Cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng để luôn đạt thần thái chuẩn

Khi thực hiện làm tóc uốn gợn sóng, bạn phải thực hiện nhiều công đoạn, sử dụng nhiều loại hóa chất như vậy thì sẽ khiến tóc trở nên yếu hơn. Vì vậy mà việc giữ gìn cũng như bảo vệ để tóc không bị khô xơ là điều cực kỳ quan trọng.

Nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao làm tóc ở tiệm đẹp còn về nhà mình làm giống như những gì đã được hướng dẫn mà vẫn không ưng ý. Bạn cần phải nhớ mỗi một kiểu tóc sẽ đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Và bạn hãy lưu ý ở từng công đoạn thì mới có được mái tóc đạt chuẩn cho mình. Tóc uốn gợn sóng đang là xu hướng tóc được nhiều người lựa chọn. Cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng thực tế thì không khó, chỉ cần bạn chú ý một chút là được.

Không nên lựa chọn loại có quá nhiều chất tẩy nên chọn loại chứa các thành phần là: vitamin E, axit lactic, dầu hạnh nhân, dầu dừa… Những loại này khi gội sẽ tạo khá ít bọt và rất lành tính đối với da đầu, tóc của bạn.

Để có thể có được mái tóc ưng ý thì điều đầu tiên bạn cần phải chú ý đến đó là lựa chọn được cặp dầu gội và dầu xả phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng. Muốn tóc gợn sóng giữ nếp, bồng bềnh, thì hãy chọn sản phẩm dành riêng cho loại tóc này để giúp tóc dễ vào nếp hơn.

Sử dụng dầu gội và dầu xả phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Dùng khăn và sử dụng máy sấy đúng cách

Nhiều người nghĩ rằng sau khi gội đầu cứ dùng khăn lau thật mạnh, xoa xoa để khăn thấm nước trên tóc là được. Tuy nhiên, đó chính là sai lầm khiến cho tóc bạn nhanh bị khô. Bạn chỉ nên dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lên tóc và lau khô theo chiều từ trên xuống.

Cũng không nên sấy tóc ngay sau khi gội. Hãy đợi cho tóc khô khoảng 40% thì mới nên sấy. Mở máy sấy ở chế độ bình thường, không nên bật quá nóng sẽ làm tổn thương tóc và da đầu.

Nếu bạn uốn gợn sóng nhỏ thì không cần sấy tóc mà hãy để chúng khô tự nhiên. Nếu làm gợn sóng to thì hãy bôi dưỡng tóc sau đó vừa sấy vừa cuốn tóc theo chiều từ ngoài vào trong.

Sấy tóc theo chiều của sóng nước - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tóc khi đi ra ngoài

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần thực hiện các cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng khi ở nhà còn ra ngoài cứ thả ra cho đẹp. Tuy nhiên hãy chú ý tóc đẹp hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn bảo vệ tóc khi đi ra ngoài đường đó.

Để tránh tác hại của môi trường khiến tóc bị hư hại, khô, chẻ ngọn, dễ gãy rụng bạn hãy sử dụng xịt dưỡng tóc, xịt chống nắng cho chúng trong trường hợp không thể che chắn tóc một cách kỹ càng. Còn nếu là đi làm, đi ngoài đường không cần xõa tóc, bạn hãy sử dụng kẹp càng cua, cố định tóc và sử dụng mũ trên áo chống nắng để che chắn cẩn thận. Đến địa điểm đó mới xõa tóc thì như vậy sẽ bảo vệ tóc tốt nhất.

Ủ tóc thường xuyên tại nhà

Một cách giữ nếp tóc xoăn gợn sóng mà bạn nên áp dụng tại nhà đó là ủ tóc. Ủ tóc bằng dầu dừa, dầu oliu, các loại dầu ủ hóa học giúp cho tóc chắc khỏe, ít hư tổn. Mỗi một tuần bạn có thể ủ từ 1 đến 2 lần. Tốt nhất là nên ủ tóc với các loại dầu tự nhiên vừa giúp tóc suôn mượt, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ủ tóc để tạo độ suôn mượt, mềm mại - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế chải đầu và chải theo chiều của sóng

Khi làm tóc uốn gợn sóng, bạn không nên chải đầu quá nhiều. Chỉ chải một lần trước khi tạo kiểu bằng máy sấy. Sau đó không nên chải tóc. Chỉ cần bạn chải tóc sai là công sức tạo kiểu của bạn sẽ bị phá tan đó.

Khi chải, bạn hãy chải theo chiều của sóng nước một cách nhẹ nhàng theo đường sóng như vậy thì nếp tóc sẽ được giữ ổn định. Hãy đầu tư một chiếc lược răng thưa chuyên dành cho tóc uốn nhé.

Chải đầu cũng phải đúng cách để không mất công làm lại tóc - Ảnh minh họa; Internet

Dùng xả khô giữ nếp tóc

Sau khi sấy tóc, bạn nên dùng xả khô để giúp giữ nếp cho tóc uốn. Bước thực hiện vô cùng đơn giản. bạn chỉ cần cho một chút xả khô vào tay rồi xoa nhẹ và cuộn lên tóc theo đúng nếp bạn đã sấy. Đây mà một cách giữ nếp cho tóc uốn gợn sóng vô cùng quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Nhờ có xả khô, tóc bạn sẽ giữ nếp như khi ban đầu, không lo bị duỗi.

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Cuốn tóc khi đi ngủ

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật phức tạp để tạo kiểu tóc tại salon nhưng trong quá trình hoạt động, di chuyển sẽ không thể mãi giữ kiểu dáng tóc đó. Vì vậy để giữ cho tóc vào nếp, bạn hãy chịu khó cuốn tóc ngay cả khi đi ngủ.

Cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng khi ngủ rất đơn giản. Bạn có thể dùng lô cuốn tóc hoặc kẹp càng cua. Hãy cuốn tóc theo chiều xuôi của ngọn sóng như vậy sóng sẽ rất đẹp và bồng bềnh. Để qua sau một đêm chắc chắn tóc sẽ không bị duỗi mà vẫn giữ được nếp.

Với những cách giữ nếp tóc uốn gợn sóng như trên, chỉ cần bạn thực hiện đúng theo chỉ dẫn là đã có được một mái tóc đẹp, ưng ý rồi đó.