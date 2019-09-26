Ủ tóc bằng trứng gà giúp tóc nhanh dài, phục hồi hư tổn

Ủ tóc bằng trứng gà là một trong những phương pháp các chị em có thể sử dụng. Thành phần chính của các sợi tóc là các protein keratin (70%) và trứng gà lại có hàm lượng protein rất cao, đây chính là chất dinh dưỡng quan trọng giúp tóc tăng trưởng mạnh mẽ, khỏe mạnh, có khả năng tái tạo, sửa chữa những sợi tóc bị hư hỏng hiệu quả.

Cũng như làn da, mái tóc có ảnh lớn ảnh hưởng đến nhan sắc của mỗi chúng ta, đặc biệt là nữ giới. Vì thế, sở hữu một mái tóc suôn mượt, óng ả sẽ khiến các nàng trông xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, hiện nay do lạm dụng nhuộm, duỗi, uốn với tần suất nhiều khiến tóc bị xơ rối, gãy rụng là điều khó tránh khỏi. Nên các chị em phụ nữ cần dành nhiều thời gian quan tâm đến mái tóc, tìm các phương pháp dưỡng phù hợp.

Tuy nhiên, ngoài việc ủ tóc bằng trứng gà nguyên chất, bạn có thể kết hợp nguyên liệu với một số thành phần khác để nâng cao hiệu quả dưỡng như:

Bên cạnh đó, trứng gà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như Vitamin E, B, A, các axit béo, kẽm, iốt, selen, sắt, và phốt pho... có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa rụng tóc tốt da dầu, giảm khô da đầu, giảm gàu và giữ cho sợi tóc mềm mượt, hỗ trợ cho sự phát triển của tóc.

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 hộp sữa chua không đường

1 lòng đỏ trứng gà

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua

Cách thực hiện

Bước 1: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát, khuấy đều tay đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Gội đầu sạch sẽ với dầu gội đầu thông thường. Lau cho tóc hết nước nhưng vẫn còn ẩm. Sau đó, thoa hỗn hợp trên lên mái tóc, bao gồm cả da đầu cho đến ngọn tóc. Massage nhẹ nhàng, rồi dùng một chiếc mũ chụp lên, để trong khoảng 20 phút.

Bước 3: Gội sạch đầu bằng nước ấm rồi lau khô. Thường xuyên áp dụng 1 lần/tuần để tóc luôn chắc khỏe và bóng mượt.

Ủ tóc bằng chuối và trứng gà

Chuối chứa nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho làn da và mái tóc. Với các dưỡng chất như kali, vitamin E, A, carbohydrates… chuối có tác dụng bảo vệ sự đàn hồi tự nhiên, giúp tóc mềm mại, ngăn ngừa xơ rối, chẻ ngọn và gãy rụng. Do đó, khi kết hợp chuối với trứng gà bạn đã có thể tự chăm sóc mái tóc của mình tại nhà hiệu quả “chuẩn như salon”.

Ủ tóc với chuối và trứng gà

Nguyên liệu:

1 quả chuối chín

1 quả trứng gà

Cách làm:

Bước 1: Tách lấy lòng đỏ trứng gà, còn chuối lột vỏ, nghiền nhuyễn, sau đó trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Gội đầu thật sạch với dầu gội, sau đó lau tóc bằng khăn mềm, khi tóc còn ẩm thì thoa đều hỗn hợp lên tóc. Ủ khoảng 20 phút.

Bước 3: Gội sạch bằng nước ấm, thực hiện cách này 1 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ủ tóc bằng trứng gà và dầu oliu

Ủ tóc bằng trứng gà và dầu oliu phù hợp với tóc khô, không sáng màu, không bóng, dễ gãy rụng, dễ chẻ ngọn. Dầu oliu sẽ làm cho loại tóc này có độ ẩm, còn trứng chứa nhiều protein và chất béo hơn, giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn.

Nguyên liệu:

1-2 muỗng dầu oliu

1 quả trứng gà

Ủ tóc với trứng gà và dầu oliu cho hiệu quả rất tốt

Cách làm:

Bước 1: Tách bỏ lòng trắng trứng, chỉ lấy phần lòng đỏ, cho thêm 1-2 muỗng dầu oliu vào trộn đều.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp này lên mái tóc, từ trên xuống dưới, massage nhẹ nhàng, để các sợi tóc được thấm dưỡng chất.

Bước 3: Dùng một chiếc mũ tắm chụp cả đầu lại, ủ trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Gội sạch đầu bằng nước ấm, không cần dùng dầu gội đầu.

Bước 5 : Lau khô bằng một chiếc khăn mềm, để khô tự nhiên.

Ủ tóc bằng trứng gà và dầu dừa

Dầu dừa tương tự như dầu oliu, có rất nhiều chất béo giúp tóc mềm mượt. Tuy nhiên, dầu dừa còn có tính kháng khuẩn nhẹ nên làm sạch gàu tốt hơn. Vì vậy, khi kết hợp với lòng đỏ trứng gà sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng tuyệt vời, giúp tóc hồi phục nhanh chóng.

