Cách loại bỏ mọc mụn ở ngực, ở lưng hiệu quả

Vậy nổi mụn ở ngực là bệnh gì? Mọc mụn ở ngực là tình trạng rối loạn tiết tố và mất cân bằng hooc môn trong cơ thể. Tình trạng này xảy ra ở cả cơ thể của người nam và người nữ. Biểu hiện là những nốt mụn trên ngực, thường sẽ là những nốt mụn nhỏ, đỏ, có mủ hoặc nhân trắng, có thể sẽ để lại vết thâm sau khi nặn.

Để loại bỏ triệt để mọc mụn ở ngực, cần phải biết nguyên nhân gây ra mụn là gì. Dưới đây là một số nguyên nhân gây ra mụn mọc nhiều ở ngực:

Mọc mụn ở ngực là do sự thay đổi của lượng tiết tố và hooc môn trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Mất cân bằng hooc môn: Cơ thể căng thẳng, mệt mỏi khiến lượng hooc môn trong cơ thể bị mất cân bằng và gây ra mụn. Tiết tố trong cơ thể bị thay đổi đột ngột do bạn đang trong chu kỳ kinh nguyệt cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng mọc mụn ở ngực.

Cơ thể thiếu hoặc mất nước: Cơ thể thiếu nước sẽ khiến da bị khô, lúc này cơ thể của bạn sẽ báo hiệu cho da và da sẽ tăng tiết dầu nhờn để bù nước. Dầu nhờn tiết ra quá nhiều, dư thừa khiến mụn trứng cá xuất hiện ở vùng ngực và lưng.

Không làm sạch cơ thể: những chất dầu nhờn và tế bào da chết, bụi bẩn bám trên cơ thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mọc mụn ở ngực và thậm chí còn ở lưng nữa. Da không được làm sạch thì lỗ chân lông sẽ bị bít tắc, các tế bào chết nảy sinh và phát sinh ra mụn.

Do trang phục không phù hợp gây ra: Trang phục bạn mặc khi chúng còn đang ẩm ướt, hôi hám, bí bách, hay mặc lại nhiều lần. Đây là cơ hội cho vi khuẩn gây hại xâm nhập lên vùng da của bạn. Chất tẩy rửa không được loại bỏ hết trên quần áo cũng có thể khiến cho da bạn bị kích ứng, nổi mụn.

Cơ thể nạp quá nhiều đường: Các thực phẩm chứa nhiều đường sẽ làm cho cơ thể của bạn bị rối loạn insulin, gây tăng tiết dầu nhờn da, là nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị tắc và gây ra mụn.

Ngoài ra còn một số tác nhân khác gây ra tình trạng mọc mụn ở ngực và lưng như: nóng gan, nóng trong, viêm lỗ chân lông và nhiễm trùng da.

Mọc mụn ở ngực và ở lưng do da không được bảo vệ, dễ bị nhiễm khuẩn và không được đào thải, loại bỏ hoàn toàn độc tố ra khỏi da - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn ở ngực

Ngoài vùng da mặt ra thì vùng da ở ngực hay ở lưng cũng rất nhạy cảm, nếu không chú ý đến và thường xuyên chăm sóc sẽ khiến cho những vùng da này bị kích ứng và nổi mụn trứng cá, khiến bạn cảm thấy khó chịu và phiền toái. Dưới đây là cách trị mụn lưng ngực hiệu quả để bạn có thể tham khảo:

Vệ sinh thân thể và mặc trang phục thoáng mát: Bạn nên vệ sinh thân thể bằng xà bông hoặc sữa tắm loại đặc trị mụn có chứa nhiều salicylic, azulene hay tinh chất dưa chuột sẽ rất tốt và hiệu quả trong việc điều trị mụn mọc ở lưng và ngực. Trong quá trình tắm bạn không nên chà lên da quá mạnh, vì có thể sẽ khiến da bạn mất đi một lượng lớn chất nhờn khiến da ngày càng bị khô rát.

Bạn nên thường xuyên tắm rửa để loại bỏ tế bào da chết và vi khuẩn gây mụn trên vùng da ngực và lưng. Quần áo cũng nên chọn loại làm từ chất liệu vải mềm, mặc không quá bó chật, nên mặc những đồ thoải mái để tránh tình trạng da bị trầy xước hoặc kích ứng. Có thể chọn chất liệu vải lanh hoặc cotton để dễ thấm mồ hôi, ngoài ra còn giúp ngăn ngừa vi khuẩn làm hại da và gây mụn.

Tắm bằng xà bông có đặc tính trị mụn để chữa mụn mọc nhiều ngực và lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết trên da và cặn bã ứ đọng trong nang lông mỗi tuần: Tế bào da chết là nguyên nhân chính khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc, da bị nhiễm trùng và rất dễ gây mụn, mỗi tuần nên tẩy và loại bỏ tế bào da chết 2 lần để da thoáng và sạch sẽ hơn, ngừa vi khuẩn gây mụn.

Uống đủ nước để da không bị khô và được cấp ẩm, ăn rau xanh và hoa quả để lọc độc tố và cung cấp dinh dưỡng làm khỏe da.

Hạn chế sử dụng thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo, những thực phẩm cay nóng gây rối loạn chức năng thải độc tố của gan.

Bảo vệ gan tránh xa khỏi các chất kích thích như: bia, rượu, thuốc lá, ...

Không thức quá khuya, ngủ đủ giấc và để tinh thần được thư giãn và thật thoải mái.

Làm sạch da và thư giãn cơ thể, tinh thần thoải mái sẽ khiến da khỏe hơn, ngăn ngừa mụn mọc - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp mụn mọc quá nhiều ở ngực và ở lưng, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và sử dụng thuốc đặc trị mụn phù hợp.

Một số mẹo trị mụn bằng nguyên liệu tự nhiên

Trị mụn bằng nước cốt chanh tươi: Vắt nước cốt chanh tươi vào chén, lấy bông tẩm nước cốt chanh và thoa lên nốt mụn ở ngực và lưng 2 lần mỗi tuần. Sau đó làm sạch da bằng nước ấm.

Trị mụn ở ngực bằng nước cốt chanh tươi - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn bằng giấm táo: Pha giấm táo cùng với nước khoáng theo tỷ lệ 1:2, rồi thoa lên vùng da mụn để trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Làm như vậy khoảng 2 lần mỗi ngày, mụn sẽ giảm bớt.

Trị mụn bằng muối biển: Sau khi tắm xong, lấy muối biển tán nhuyễn xoa lên lưng và ngực giữ khoảng 2-5 phút rồi tắm sạch bằng nước ấm.

Trị mụn bằng muối biển tự nhiên vừa an toàn lại giảm mụn ở ngực và ở lưng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách loại bỏ mọc mụn ở ngực, mụn mọc ở lưng dứt điểm và hiệu quả, các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để lấy lại vẻ đẹp tự nhiên cho da và tự tin hơn khi diện những bộ đầm xẻ ngực hoặc hở lưng đầy quyến rũ.