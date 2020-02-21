Công dụng của bột đậu đỏ trong làm đẹp

Bột đậu đỏ chứa các thành phần vitamin A, C, E, B1 và B6, chất sắt và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe và làn da.

Đắp mặt nạ bằng bột đậu đỏ được xem là phương pháp làm đẹp cực kỳ hiệu quả với khả năng chống lão hóa da và dưỡng trắng tự nhiên. Nhưng liệu bạn đã biết hết công dụng của bột đậu đỏ hay chưa? Hãy tham khảo bài viết sau để biết hết lợi ích cũng như cách dùng đậu đỏ trong làm đẹp.

Vitamin B1 và B6 chiếm khoảng 18% trọng lượng của 1 hạt đậu đỏ, cực kỳ tốt cho hệ miễn dịch. Cơ thể hấp thụ chúng trực tiếp qua con đường ăn uống sẽ giúp da sáng mịn hơn.

Bột đậu đỏ không chua nhưng lại chứa một lượng vitamin C vô cùng dồi dào, giúp sáng da, trắng mịn. Hơn nữa, vitamin C có tác dụng bảo vệ da khỏi các tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Từ đó, giảm nếp nhăn và giúp da luôn tươi trẻ. Vitamin E có trong đậu đỏ giúp hạn chế sạm da, nám và tàn nhang, giúp da khỏe đẹp không tì vết.

Bột đậu đỏ chứa vitamin giúp da sáng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Chất sắt

Thành phần sắt có trong đậu đỏ vô cùng tuyệt vời. Sử dụng đậu đỏ thường xuyên sẽ giúp bổ sung sắt cho cơ thể, tốt cho máu, nhất là phụ nữ mới sinh.

Chứa các chất chống oxy hóa

Đậu đỏ có hàm lượng các chất chống oxy hóa cao như kẽm và axit folic. Những chất này ngăn ngừa tình trạng lão hóa da và quyết định công dụng làm đẹp của đậu đỏ. Các chất này giúp tế bào khỏe hơn và tăng cường hệ miễn dịch cũng như sức đề kháng cho cơ thể. Bạn sẽ thấy ngay công dụng rõ rệt sau khi sử dụng bột đậu đỏ để đắp mặt nạ vài lần.

Cách làm đẹp với bột đậu đỏ

Đắp mặt nạ nhanh với bột đậu đỏ

Mỗi buổi sáng, sau khi rửa mặt sạch với sữa rửa mặt, bạn hãy dùng đậu đỏ (1 thìa nhỏ) cho vào lòng bàn tay, thêm một chút nước cho đặc sệt lại. Sau đó bôi lên mặt và massage nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 5 phút. Cuối cùng, hãy rửa mặt sạch với nước lạnh rồi dưỡng da bằng kem dưỡng để tránh khô da.

Đắp mặt nạ nhanh với bột đậu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi ngủ, hãy đắp mặt nạ bột đậu đỏ với chanh một lần nữa nếu muốn tăng hiệu quả. Phương pháp này vô cùng đơn giản nhưng có thể cung cấp dưỡng chất cho da. Nên để sẵn một hũ bột đậu đỏ nhỏ trong phòng tắm để nhớ và tiện sử dụng. Không nên để cả hộp to vì có thể bột sẽ dính ẩm và nhanh hỏng.

Nếu có nhiều thời gian rảnh, hãy chăm sóc kỹ càng hơn bằng cách:

Dùng sả nấu nước xông mặt khoảng 10 phút. Chỉ nên xông nhiều nhất 1 tuần 2 lần để tránh gây tổn thương da mặt.

Sau đó, dùng bột đậu đỏ trộn với lòng trắng trứng gà và sữa tươi rồi đắp mặt nạ. Thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Vitamin và dưỡng chất trong đậu đỏ cùng với thành phần collagen dồi dào trong lòng trắng trứng, vi chất từ sữa tươi sẽ khiến da bạn trắng trẻo mịn màng hơn trông thấy.

Tắm trắng toàn thân bằng bột đậu đỏ và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Uống bột đậu đỏ

Lấy khoảng 4 thìa bột đậu đỏ rồi pha với nước nguội hoặc nước sôi ấm. Nếu ăn đặc thì bỏ ít nước hơn ăn loãng, cho thêm ít đường cho vừa ngọt với khẩu vị rồi dùng.

Với thức uống bổ dưỡng này, bạn chỉ mất khoảng 5 phút để thực hiện. Có thể dùng nó thành một bữa ăn sáng cực tiện lợi hoặc bữa phụ đỡ đói lại tốt cho sức khỏe. Bạn có thể đặt sẵn 1 lọ bột đậu đỏ ở góc làm việc hoặc trên bàn ăn để nhớ dùng thường xuyên. Mỗi ngày uống 1 cốc, đảm bảo sau hơn 1 tháng, bạn sẽ thấy sự thay đổi của làn da và thân hình càng ngày càng đẹp hơn rất nhiều.

Bột đậu đỏ pha với nước ấm dùng để uống - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng bột đậu đỏ rửa mặt trắng da

Nhiều người thường sử dụng bột đậu đỏ kết hợp với sữa tươi để rửa mặt, rất có lợi. Trong đó, bột đậu đỏ giúp da kháng khuẩn, loại bỏ da chết và thay vào đó là một lớp da mới trắng mịn. Còn sữa tươi lại cung cấp các vitamin E, các chất béo và protein, khoáng chất có lợi nuôi dưỡng từng tế bào, giúp da luôn tươi trẻ. Do đó, đây là một sự kết hợp hoàn hảo dành cho các chị em.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy 1 thìa bột đậu đỏ rồi cho vào cốc, thêm ít sữa tươi vừa đủ và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Dùng hỗn hợp vừa tạo thoa lên da mặt, kết hợp massage bằng tay nhẹ nhàng trong thời gian 30 giây.

Bước 3: Dùng nước sạch rửa lại mặt. Sau đó, dùng khăn bông mềm thấm khô da. Thoa thêm một chút kem dưỡng để cấp ẩm cho da.

Dùng bột đậu đỏ rửa mặt trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể dùng bột đậu đỏ tắm trắng body bằng cách kết hợp đậu đỏ và sữa tươi, trộn thêm chút dầu ô liu hoặc mật ong. Khi tắm bằng bột đậu đỏ xong, bạn sẽ có cảm giác thoáng mát và khô ráo. Đặc biệt là vào mùa hè, đậu đỏ giúp sạch da, bạn chẳng cần phải dùng sữa tắm đắt tiền cũng sẽ có một làn da trắng sáng tự nhiên.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của bột đậu đỏ cũng như cách sử dụng nó để làm đẹp da. Chúc bạn luôn xinh đẹp cùng những công thức và mẹo làm đẹp an toàn, hiệu quả của chúng tôi.