Ủ tóc với trứng gà và dầu dừa cho hiệu quả tốt

Nguyên liệu:

3-5 muỗng dầu dừa

1 quả trứng gà

Cách làm :

Bước 1: Trộn đều phần dầu dừa đã chuẩn bị với 1 lòng đỏ trứng gà, đánh sủi bọt. Nếu da dầu thì bạn nên ủ tóc bằng lòng trắng trứng gà sẽ cho hiệu quả tốt hơn lòng đỏ.

Bước 2: Gội đầu như bình thường rồi thoa đều hỗn hợp này lên mái tóc. Massage nhẹ nhàng trên da đầu, rồi lấy một chiếc khăn quấn gọn mái tóc lại. Ủ tóc trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Gội sạch lại với nước ấm hoặc mát. Thực hiện 1 lần/tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Ủ tóc bằng trứng gà và mật ong

Mật ong chứa nhiều vitamin: A, E, C và các vitamin nhóm B (B1, B2, B5, B6, B7, B9) và rất nhiều các khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, kẽm, canxi, kali, natri, phốt-pho, magiê, mangan, iốt... rất tốt cho việc chăm sóc tóc. Còn trứng gà không đơn thuần là một loại thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, mà nó còn có tác dụng làm đẹp, đặc biệt là giúp phục hồi tóc hư tổn hiệu quả. Vì vậy, những thành phần dưỡng chất trong 2 loại nguyên liệu này thường được các nhà sản xuất sử dụng để sản xuất ra các dòng kem dưỡng tóc đang được bán trên thị trường hiện nay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 thìa mật ong

1 lòng đỏ trứng

1 thìa dầu hạnh nhân

1 thìa sữa chua

Cách hực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu, sau khi gội đầu sạch sẽ, tóc còn hơi ẩm thì hãy bôi hỗn hợp lên tóc trong vòng nửa giờ và xả lại với nước ấm. Kiên trì thực hiện 1-2 lần/tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả cải thiện nhanh chóng.

Ủ tóc bằng trứng gà và bia

Trong bia có hợp chất silica có thể giúp mọc nhanh và trở nên dày hơn sau một thời gian sử dụng. Vitamin B và protein có trong bia cũng sẽ giúp phục hồi tóc hư tổn, duy trì độ pH của da đầu. Chính vì vậy, khi bia kết hợp với trứng gà… sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc nuôi dưỡng phục hồi tóc hư tổn. Trong trứng gà có chứa protein và chất béo giúp nuôi dưỡng da đầu, giúp cho tóc khỏe mạnh và mềm mượt hơn, ngăn ngừa hư tổn đối với những mái tóc đã sử dụng nhiều hóa chất để uốn, ép hay nhuộm.

Trứng gà và bia là hỗn hợp dưỡng tóc hiệu quả

Nguyên liệu:

Bia: 1 cốc

Trứng gà: 2 quả

Các bước thực hiện

Bước 1: Tách 2 quả trứng và cho vào bát, sau đó cho ½ cốc bia vào, đánh đều.

Bước 2: Bạn dùng nước xả ướt tóc, tiếp theo cho ½ cốc bia còn lại lên đầu và massage tóc trong vòng 5 phút rồi xả lại tóc với nước.

Bước 3: Dùng hỗn hợp thoa đều lên mái tóc, thoa kỹ từ phần chân tóc đến ngọn tóc. Sau đó,

dùng một chiếc khăn sạch quấn quanh đầu và ủ tóc trong khoảng 20 phút. Cuối cùng xả lại tóc bằng nước lạnh thật sạch là xong.

Trên đây là những cách ủ tóc bằng trứng gà giúp tóc mọc nhanh và khắc phục tình trạng hư tổn hiệu quả. Tuy nhiên, việc dưỡng tóc cần phải đi kèm với bảo vệ tóc thì mới có thể đạt được hiệu quả cao. Vì thế khi đi ra ngoài bạn cần che chắn tóc thật kỹ, hạn chế sử dụng hóa chất, chải đầu thường xuyên. Đặc biệt, tóc cần được cần được chăm sóc sau khi bơi ở hồ bơi hoặc đi biển nhiều hơn. Do đó, bạn cần phải kiên trì thực hiện công thức ủ tóc bằng trứng gà đều đặn.

Tuy nhiên, khi thực hiện mẹo này nhiều bạn thường thắc mắc ủ tóc bằng trứng gà có tanh không? Lo lắng sẽ để lại mùi tanh trên tóc. Các bạn không cần phải quá lo lắng về điều này, chỉ cần bạn gội rửa thật sạch thì mùi tanh sẽ hết, sẽ không lưu lại trên tóc. Tóc sẽ bóng mượt, thơm nhẹ như mong muốn.