Ủ tóc bằng trứng gà: Phương pháp làm đẹp hiệu quả từ tự nhiên

Trong các sợi tóc của chúng ta có chứa tới 70% là protein Keratin mà trong trứng thì lại có hàm lượng protein rất cao. Vì vậy mà khi ủ tóc bằng trứng gà sẽ giúp tóc khỏe mạnh, tái tạo và phục hồi tóc bị hư tổn.

Việc làm đẹp với các nguyên liệu đến từ tự nhiên không còn xa lạ đối với người Việt. Mặc dù có thể hơi kỳ công một chút nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu quả cũng như độ an toàn mà các phương pháp này mang đến. Một trong những loại nguyên liệu được chị em sử dụng để làm đẹp nhiều hiện nay đó chính là trứng gà. Bởi trong trứng gà có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho phụ nữ. Đặc biệt là phương pháp ủ tóc bằng trứng gà giúp chị em có được mái tóc đẹp, ưng ý.

Ủ tóc bằng lòng trắng trứng gà hay lòng đỏ thì cũng đều sẽ có hiệu quả. Ngoài protein, trong lòng đỏ trứng còn có chất béo và cholesterol, vitamin và khoáng chất cao hơn nhiều so với lòng trắng.

Chứa các khoáng chất như: iot, kẽm, sắt, phốt pho và selen hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển của tóc.

Bên cạnh đó, trong trứng cũng chứa nhiều dưỡng chất khác có lợi cho tóc như:

Nhiều người lo sợ ủ tóc bằng trứng gà có tanh không? Câu trả lời là không và bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi gội đầu sạch là sẽ không bị tanh một chút nào. Vì vậy hãy cứ tìm hiểu về cách ủ tóc bằng lòng trắng trứng gà để có được cách làm đẹp từ tự nhiên hiệu quả nhất.

Các cách ủ tóc bằng trứng gà

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua

Trong sữa chua có chứa các thành phần là protein, canxi, kẽm… rất tốt cho da đầu và tóc. Khi ủ tóc bằng phương pháp này bạn sẽ có mái tóc chắc khỏe, mượt mà, da đầu không bị khô.

Cách thực hiện:

Đập trứng và lấy lòng đỏ sau đó trộn cùng với 1 hộp sữa chua không đường.

Gội đầu sạch sẽ với dầu gội bạn hay dùng.

Sau đó đổ hỗn hợp trứng, sữa chua lên tóc cho đều. Massage nhẹ nhàng cho dưỡng chất thấm vào da đầu và tóc rồi chụp mũ đội khi đi tắm lên rồi ủ trong thời gian 20 phút. Hết thời gian, bạn gội lại đầu bằng nước ấm giúp cho hỗn hợp dễ bong ra hơn. Lau khô tóc bằng khăn.

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc bằng trứng gà và mật ong

Chúng ta đều biết mật ong có tính kháng khuẩn rất tốt. Chúng sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về gàu và nấm da đầu. Đây cũng là cách dưỡng ẩm tuyệt vời đối với tóc và da đầu. Cách ủ tóc với trứng gà và mật ong bạn cũng chỉ cần thực hiện tương tự như trên. Chỉ thay nguyên liệu gồm: 3 muỗng mật ong và trứng gà sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ.

Dùng trứng gà và mật ong ủ tóc cũng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc bằng trứng gà và bia

Bia có tác dụng cực tốt trong việc làm đẹp của chị em mà bạn nên tận dụng. Sử dụng bia để ủ tóc giúp ngăn ngừa việc rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe cũng như điều trị gàu một cách hiệu quả. Bởi trong bia có chứa các dưỡng chất như: kali, magie, phốt phom biotin, vitamin B.

Để ủ tóc bằng trứng gà và bia, bạn cần chuẩn bị: 50ml bia tươi và 2 lòng trắng trứng gà. Khuấy đều hỗn hợp với nhau và ủ lên tóc trong thời gian 15 phút là được.

Sử dụng trứng gà và bia để ủ tóc được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc bằng trứng gà và dầu oliu

Trong dầu oliu có chứa các loại axit béo giúp tóc và da đầu khỏe mạnh, hạn chế và ngăn ngừa gãy rụng tóc. Bên cạnh đó thì trong dầu chứa nhiều vitamin E cũng rất tốt cho tóc.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là: 2 đến 3 muỗng dầu oliu cùng với 1 lòng đỏ trứng gà hoặc 1 lòng trắng trứng gà không dùng chung. Bạn đánh hỗn hợp cho đến khi nào thấy sủi bọt thì thực hiện ủ tóc như các bước phía trên.

Dầu oliu cũng là một giải pháp tối ưu - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc bằng chuối và trứng gà

Chuối là loại trái cây cực kỳ dễ kiếm. Trong chuối có chứa rất nhiều vitamin cũng như khoáng chất có lợi cho tóc như: vitamin A, E, kali, carbohydrates…giúp tóc đàn hồi mềm mại, giải quyết xơ rối và chẻ ngọn, ngăn ngừa rụng tóc.

Để làm hỗn hợp ủ tóc, bạn sử dụng 1 chiếc lòng đỏ trứng gà, 3 quả chuối và 2 thìa nước cốt chanh. Trộn đều các loại nguyên liệu với nhau sau đó thực hiện ủ trên tóc khoảng 20 phút để các dưỡng chất ngấm vào tóc và da đầu.

Sử dụng chuối, trứng gà để ủ tóc - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc bằng trứng gà và dầu dừa

Dầu dừa là loại dầu tự nhiên được sử dụng nhiều trong việc làm đẹp của chị em. Trong dầu dừa có nhiều chất béo sẽ giúp cho tóc của bạn trở nên mềm mượt và làm sạch gàu hiệu quả.

Nguyên liệu dùng cho cách ủ tóc này gồm: 3 đến 5 muỗng dầu dừa và 1 lòng đỏ trứng gà. Cũng đánh sủi bọt thì thực hiện ủ tóc trong thời gian 30 phút.

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Dầu dừa và trứng gà là cặp đôi hoàn hảo để ủ tóc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy từ một quả trứng gà vô cùng nhỏ bé, bạn đã có thể có được một cách ủ tóc bằng trứng gà mang lại hiệu quả cực tốt. Hãy áp dụng ngay hôm nay để có được mái tóc đẹp, ưng ý nhé.