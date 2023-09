'Bật mí' cách chăm sóc da dầu mụn trở nên mịn màng

Da thường xuyên tiết dầu nhờn và bề mặt da bóng, đặc biệt vùng chữ T (trán, mũi, cằm), chân lông to do tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Sau khi làm sạch da bằng sữa rửa mặt, da sẽ nhanh chóng trở lại nhờn bóng như cũ. Vì thế bạn cần có cách chăm sóc da dầu mụn phù hợp để cải thiện tình trạng này.

Những điều cần biết về da dầu mụn

Những điều cần biết về cách chăm sóc da dầu bị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Lỗ chân lông to hình thành do việc điều tiết bã nhờn bị quá tải hoặc do lỗ chân lông bị bí tắc quá lâu do bụi bẩn. Đặc biệt với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam thì đây đúng là môi trường thuận lợi cho da dầu phát triển cùng với mụn và lỗ chân lông, vì thế việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn và gian nan hơn.