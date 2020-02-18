Những loại bột đậu đỏ đắp mặt cho làn da trắng sáng bật tone chỉ trong vài ngày

Đậu đỏ là loại hạt rất quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam. Nhiều người đã biết đến công dụng của đậu đỏ đối với sức khỏe và làm đẹp. Bột đậu đỏ đắp mặt có rất nhiều tác dụng tốt cho làn da như làm trắng, trị mụn, trị nám, bảo vệ da. Cùng tìm hiểu những công thức làm đẹp từ bột đậu đỏ qua bài viết sau đây.

Những loại bột đậu đỏ đắp mặt cho làn da trắng sáng, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao nên sử dụng bột đậu đỏ để chăm sóc da mặt?

Trong bột đậu đỏ có rất nhiều dưỡng chất tốt cho da. Cụ thể bao gồm: