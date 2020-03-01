Thực hư uống nước đậu đỏ làm trắng da - Công dụng của nước đậu đỏ

Làm đẹp 01/03/2020 06:00

Đậu đỏ là một loại hạt khá quen thuộc và nhiều công dụng. Thực hư việc uống nước đậu đỏ làm trắng da và công dụng của nước đậu đỏ là thế nào?

Đậu đỏ được nhiều người biết đến với công dụng đối với sức khỏe của con người. Ngoài ra đây cũng chính là một trong những “bảo bối” giúp chị em giữ gìn một làn da khỏe đẹp.

Làn da trắng trẻo mịn màng là niềm mơ ước của tất cả chị em phụ nữ, muốn được như vậy thì không còn cách nào khác ngoài chăm sóc. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thực hư uống nước đậu đỏ làm trắng da và công dụng mà loại nước này mang lại. 

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Thực hư uống nước đậu đỏ làm trắng da  - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu đỏ mỗi ngày có tốt không?

Đậu đỏ là loại hạt chứa hàm lượng các loại vitamin E, C, B1, B6, B12 cực kỳ dồi dào. Chính vì thế uống nước đậu đỏ thường xuyên giúp đào thải các chất độc hại cho cơ thể, thanh lọc cơ thể và đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ thừa.

Ngoài ra loại nước này còn có thêm công dụng là làm trắng da và góp phần làm chậm quá trình lão hóa da cực kỳ tốt. Đồng thời hàm lượng vitamin A dồi dào trong nước đậu đỏ còn có khả năng thúc đẩy và kích thích tái tạo tế bào da mới, giữ cho da luôn ở mức ẩm nhất định. 

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Giá trị dinh dưỡng trong đậu đỏ là vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, hàm lượng vitamin B1, B2 và B6 dồi dào có trong đậu đỏ sẽ tạo nên hàng rào chắn vững chắc bảo vệ da khỏi tác động của nhiều yếu tố bên ngoài. Không những thế, những hoạt chất có trong nước đậu đỏ có thể điều chỉnh được hoạt động của tuyến bã nhờn, giảm tiết dầu cực tốt.

Mọi người thường truyền nhau bài thuốc uống nước đậu đỏ trị mụn. Hàm lượng vitamin C và A dồi dào sẽ ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do làm sạm da, nhăn da. Hỗ trợ đẩy lùi quá trình lão hóa sớm đối với làn da của chị em phụ nữ. 

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Nước đậu đỏ vừa giúp đẹp dáng vừa cải thiện làn da - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đỏ và nước đậu đỏ mặc dù rất tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp tuy nhiên không phải ngày nào cũng uống là tốt. Theo Đông Y học cổ truyền, đậu đỏ có tính hàn, vì vậy mỗi tuần chỉ nên uống nước đậu đỏ từ 2 đến 3 lần.

Những người huyết áp thấp, có chứng phong hàn nên để ý cân đối tần suất uống nước đậu đỏ. Đây chính là câu trả lời cho thắc mắc uống nước đậu đỏ rang hàng ngày có tốt không. 

Cách pha nước đậu đỏ 

Uống nước đậu đỏ làm trắng da, lại có hiệu quả trong việc trị mụn lẫn ngăn chặn quá trình lão hóa nên đây là một công thức được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Cách  thức thực hiện cũng không quá phức tạp, bạn có thể tiến hành nhanh chóng bằng một vài thao tác đơn giản dưới đây:

Bước chuẩn bị:

  • Đậu đỏ: 1kg đậu đỏ. Lưu ý đậu đỏ chọn hạt mẩy, sàng lọc kỹ các hạt hỏng, sâu, mốc. Mỗi lần chỉ nên rang khoảng 1kg dùng dần, hết lại rang tiếp để giữ tròn vị. Không rang quá nhiều, để lâu sẽ không còn thơm ngon như hồi đầu.
  • Nước lọc.
  • Chảo mỏng rang đậu.
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Thực hiện pha nước đậu đỏ không hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Bước thực hiện

  • Đầu tiên, bạn rửa sạch đậu, hãy đổ nước vào ngập bề mặt đậu để những hạt lép nổi lên bề mặt cho bạn dễ dàng loại bỏ chúng đi. Nhớ nhặt kỹ các hạt bị lép, sâu và mọt. Phần hạt mẩy, tròn và chắc phía dưới thì vo sạch và để ra rổ cho ráo nước.
  • Sau khi đậu đã ráo nước, hãy tiến hành rang đậu. Nên cho một lần một ít, rang nhỏ lửa và đảo thật đều tránh tình trạng đậu cháy làm mất hương vị của nước đậu đỏ. 
  • Sau khi rang xong, đợi đậu nguội hẳn rồi cho vào hũ thủy tinh để bảo quản, cất kỹ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm thấp cũng như tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời.
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Loại bỏ các hạt bị lép và mốc khi rửa đậu - Ảnh minh họa: Internet

Bước pha nước đậu đỏ

Mỗi lần uống tùy theo ý thích uống đậm hay uống nhạt mà bạn cho lượng hạt vừa đủ. Thường thì khoảng 75gr hạt đậu sẽ hãm chung cùng với 500ml nước sôi.

  • Cho nước sôi và đậu vào bình sứ hoặc bình thủy tinh (đảm bảo nước vừa sôi cho hạt đậu mềm ra).
  • Đậy thật kín nắp bình và ủ trong vòng 15 đến 20 phút sau đó sử dụng.
  • Có thể cho thêm một chút muối cho đỡ nhạt. Khi uống không cần phải loại bỏ bã, nên nhai cả bã để hấp thụ được toàn bộ các dưỡng chất có trong hạt đậu đỏ. 
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Mỗi tuần nên uống nước đậu đỏ rang từ 2 -3 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu đỏ làm trắng da và hỗ trợ loại bỏ mụn rất tốt. Nước đậu đỏ vừa thơm ngon dễ uống lại dễ dàng thực hiện, chị em hãy áp dụng ngay công thức làm đẹp da này. 

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