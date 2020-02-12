Tất tần tật về cách giữ nếp tóc uốn đẹp như mới làm

Đây là một điều quan trọng khi bạn muốn giữ được nếp tóc uốn đẹp hoàn hảo. Hiện nay, các nhà sản xuất cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm dầu gội khác nhau phù hợp với từng kiểu tóc. Không chỉ là các sản phẩm làm sạch da đầu và tóc đơn thuần nữa, bên trong các sản phẩm này cũng có chứa các dưỡng chất giúp tạo kiểu tóc đẹp hơn.

Các chị em khi bước chân ra khỏi salon đều có được mái tóc đẹp và ưng ý nhưng ngay sau khi gội đầu lần đầu tiên thì nhiều người sẽ không còn giữ được mái tóc đẹp như ban đầu. Tất cả là bởi vì không biết cách giữ nếp tóc sao cho đẹp. Mỗi kiểu tóc lại có những cách chăm sóc và tạo kiểu khác nhau. Trong đó, khó nhất chắc có lẽ là tóc uốn. Nếu chị em đang hoang mang về điều này, hãy cứ bình tĩnh vì đã tìm được những cách giữ nếp tóc uốn chuẩn không cần chỉnh rồi đó.

Hãy luôn nhớ phải sử dụng dầu xả cho tóc uốn. Nhiều người nghĩ rằng khi sử dụng dầu xả, tóc sẽ quá mượt và bị duỗi thẳng. Tuy nhiên, bạn cần phải dùng xả có nhiều dưỡng để cung cấp các dưỡng chất đầy đủ cho tóc uốn. Và sau khi gội bạn còn thực hiện bước tạo kiểu nên không cần lo lắng.

Hãy chọn loại dầu gội dành cho tóc uốn. Đặc biệt là không chứa sunfat hoặc silicon. Các chất này dễ làm hỏng lọn tóc uốn của bạn hơn và khiến chúng khó vào nếp cũng như dễ bị rối, xù.

Lựa chọn dầu gội và dầu xả phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Dùng dầu dưỡng tóc uốn vào nếp

Khi thực hiện việc uốn tóc, mái tóc của bạn đã phải tiếp xúc nhiều với hóa chất vì vậy, nếu không cung cấp dưỡng chất đầy đủ, chúng rất dễ bị khô xơ. Từ đó dẫn đến mất nếp tóc.

Dầu dưỡng tóc giúp cho tóc của bạn bóng, mượt, mềm mại và cũng dễ dàng vào nếp hơn. Đồng thời cũng giúp tóc chắc khỏe hơn, luôn giữ được vẻ tươi tắn. Lời khuyên dành cho bạn đó là cũng hãy chọn những loại dầu dưỡng dành cho tóc uốn và phù hợp với chất tóc của bạn. Tóc khô hoặc tóc dầu sẽ có những loại dưỡng khác nhau.

Tạo kiểu đúng cách

Việc tạo kiểu sau khi gội đầu cho tóc uốn là việc hết sức quan trọng. Có nhiều cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng dành cho bạn.

Dùng máy sấy

Khi tóc còn ướt, bạn hãy dùng máy sấy để làm khô. Lúc này nên chọn chế độ làm mát. Không nên sấy quá khô. Sau đó bạn chuyển máy sang chế độ làm sấy nóng rồi lấy ngón tay cuốn tóc theo chiều từ trong ra ngoài và sấy tạo kiểu theo lọn tóc. Làm như vậy cho đến khi tóc khô.

Tốt nhất là bạn hãy kết hợp máy sấy cùng với lược tròn. Đây là combo không thể thiếu dành cho những mái tóc uốn. Đơn giản nhất là cuốn tóc vào lược rồi sấy. Lưu ý cuốn lỏng tay, nếu cuốn chặt quá, sau khi thực hiện xong có thể bạn sẽ không gỡ tóc ra được.

Dùng máy sấy để tạo kiểu tóc hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Dùng lô cuốn

Sau khi tóc nguội, khô, bạn hãy chuyển sang dùng lô để giữ nếp tóc hoàn hảo. Hãy chia tóc thành nhiều lọn nhỏ. Cuốn tóc và giữ cố định trong khoảng 5 đến 10 phút là tóc đã vào nếp uốn rất tự nhiên.

Dùng kẹp càng cua

Kẹp càng cua là sản phẩm nhỏ nhưng có võ giúp bạn tạo được kiểu tóc uốn ưng ý. Chỉ cần cuộn tóc theo nếp rồi cuộn tròn phía sau là tóc bạn đã có thể vào nếp nhẹ nhàng, tự nhiên.

Sử dụng kẹp càng cua cũng là một cách tạo kiểu và giữ nếp uốn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Cách giữ nếp tóc xoăn bằng các sản phẩm tạo kiểu

Hiện nay có nhiều sản phẩm giúp bạn tạo kiểu tóc hoàn hảo là: gel, sáp, kem mà bạn hoàn toàn có thể lựa chọn. Thường thì các chị em sẽ dùng sáp và kem mềm để tạo độ sóng, uốn mềm cho tóc của mình giữ nếp được một thời gian để đi làm, đi dự tiệc trong một thời gian ngắn.

Hấp tóc thường xuyên

Làm tóc uốn rất dễ khiến tóc của bạn bị yếu đi, khô, xơ và thiếu sức sống. Cách để khắc phục là bắt buộc phải dưỡng tóc. Bạn có thể mua ủ lạnh để dùng tại nhà 1 tuần 2 lần hoặc đến các salon để thực hiện việc này.

Hấp tóc, ủ tóc thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chăm sóc tóc uốn

Để tóc uốn vào nếp đẹp, tự nhiên, bạn cần chú ý đến những điều sau đây:

Sau khi làm tóc uốn từ 3 đến 6 ngày bạn mới nên gội đầu. Trong lần gội đầu tiên, chỉ gội với nước hoặc với dầu xả, không nên dùng dầu gội.

Có thể sử dụng các loại nguyên liệu từ tự nhiên như: bồ kết, bưởi, sả, chanh hoặc dầu gội dược liệu thay vì các loại dầu gội hóa học.

Không gội đầu bằng nước quá nóng sẽ khiến khô da đầu, khô tóc. Đồng thời nhiệt cao cũng phá vỡ các nếp tóc.

Không lấy tay vuốt tóc, cào tóc như vậy khiến tóc bị mất nếp. Không chải đầu quá nhiều.

Không đè lên tóc khi ngủ.

Không để tóc bay trong gió khi đang đi ngoài đường mà nên che chắn, bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời, gió, bụi bẩn, nước mưa. Nó sẽ khiến tóc bạn bị xơ rối, mất nếp.

Ghi nhớ những lưu ý để có tóc uốn đẹp, vào nếp - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ghi nhớ những cách giữ nếp tóc uốn vô cùng đơn giản cùng với những lưu ý để có được một mái tóc bóng mượt, bồng bềnh, giúp bạn tự tin tỏa sáng.