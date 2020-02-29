'Bật mí' cách chăm sóc da dầu mụn trở nên mịn màng

Lỗ chân lông to hình thành do việc điều tiết bã nhờn bị quá tải hoặc do lỗ chân lông bị bí tắc quá lâu do bụi bẩn. Đặc biệt với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam thì đây đúng là môi trường thuận lợi cho da dầu phát triển cùng với mụn và lỗ chân lông, vì thế việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn và gian nan hơn.

Da thường xuyên tiết dầu nhờn và bề mặt da bóng, đặc biệt vùng chữ T (trán, mũi, cằm), chân lông to do tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Sau khi làm sạch da bằng sữa rửa mặt, da sẽ nhanh chóng trở lại nhờn bóng như cũ. Vì thế bạn cần có cách chăm sóc da dầu mụn phù hợp để cải thiện tình trạng này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chỉ ra những yếu tố khác kích thích tăng dầu thừa ở da mặt:

Theo các chuyên gia, ở da dầu, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn những loại da khác. Khi lỗ chân lông tiết nhiều dầu, các bụi bẩn vi khuẩn bám lại trên da không thoát ra ngoài được khiến lỗ chân lông quá tải và phình to ra.

Gen di truyền: thừa hưởng từ bố mẹ, ông bà.

Chế độ ăn uống mất cân bằng làm da tăng nhờn.

Căng thẳng, thiếu ngủ khiến da tăng nhờn.

Rối loạn nội tiết giai đoạn dậy thì, chu kỳ kinh, tiền mãn kinh, mãn kinh tác động lớn đến tiết nhờn da.

Các loại thuốc điều trị có thể tăng hoặc giảm tiết nhờn da.

Da dầu mụn thường có bề mặt bóng, sạm màu và không ăn phấn - Ảnh minh họa: Internet

Da dầu mụn thường do di truyền bẩm sinh, lạm dụng mỹ phẩm quá và không biết cách chăm sóc khiến dầu nhờn ngày càng nhiều. Da dầu có các đặc điểm như:

Lỗ chân lông thường nhiều, to, da sáng bóng.

Hay bị mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn bọc trứng cá, đôi khi là mụn viêm…

Da thường trông tối màu.

Nếu không chăm sóc da dầu mụn đúng cách, lỗ chân lông sẽ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trú ngụ, từ đó hình thành mụn và một số loại viêm da. Không những thế, chúng còn khiến cho da không mịn màng, sạm màu và không ăn phấn khi trang điểm.

Ngày nay có khá nhiều cách chăm sóc da mụn nhờn như dùng sữa rửa mặt trị mụn, dùng dưỡng chất, chăm sóc da tại các spa, thẩm mỹ viện, bắn laser… nhưng chi phí đều khá cao và không phải ai cũng có đủ điều kiện để chi trả.

Cách chăm sóc da dầu mụn đơn giản và hiệu quả

Thực tế, da tiết dầu qua lỗ chân lông là hiện tượng hết sức bình thường của da. Tất cả mọi loại da đều có lượng dầu nhất định. Tùy vào từng loại da thì có người da nhiều dầu và có người ít. Về cơ bản đây là loại dầu tự nhiên của cơ thể giúp bảo vệ da. Tuy nhiên nếu lượng dầu nhờn quá mức gây cảm giác dính dáng khó chịu nhất là làm to lỗ chân lông và dễ gây mụn.

Nhất là khi không khí ô nhiễm kèm với thời tiết nóng ẩm thì các bạn nữ da dầu mụn lại càng đau đầu hơn với cách chăm sóc da dầu bị mụn. Nhưng đừng lo lắng quá vì sau đây sẽ là 6 bước chăm sóc cơ bản và đúng cách dành cho da dầu mụn.

Bước 1 : Làm sạch da

Làm sạch da luôn là bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da cơ bản dù bạn thuộc loại da nào. Làm sạch da bao gồm việc tẩy trang và rửa mặt cùng sữa rửa mặt. Đối với các bạn da dầu thì tần suất lý tưởng cho việc làm sạch da đó là 2 lần/ngày.

Làm sạch da là bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm sạch da sẽ loại bỏ được phần lớn bụi bẩn bám trên da, lượng dầu dừa bít tắc trong lỗ chân lông, giúp da thông thoáng và giảm thiểu khả năng gây mụn.

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tẩy trang, phổ biến nhất là dạng nước và dạng dầu. Tùy vào nhu cầu hàng ngày và mục đích sử dụng mà bạn chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Ví dụ như những bạn thường xuyên trang điểm (nền, phấn…) thì nên sử dụng dầu tẩy trang.

Và hãy lựa chọn các loại sữa rửa mặt lành tính và phù hợp với da bạn. Việc rửa mặt 2 lần/ 1 ngày sẽ làm giảm đáng kể lượng dầu trên da bạn. Bạn nên làm sạch da bằng nước ấm sau đó rửa lại bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Bước 2 : Tẩy tế bào chết hoặc xông hơi mặt

Tẩy tế bào chết trên da cũng là một trong những cách chăm sóc da mụn nhờn hiệu quả và là bước vô cùng quan trọng trong quy trình chăm sóc da, vì đây là một bước làm sạch sâu hơn, có tác dụng là để loại bỏ lớp sừng trên da giúp da thoáng hơn. Chỉ với 1 lần/tuần sử dụng tẩy da chết, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt trên làn da: da sáng và mịn hơn rất nhiều.

