Làm tóc uốn gợn sóng dễ thương “sương sương” đón Tết

Bạn là cô nàng thích sự trẻ trung, năng động và cá tính thì uốn gợn sóng nhỏ chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Khi nhìn vào mái tóc này bạn sẽ thấy các lọn tóc được dập sóng khá nhỏ mang đến sự bồng bềnh cho cả mái tóc.

Mái tóc chính là điểm tôn lên vẻ đẹp của một cô gái. Bạn có gương mặt đẹp nhưng để kiểu tóc không phù hợp thì cũng chưa phải là hoàn hảo. Ngược lại, gương mặt chưa đạt được tỉ lệ vàng nhưng chọn được kiểu tóc phù hợp giúp che đi khuyết điểm thì lại là một thành công. Xu hướng tóc được nhiều chị em lựa chọn hiện nay đó là tóc uốn gợn sóng dễ thương. Đây là kiểu tóc mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính cho các cô gái. Cùng lựa chọn kiểu tóc uốn gợn sóng phù hợp với mình nhé.

Khi làm tóc xoăn sóng, hãy nhớ nhuộm màu một chút để không bị già nhé. Gương mặt của bạn cũng sẽ trở nên hài hòa hơn đó. Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc uốn gợn sóng cho mặt tròn thì đây chính là câu trả lời. Vì tóc uốn xoăn lọn nhỏ không hề kén mặt một chút nào. Nếu bạn có gương mặt tròn, tóc sẽ bồng bềnh và giúp che đi hai bên má. Còn nếu gương mặt nhỏ thì yên tâm tóc cũng sẽ giúp mặt bạn trông bầu bĩnh hơn.

Lưu ý, những cô nàng tóc dày hoặc tóc bị xù thì không nên lựa chọn kiểu tóc này. Còn nếu bạn có mái tóc hơi mỏng thì đây đúng là “chân ái” mà nàng đang tìm kiếm rồi.

Tóc xoăn sóng nước dài

Tóc xoăn sóng nước dài mang đến sự tươi mới, nữ tính hơn cho người để. Độ xoăn của mẫu tóc này chỉ ở mức 3 hoặc 4 vô cùng nhẹ nhàng, làm xoăn như kiểu không xoăn vô cùng tự nhiên. Vì vậy khi làm tóc này, trông bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Tóc xoăn sóng nước dài - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm tóc xoăn sóng dài, nếu bạn thích sự bồng bềnh, mềm mại thì chỉ cần uốn phần đuôi tóc hoặc xoăn từ 2/3 khuôn mặt trở xuống. Phần đuôi hãy để những sợi tóc đan vào nhau để tạo độ bồng bềnh. Như vậy thì khuôn mặt bạn sẽ trở nên mềm mại và cuốn hút.

Những ai sở hữu gương mặt trái xoan, dài hoặc vuông thì hãy lựa chọn kiểu tóc này nhé. Độ dài tóc phù hợp nhất là chạm ngực hoặc phía trên ngực một chút. Nhuộm thêm chút màu để giúp bạn đậm phong cách Hàn Quốc hơn nhé.

Tóc xoăn sóng nước lọn to

Bất cứ cô nàng nào cũng hãy cứ tự tin lên bởi đã có kiểu tóc xoăn sóng nước lọn to bất chấp gương mặt đồng hành cùng bạn. Đây có thể gọi là kiểu tóc “quốc dân” vì bất cứ cô gái nào cũng có thể để được. Trông bạn sẽ cực kỳ quyến rũ, duyên dáng và kiêu sa khi để mái tóc này.

Tóc xoăn lọn to - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn sóng lọn to sẽ rất phù hợp với những mái tóc dài ngang lưng. Và kiểu này cũng có thể gọi với cái tên khác là tóc ngang lưng gợn sóng. Đây là sự lựa chọn của nhiều ngôi sao Hàn Quốc, giúp họ trông tự nhiên và nhẹ nhàng.

Tóc xù gợn sóng

Tóc xù gợn sóng là kiểu tóc chưa bao giờ giảm nhiệt. Với những lọn tóc lớn vừa phải để nhẹ nhàng, kiểu tóc này sẽ khá dày vì vậy bạn nên cân nhắc khi để. Những cô nàng cá tính sẽ hợp với kiểu tóc này hơn đó. Đẹp nhất là khi bạn để ngang vai hoặc dài hơn vai một chút thôi.

Tóc xù gợn sóng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc uốn đuôi gợn sóng

Đối với những cô gái muốn tóc có sự tự nhiên, bạn chỉ cần thực hiện kiểu tóc uốn đuôi nhẹ nhàng. Phần trên bạn để thẳng nếu tóc dày và hơi bồng nhẹ nếu tóc mỏng. Còn phần đuôi làm sóng nhẹ. Chiều dài phù hợp nhất là để ngang lưng hoặc dài qua lưng một chút xíu.

Tóc uốn đuôi gợn sóng - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu tóc này, màu nhuộm có thể là đen, nâu hoặc trầm mà hoàn toàn không sợ bị già như những kiểu tóc xoăn khác. Còn nếu thích sự trẻ trung hơn thì hoàn toàn có thể nhuộm các màu sáng nổi bật.

Tóc ngắn uốn gợn sóng

Nhiều người nghĩ rằng tóc ngắn thì không thể làm gợn sóng. Như vậy là suy nghĩ cực sai lầm đó nhé. Bạn hoàn toàn có thể uốn xoăn với mái tóc ngắn của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ đó.

Tóc ngắn gợn sóng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với tóc ngắn thì bạn có thể uốn với độ xoăn 2 nước sóng. Sóng có thể từ chân tóc trên đỉnh đầu luôn nhưng đẹp nhất là làm từ phần đuôi. Khi để kiểu tóc này thì bạn nên để ngôi giữa truyền thống và thêm một chút mái thưa nếu trán bạn hơi cao. Kiểu tóc này rất thích hợp với người có gương mặt tròn, trái xoan.

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Một số lưu ý khi làm tóc uốn gợn sóng dễ thương

Nhiều người nghĩ rằng làm tóc gợn sóng sẽ khó chăm sóc, tuy nhiên điều này không đúng chút nào. Để có được một mái tóc đẹp, bạn cần chú ý những điều sau đây:

Sấy tóc đúng cách: Đây là khâu vô cùng quan trọng để tạo nên mái tóc bồng bềnh cho bạn. Để có được mái tóc gợn sóng, bạn hãy cuốn tóc theo chiều từ ngoài vào trong thay vì từ trong ra ngoài cho kiểu tóc cụp. Làm như vậy cùng với máy sấy để có được nếp tóc ưng ý.

Chải tóc nhẹ nhàng theo sóng nước. Thậm chí bạn không cần phải chải chỉ cần dùng tay vuốt tóc và uốn tóc theo chiều sóng là được.

Sử dụng xả khô để giữ nếp tóc lâu hơn. Dùng dầu dưỡng để tóc trông bóng mượt vì tóc xoăn gợn sóng dễ bông xù.

Trên đây là các các kiểu tóc uốn đẹp 2020 mà bạn có thể tham khảo để diện Tết năm nay. Với kiểu tóc uốn gợn sóng dễ thương này chắc chắn nhìn bạn sẽ thu hút hơn nhiều đó.