếp mật ong vào nước nóng, cũng không nên pha vào nước quá lạnh

Có thể kết hợp mật ong với một vài loại nguyên liệu khác như chanh, gừng, nghệ để tăng cường tác dụng của thức uống này. Tuy nhiên với người bị bệnh dạ dày không nên dùng với chanh vào buổi sáng sớm.

Uống mật ong làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Những cách làm đẹp từ mật ong

Cách làm đẹp từ mật ong và trứng gà

Trứng gà là loại thực phẩm không chỉ cung cấp nhiều loại dưỡng chất cho cơ thể mà còn khiến da cải thiện độ sáng, độ chắc khỏe và khả năng đề kháng tự nhiên. Đặc biệt khả năng làm trắng của lòng trắng trứng gà vô cùng hiệu quả, nó có thể giúp các vết nám, sạm, tàn nhang,…mờ đi đáng kể và da trắng bật tông so với khi không sử dụng. Vì vậy khi kết hợp với mật ong, chúng có thể tạo nên một công thức làm trắng rất lành tính cho da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lòng trắng trứng gà, 2-3 muỗng mật ong nguyên chất

Cách thực hiện: Trộn 2 nguyên liệu này lại với nhau, có thể đánh nhẹ lên để tạo độ bọt xốp, tới khi chúng quyện lại với nhau thì trực tiếp bôi lên những vùng da muốn cải thiện, để khoảng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ các hiệu quả đạt được. Vì trứng gà có độ tanh nhất định, nên bạn có thể vắt thêm một chút chanh vào để khử mùi.

Mật ong và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ

Trong thành phần của nghệ có một chất được gọi là curcumin, chất này có tác dụng rất tốt trong việc đẩy lùi và hạn chế việc hình thành hắc sắc tố trên da, vì vậy công thức này thường được dùng nhiều để trị mụn, nám, sẹo và các vết thâm khác trên da. Đồng thời, mật ong và nghệ đều có khả năng kháng khuẩn và cải thiện cấu trúc da tốt, nên các tình trạng mụn, nám, tàn nhan không chỉ được cải thiện mà cấu trúc da tự nhiên cũng trở nên chắc khỏe hơn bình thường. Đặc biệt các chị em đang bước vào thời kỳ lão hóa, việc da xuống cấp do nguyên nhân tự nhiên cũng sẽ được khắc phục vì bản chất nghệ và mật ong có khả năng cân bằng nội tiết tố.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 50g bột nghệ, 2-3 muỗng mật ong.

Hướng dẫn dùng để uống: Pha bột nghệ và mật ong với khoảng 300-500ml nước sôi, không nên dùng nước quá lạnh hay quá nóng. Tiếp đó khuấy thật đều để chúng tan vào trong nước, tới đây bạn đã có thể thưởng thức được rồi. Nên uống hàng ngày vào buổi sáng sớm để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Hướng dẫn dùng làm mặt nạ: Trộn bột nghệ với mật ong, khuấy thật kỹ để 2 nguyên liệu hòa quyện lại với nhau, sau đó bạn sẽ thu được một hỗn hợp sền sệt. Dùng hỗn hợp này bôi trực tiếp lên mặt, những chỗ da xấu nên bôi nhiều hơn một chút. Để hỗn hợp ở nguyên đó khoảng 10 phút rồi đi rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện khoảng 2 lần, kiên trì từ 1-2 tháng trở nên để nhìn thấy rõ hiệu quả.

Mật ong và bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ mật ong và chanh

Chanh là một trong những loại nguyên liệu có tính kháng khuẩn mạnh, tương tự mật ong. Sử dụng chanh giúp làm sạch da hiệu quả, chống lại được những sự xâm nhập của vi khuẩn, đồng thời làm da trở nên sáng màu hơn khi không dùng. Tính chất tẩy trắng của chanh cũng rất mạnh, nên có thể áp dụng để làm mờ vết thâm, nám, vết sẹo,…và khiến da trắng hơn. Tuy nhiên, với những làn da quá nhạy cảm và quá mỏng không nên dùng nhiều công thức này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng nước chanh, 2-3 muỗng mật ong.

Hướng dẫn dùng để uống: Pha nước chanh và mật ong vào khoảng 300-500ml nước sạch, không nên dùng nước quá lạnh hoặc quá nóng. Khuấy đều tay tới khi chúng hòa quyện vào với nhau là đã có thể thưởng thức được rồi. Uống mỗi ngày vào buổi sáng sớm để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Hướng dẫn dùng để đắp mặt: Trộn hai nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau, tới khi được rồi thì bôi trực tiếp lên mặt, những vùng da xấu nên bôi nhiều hơn một chút. Để nguyên trong 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

Mật ong và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin và hướng dẫn dùng mật ong làm đẹp da. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích cho mình. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp và mạnh khỏe.