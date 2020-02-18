Những loại bột đậu đỏ đắp mặt cho làn da trắng sáng bật tone chỉ trong vài ngày

Làm đẹp 18/02/2020 11:05

Đây là bài viết tổng hợp các loại bột đậu đỏ đắp mặt với những công dụng như kiềm dầu, giúp làm sạch bụi bẩn, loại bỏ bã nhờn cho làn da trắng mịn, đặc biệt là ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Đậu đỏ là loại hạt rất quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam. Nhiều người đã biết đến công dụng của đậu đỏ đối với sức khỏelàm đẹp. Bột đậu đỏ đắp mặt có rất nhiều tác dụng tốt cho làn da như làm trắng, trị mụn, trị nám, bảo vệ da. Cùng tìm hiểu những công thức làm đẹp từ bột đậu đỏ qua bài viết sau đây.

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Những loại bột đậu đỏ đắp mặt cho làn da trắng sáng, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao nên sử dụng bột đậu đỏ để chăm sóc da mặt?

Trong bột đậu đỏ có rất nhiều dưỡng chất tốt cho da. Cụ thể bao gồm:

  • Vitamin C và E: Giúp duy trì vẻ đẹp và tăng cường khả năng tuần hoàn máu dưới da, giúp chậm quá trình lão hóa, ngăn chặn quá trình hình thành hắc tố melanin. Đồng thời giúp trị nám tàn nhang và sạm da rất hiệu quả. Bên cạnh đó, các vitamin này còn thúc đẩy sản sinh collagen tươi, tái tạo da, làm liền vết sẹo và vết thâm cho do mụn để lại, hỗ trợ se khít lỗ chân lông, bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời làm cho da khoẻ mạnh hơn. 
  • Vitamin B1 và B6: Đây là những yếu tố vi lượng giúp làm trắng da, trị mụn hiệu quả, giữ nước và ngăn chặn tình trạng khô da.
  • Acid folic và kẽm: Là những chất chống oxy cao làm chậm quá trình lão hoá, làm mịn và sáng da. Đây cũng là yếu tố quyết định chất lượng làm đẹp da của bột đậu đỏ.

Những cách làm bột đậu đỏ đắp mặt vô cùng đơn giản bằng việc kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm và tiết kiệm chi phí. 

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Đắp bột đậu đỏ cho làn da sáng mịn, rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bột đậu đỏ + trứng gà

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 50g bột đậu đỏ.
  • 1 lòng trắng trứng gà (đối với làn da dầu) hoặc 1 lòng đỏ trứng gà (đối với làn da khô).

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên, bạn cho 50g bột đậu đỏ vào chiếc bát lớn rồi bỏ thêm lòng đỏ hoặc lòng trắng trứng gà tuỳ vào loại da phù hợp. 
  • Tiếp theo, bạn hãy trộn đều hỗn hợp thành dạng kem sền sệt.
  • Sau đó, bạn rửa mặt bằng nước ấm rồi lấy khăn thấm khô.
  • Thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi nằm yên thư giãn trong 15-20 phút.
  • Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước lạnh giúp se khít lỗ chân lông. 

Mỗi tuần đắp 2-3 lần sẽ giúp làn da trắng sáng, sạch mụn cám và cải thiện các vết thâm.

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Bột đậu đỏ cùng lòng trắng (lòng đỏ) trứng gà trở thành một loại mặt nạ giúp da trắng mịn tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bột đậu đỏ và bột nghệ

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 2 thìa bột đậu đỏ.
  • 1 thìa bột nghệ .
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên, trộn tất cả các hỗn hợp trên sao cho đều nhất có thể.
  • Tiếp theo, rửa mặt sạch bằng nước ấm để giãn nở lỗ chân lông rồi lấy khăn thấm khô.
  • Thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi để yên trong vòng 20-25 phút.
  • Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước lạnh rồi tiếp tục các bước dưỡng da cơ bản.

Mỗi tuần đắp 3 lần giúp trị nám da, sạm da. Tuy nhiên, bạn cần phải sử dụng kem chống nắng và các biện pháp che chắn an toàn để làn da khỏi bị bắt nắng.

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Bột đậu đỏ kết hợp cùng bột nghệ trị thâm và làm sáng da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách đắp mặt nạ đậu đỏ với sữa tươi

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 2 thìa bột đậu đỏ.
  • 50ml sữa tươi không đường.

Cách thực hiện:

  • Cho các nguyên liệu vào, trộn đều với nhau, tạo thành hỗn hợp sền sệt và có thể bám tốt trên da mặt. 
  • Rửa mặt bằng nước ấm rồi thấm khô. Tiếp đó, bạn lấy hỗn hợp thoa đều khắp mặt và nằm yên thư giãn trong vòng 20 phút.
  • Bạn rửa lại bằng nước lạnh cho se khít lỗ chân lông rồi lau khô mặt và thực hiện các bước dưỡng da thông thường.

Mỗi tuần thực hiện việc đắp mặt nạ 3-4 lần sẽ giúp làn da trắng sáng và mịn màng lên trông thấy.

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Bột đậu đỏ và sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bột đậu đỏ và bã cafe

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 50g bột đậu đỏ.
  • 2 thìa bã cafe hoặc 2 thìa bột cám gạo.
  • 2 thìa dầu oliu hoặc dầu dừa.

Cách thực hiện:

  • Cho các nguyên liệu vào trộn đều thành một hỗn hợp sền sệt.
  • Rửa mặt sạch bằng nước ấm, lấy khăn bông thấm khô.
  • Cẩn thận bôi mặt nạ đều trên mặt.
  • Nằm thư giãn trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.
  • Thực hiện các bước dưỡng da cơ bản sau khi đắp mặt nạ.

Đắp loại mặt nạ này từ 2-3 lần trong 1 tuần. Sau 1 tháng, làn da sẽ trắng sáng bật tone, không khiến bạn thất vọng.

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Bột đậu đỏ và bã cafe kết hợp để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều loại bột đậu đỏ đắp mặt phong phú và phù hợp với nhiều loại da nên các bạn có thể an tâm sử dụng. Quan trọng là phải biết lắng nghe nhu cầu của làn da mình để đáp ứng sao cho phù hợp. Việc chăm sóc bản thân vô cùng cần thiết, chị em phụ nữ nên biết để ngày càng xinh đẹp hơn.

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