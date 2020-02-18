Các bước chăm sóc da mặt cơ bản, chị em phụ nữ nên biết để xinh đẹp hơn mỗi ngày

Làm đẹp 18/02/2020 11:23

Các bước chăm sóc da mặt cơ bản là tiền đề để giúp làn da luôn sáng mịn, rạng rỡ và thu hút ánh nhìn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quy trình chăm sóc da cơ bản trong bài viết sau.

Một làn da đẹp sẽ giúp cho chị em phụ nữ tự tin hơn rất nhiều và đó cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Muốn đẹp thì phải chăm sóc, vậy các bước chăm sóc da mặt cơ bản sẽ như thế nào? Chị em hãy cùng tìm hiểu qua bài biết dưới đây!

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Các bước chăm sóc da mặt cơ bản – Quy trình chăm sóc da của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Các bước chăm sóc da cơ bản cho người mới bắt đầu

Các bước chăm sóc da mặt đơn giản nhưng hiệu quả, quan trọng là phải phù hợp với làn da của mình. Theo một số nghiên cứu, chăm sóc da mặt bài bản và thường xuyên sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, kích thích da, ngăn ngừa lão hoá sớm và giảm các tình trạng nám da, mụn, da thiếu ẩm, thiếu nước,… Chăm sóc da còn là cách giúp bạn giảm căng thẳng, khó chịu hiệu quả. 

8 bước chăm sóc da cơ bản

Bước 1: Tẩy trang

Làm sạch được xem là bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da. Khi bạn ra đường trong một ngày dài, làn da phải tiếp xúc với phấn trang điểm, kem chống nắng, bụi bẩn, ô nhiễm,… Vì vậy việc tẩy trang giúp loại bỏ những lớp trang điểm dày cộm, hay bụi bẩn tích tụ trên khuôn mặt. Bạn có thể chọn nước tẩy trang tùy từng loại da để sử dụng.

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Luôn tẩy trang sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rửa mặt

Trước khi rửa mặt, bạn cần vệ sinh tay sạch sẽ. Dùng nước ấm táp nhẹ nhàng lên da mặt, rồi cho sữa rửa mặt chuyên dụng đánh bông đều và bắt đầu rửa mặt. Lưu ý dùng tay nhẹ nhàng rửa khắp các ngóc ngách của khuôn mặt. Nếu bạn kết hợp với máy rửa mặt sẽ tăng thêm hiệu quả làm sạch. Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm và lấy khăn sạch thấm khô.

Bước 3: Tẩy da chết

Tẩy da chết không phải là bước sử dụng mỗi ngày. Thông thường, mỗi người nên tẩy da chết mặt 2-3 lần/tuần. Đây là cách giúp bạn loại bỏ tế bào chết trên da. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng, lấy một lượng vừa đủ và massage khắp mặt rồi rửa lại bằng nước ấm. Sau khi tẩy da chết xong, bạn sẽ nhận thấy làn da mịn màng và sáng lên trông thấy.

Ngoài ra, đây là bước giúp da bạn thẩm thấu tốt hơn các chất dinh dưỡng từ serum hay kem dưỡng ẩm, kem cấp nước,…

Bước 4: Sử dụng nước cân bằng da 

Nước cân bằng giúp bạn lấy lại độ pH chuẩn trên da, giúp cho cấu trúc da không bị thay đổi. Từ đó làm giảm tình trạng mụn hay da bị khô. Bạn có thể dùng toner dạng xịt rồi vỗ nhẹ trên da, hoặc lấy một miếng bông thấm toner và nhẹ nhàng lau khắp bề mặt da.

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Hãy lau toner đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Sử dụng các sản phẩm đặc trị

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của làn da như trị thâm, nám, chống lão hoá, trị mụn hay muốn da căng bóng, bạn sẽ sử dụng loại serum hay tinh chất đặc trị cho phù hợp. Lưu ý những loại này cũng phải chọn sao cho phù hợp.

Bước 6: Dưỡng ẩm cho da

Dưỡng ẩm là bước cuối cùng để khoá ẩm, không cho các tinh chất vừa hấp thụ bay hơi nhanh chóng. Đối với da dầu và da hỗn hợp thiên dầu, chị em thường ưa chuộng gel dưỡng ẩm. Còn đối với da khô và da hỗn hợp thiên khô, chị em thường ưa chuộng kem dưỡng ẩm.

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Dưỡng đủ ẩm để làn da luôn căng bóng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Dưỡng da vùng quanh mắt

Vùng mắt là vùng da nhạy cảm cũng là vùng da có khả năng lão hoá cao nhất trên khuôn mặt. Vì vậy, vùng mắt cần được dưỡng thật cẩn thận để hạn chế tối đa quy trình lão hoá.

Bước 8: Dùng son dưỡng

Đôi môi bong tróc khiến chị em kém tự tin khi sử dụng son môi. Vì vậy, nhớ dùng son dưỡng trước khi đi ngủ và khi dưỡng da buổi sáng. Ngoài ra, các bước dưỡng da ban đêm đơn giản có thể bổ sung thêm mặt nạ ngủ cho những ngày đông giá lạnh. Đắp mặt nạ 2-3 lần mỗi tuần để tăng cường hiệu quả dưỡng da. 

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Đi spa thư giãn cũng giúp bạn có làn da đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ban ngày, sau các bước dưỡng da, bạn hãy nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những tác động nguy hiểm bởi thời tiết, khí hậu và môi trường. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ những lưu ý này để giúp bạn đẹp từ trong ra ngoài:

  • Uống thật nhiều nước.
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Uống nhiều nước tăng độ ẩm từ trong ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet
  • Chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao.
  • Đi ngủ trước 11h và ngủ đủ giấc.
  • Ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi.
  • Tránh căng thẳng, tập cho mình suy nghĩ tích cực trong cuộc sống.

Trên đây là các bước chăm sóc da mặt cơ bản và những lưu ý giúp bạn có một làn da đẹp và mịn màng hơn. Chị em phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân, chăm sóc da mặt để luôn xinh đẹp và rạng rỡ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

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