Lỗ chân lông to do các lớp biểu bì đã “chết” (bị oxy hóa) bám trên da, làm da bị bí tắc và tiết dầu nhiều hơn. Xông hơi mặt sẽ giúp tế bào da tuần hoàn và đẩy các bụi bẩn dễ hơn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để xông hơi như chanh, sả,… Đối với da dầu mụn thì 2-3 lần/tuần là phù hợp.

Tự xông mặt tại nhà với những vật dụng và nguyên liệu dễ tìm kiếm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sử dụng toner không chứa cồn

Cồn trong mỹ phẩm sẽ giúp sản phẩm nhanh khô hơn và da sẽ ráo hơn. Nhưng đừng để cảm giác đó đánh lừa. Những loại toner chứa cồn sẽ không có khả năng giữ ẩm cho làn da của bạn, đôi khi nó còn khiến da bạn trở nên khô hơn và điều này sẽ tạo điều kiện để dầu tiết ra nhiều hơn. Không những vậy, mỹ phẩm có cồn khiến da dễ kích ứng và nhạy cảm hơn. Bạn nên hết sức thận trọng.

Bạn nên sử dụng các loại toner sau khi rửa mặt để giúp cân bằng độ pH cho da (khoảng 3.5-5 là tiêu chuẩn) và se khít lỗ chân lông.

Bước 4: Sử dụng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu được bán trên thị trường với giá phù hợp học sinh, sinh viên - Ảnh minh họa: Internet

Giấy thấm dầu không giúp bạn kiềm dầu từ bên trong nhưng có thể giải quyết ngay lập tức những mảng da bóng loáng, gây khó chịu trên bề mặt da. Ngoài ra, sử dụng giấy thấm dầu còn làm thông thoáng lỗ chân lông, để da không bị bí và nổi mụn.

Bước 5: Đắp mặt nạ đất sét

Mặt nạ đất sét là mặt nạ cho da dầu mụn, có công dụng hút bã nhờn và hạn chế viêm mụn rất tốt. Bạn nhớ hãy sử dụng 2-3 lần/ 1 tuần để có thể giảm bớt dầu và bụi bẩn trên da nhé.

Mặt nạ đất sét giúp hút sạch bụi bẩn, làm sạch sâu lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da

Nhiều người cho rằng da dầu mụn thì không nên dưỡng ẩm thêm, vì sợ da sẽ càng bóng và nhiều dầu.. Điều này thật sai lầm! Theo các chuyên gia da liễu, việc da tiết dầu nhiều gây bít tắc lỗ chân lông là do da bị thiếu ẩm.

Vì vậy hãy chú ý uống nhiều nước, ăn rau quả và sử dụng sản phẩm cấp ẩm nhẹ dịu và lành tính cho da mình

>>>> Xem thêm: Để kiềm dầu, sạch mụn bạn hãy dùng ngay mặt nạ cho da dầu này

6 điều cần lưu ý khi chăm sóc da dầu mụn

1. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc (8 tiếng/ngày) và nếu có thể, hãy tránh thức khuya sau 23 giờ. Nếu không da sẽ kích thích các tuyến bã nhờn. Sau đó khiến da yếu đi, dễ sinh mụn và làm giãn nở lỗ chân lông.

2. Hạn chế thực phẩm nhiều đường

Hạn chế ăn đồ cay, nóng, gia vị đậm, các loại đồ ngọt, béo hoặc nước có gas… Đây là thực phẩm nhiều đường, dễ sinh mụn và đẩy nhanh lão hóa da. Thay vào đó hãy tăng cường ăn rau củ, trái cây và uống nhiều nước nhé!

3. Dùng giấy thấm dầu

Sử dụng giấy thấm dầu để đảm bảo da không bị bóng nhờn. Đồng thời, đeo khẩu trang và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da, ngăn chặn các tia tử ngoại và bụi bẩn.

4. Dùng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Dùng sản phẩm chống nắng dạng gel để thấm nhanh hơn và giúp da khô thoáng, không bị bí bách khó chịu.

5. Hạn chế trang điểm

Trang điểm cũng là một tác nhân có thể gây bí lỗ chân lông, nổi mụn. Làm sạch da đúng cách mỗi ngày ngay cả khi bạn chỉ thoa kem chống nắng.

6. Thay chăn và gối thường xuyên

Giặt sạch ruột gối, ga trải giường, vỏ bọc gối và vệ sinh nệm phòng ngủ 2 – 4 tuần/lần. Da mặt tiếp xúc với ga gối nhiều nhưng lại chứa nhiều vi khuẩn nếu bạn không làm sạch chúng thường xuyên.

Hy vọng với những cách chăm sóc da dầu mụn trên đây, bạn sẽ sớm sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng và tươi sáng. Chăm sóc da dầu mụn không khó, chỉ cần sử dụng đúng cách cùng những sản phẩm phù hợp, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả ưng ý.