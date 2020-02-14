Một số lưu ý cần ghi nhớ trong cách chăm sóc tóc uốn

Đối với những kiểu tóc uốn, điều chị em phụ nữ sợ nhất đó chính là tóc không giữ được nếp. Khi làm ở salon có thể rất đẹp, sóng nào ra sóng nấy cực kỳ hài lòng, nhưng khi về nhà chỉ sau một vài lần chải tóc hay gội đầu là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chính vì thế, giữ nếp là việc đầu tiên bạn cần làm.

Mái tóc góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo cho tổng thể khuôn mặt. Các kiểu tóc sẽ dung hòa tất cả đường nét và che khuyết điểm cực kỳ tốt, đặc biệt là các mẫu tóc uốn. Tuy nhiên, việc tiếp xúc nhiều với hóa chất và mức nhiệt cao sẽ khiến cho nang tóc bị phá hủy. Chính vì thế, chị em cần nắm vững những lưu ý trong cách chăm sóc tóc uốn để vừa giữ nếp lại vừa duy trì được mái tóc khỏe đẹp.

Chỉ sau vài lần gội, nếu không nâng niu nó đúng cách thì chắc chắn rằng mái tóc của bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu, thậm chí còn tồi tệ và lộn xộn hơn thế nữa. Chính vì thế, lược tròn và lô cuốn tóc là những thứ không thể thiếu được. Đây cũng là một lưu ý đối với cách chăm sóc tóc uốn đuôi.

Một lưu ý đối với cách chăm sóc tóc uốn cụp đó là luôn luôn phải có sự yểm trợ của các loại lô tóc, cuốn tóc. Tóc uốn cụp đuôi chữ C tuy rất phổ biến, hợp với tất cả các kiểu dáng khuôn mặt và đặc biệt là che khuyết điểm và giúp ăn gian tuổi tác, nhưng ngược lại nó khá là khó để chăm sóc và giữ nếp.

Đừng quên lô tóc và các dụng cụ đi kèm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tóc bạn quá yếu, không ăn thuốc, dễ duỗi thẳng, dùng lô, lược tròn và máy sấy cũng không ăn thua thì phương pháp cuối cùng đó chính là sử dụng dầu dưỡng tóc uốn vào nếp. Sau khi gội đầu xong, bạn thực hiện sấy khô tóc khoảng 80%, sau đó thoa một ít dầu dưỡng vào tay và tiến hành vuốt tóc vào nếp. Thao tác này vừa giúp giữ nguyên độ ẩm và bảo vệ nang tóc, lại vừa giúp mái tóc luôn bồng bềnh uốn lượn.

Giữ ẩm cho tóc cũng là một bước cực kỳ quan trọng

Như chúng ta đã biết, khi uốn tóc, mái tóc của mình vừa phải tiếp xúc với các loại hóa chất, lại phải đối mặt với nhiệt độ cao. Việc tiếp xúc với nhiệt độ cao như thế vô hình chung làm mất cân bằng độ ẩm ở phần tác dụng nhiệt. Chính vì vậy, nếu dưỡng không đúng cách sẽ dễ khiến cho tóc hư tổn, gãy rụng, khô xơ, chẻ ngọn đồng thời làm mất cân bằng độ ẩm ở phần tác dụng nhiệt.

Sử dụng dầu xả sau mỗi lần gội - Ảnh minh họa: Internet

Cũng như làn da, tóc cũng cần được duy trì cân bằng và cấp ẩm thường xuyên. Đầu tiên là ở bước gội đầu, đừng quên sử dụng dầu xả. Tuy nhiên, có một vài lưu ý đối với cách chăm sóc tóc uốn bị khô như sau:

Không nên dùng dầu xả thoa trực tiếp lên phần chân tóc, chỉ thoa nhẹ nhàng ở phần ngọn tóc để các dưỡng chất có thể thẩm thấu và làm mềm nang tóc dần dần.

Đừng quên hấp tóc 1 tháng 1 lần. Việc này bạn có thể tự thực hiện ở nhà hoặc nếu có nhiều thời gian cũng như điều kiện kinh tế thì có thể đến các salon tóc chuyên nghiệp. Hấp tóc có 2 loại đó là hấp lạnh và hấp nóng. Tuy nhiên, hấp nóng là sự lựa chọn tốt nhất mặc dù khá tốn thời gian. Khi ủ tóc với hơi nóng của nước, các nang tóc sẽ nở ra và hấp thu tối đa toàn bộ dưỡng chất, cực kỳ tốt cho quá trình phục hồi mái tóc từ sâu bên trong.

Đừng quên hấp tóc mỗi tháng 1 lần tại nhà hoặc các Spa - Ảnh minh họa: Internet

Gội đầu và chải đầu cũng đóng góp một phần rất quan trọng

Với những cô nàng tóc uốn, đừng quá chăm gội đầu nếu không muốn mái tóc lại trở về trạng thái ban đầu, tóc khô xơ, phần ngọn tóc bị chẻ và gãy rụng. Tốt nhất nên gội đầu với tần suất 2 ngày 1 lần. Tùy vào trạng thái da đầu để chọn loại dầu gội đầu phù hợp. Tuy nhiên, vốn dĩ các kiểu tóc uốn đã khô sẵn. Chính vì thế, chị em nên chọn các dòng dầu gội có nhiều dưỡng một chút để làm cho mái tóc trở nên mềm mại hơn.

Việc giữ nếp cho tóc và khiến cho tóc vào nếp cực kỳ khó. Bởi vậy, các bạn hãy thay thế lược dày bằng lược thưa để chải. Khi chải tóc bằng lược thưa, các lọn tóc vẫn sẽ giữ được sự liên kết với nhau. Điều này sẽ giúp các sóng tóc giữ nguyên vị trí. Gội đầu và chải tóc tưởng chừng như là hai bước đơn giản tuy nhiên cũng đóng một phần quan trọng trong cách chăm sóc tóc uốn.

Chải đầu bằng lược to - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số lưu ý đối với cách chăm sóc tóc uốn, để mái tóc luôn vào nếp gọn gàng. Mái tóc góp một phần cực kỳ quan trọng trong việc dung hòa các đường nét trên khuôn mặt. Chính vì thế, các cô nàng hãy để ý đến việc chăm sóc tóc một chút để mái tóc trở nên suôn mượt và chắc khỏe hơn.