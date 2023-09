Bật mí những cách phục hồi da mặt bị hư tổn cho phái đẹp

Da mặt bị hư tổn là tình trạng da mất đi vẻ tự nhiên ban đầu, bị tổn thương do việc chăm sóc da không đúng cách và lạm dụng mỹ phẩm trong thời gian dài, đặc biệt là các loại mỹ phẩm kém chất lượng. Dưới đây là những dấu hiệu điển hình của việc làn da bị hư tổn.

Bên cạnh việc làm đẹp, bạn cần thường xuyên chăm sóc da để tránh da bị tổn thương quá mức bởi sự tác động của mỹ phẩm và bị lão hóa sớm. Không những vậy, nếu sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với loại da lâu ngày sẽ khiến da bị kích ứng và hư tổn nặng. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc những cách phục hồi da mặt bị hư tổn tại nhà vô cùng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Mụn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Trong đó, hư tổn da là nguyên nhân gián tiếp làm mụn phát triển. Khi da bị hư tổn, lớp biểu bì bảo vệ da bị suy yếu, do đó vi khuẩn có thể tấn công dễ dàng, bụi bẩn bám vào lỗ chân lông. Tất cả kết hợp lại hình thành nên mụn trứng cá.

Da mặt bị hư tổn dễ nổi mụn - Ảnh minh họa: Internet

Da khô nứt, bong tróc

Nếu bỗng nhiên da bạn bị khô căng, nứt nẻ thì có khả năng da bạn đã bị hư tổn.

Lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to chính là một trong các biểu hiện của da bị hư tổn nhẹ. Điều này khiến cho bụi, mỹ phẩm, mồ hôi và các chất bẩn khác tắc nghẽn trong lỗ chân lông, sinh ra mụn, càng ngày càng làm lỗ chân lông to thêm. Do đó, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện sớm tình trạng này

Da dễ kích ứng

Da bị hư tổn khiến hệ miễn dịch của da trở nên yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố có hại từ môi trường bên ngoài như ánh nắng, bụi bẩn, mỹ phẩm,... khiến da có cảm giác ngứa ngáy, mẩn đỏ, căng rát.

Da bị hư tổn dễ bị kích ứng bởi các yếu tố bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Làm sao biết da mặt dày hay mỏng?

Qua việc quan sát trực tiếp, bạn sẽ dễ dàng nhận ra người có làn da mỏng. Tình trạng da mặt không sót bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào. Trước khi tìm hiểu về cách phục hồi da mặt mỏng hay phục hồi da bị bào mòn, bạn cần biết được những dấu hiệu dưới đây.

Da mặt mỏng lộ mạch máu: Đối với người có da mặt mỏng, bạn có thể nhìn thấy các tĩnh mạch, xương hoặc gân lộ ra.

Da mặt dễ bị tổn thương: Khi va đập dù chỉ ở mức độ nhẹ, da mỏng cũng rất dễ bị bầm tím. Bên cạnh đó, người bị da mỏng cũng dễ chảy nước mắt.

Mất chất béo dưới da: Da mỏng tức là lớp biểu bì cũng mỏng, do đó lượng chất béo dưới da cũng ít hơn bình thường.

Dấu hiệu da mặt mỏng và bị hư tổn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số triệu chứng của da mỏng khác là da bị đỏ, bỏng nhờn, khô, lỗ chân lông to, không đều màu hoặc căng rát,...

Mặt nạ cho da mỏng và đỏ

Để chăm sóc và phục hồi làn da mỏng, bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên mà không cần đến các hóa mỹ phẩm đắt tiền dưới đây.

Mặt nạ từ mật ong

Từ lâu, mật ong đã được biết đến là một nguyên liệu vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Mật ong có khả năng kháng khuẩn, tiêu sưng, chống viêm và cấp ẩm cho da. Da bạn sẽ trở nên trắng hồng rạng rỡ, mịn màng và khỏe mạnh nhờ loại nguyên liệu thần kỳ này.

Bạn có thể kết hợp mật ong cùng với các thành phần khác như sữa chua, dầu oliu, tinh bột nghệ, dầu dừa,... để làm mặt nạ cho da mỏng hoặc dưỡng da hàng ngày. Cách làm đẹp bạn có thể tham khảo trên internet. Chỉ sau 1 tuần sử dụng mật ong, da bạn sẽ khỏe mạnh và trẻ trung hơn trông thấy.

Mật ong giúp phục hồi da hư tổn và dưỡng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ từ sữa chua

Sữa chua với hàm lượng axit lactic dồi dào và các dưỡng chất cần thiết giúp cho làn da bạn luôn khỏe mạnh. Các vitamin và lợi khuẩn trong sữa chua sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong làn da và nuôi dưỡng tế bào. Bên cạnh đó, sữa chua còn giúp cấp ẩm cho làn da và dưỡng trắng vô cùng hiệu quả. Sử dụng sữa chua làm mặt nạ chính là một trong những cách phục hồi da mặt được nhiều chị em ưa chuộng.

Bột yến mạch

Bột yến mạch vô cùng giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất giúp phục hồi da và làm cho da dẻo dai hơn. Tất cả những điều đó tạo nên sự đàn hồi và khả năng chống lão hóa cho da.

Mặt nạ từ bột yến mạch cho da hư tổn - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trứng gà

Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein vô cùng tốt cho da của bạn. Nó vừa giúp phục hồi làn da mỏng vừa giữ ẩm và dưỡng ẩm cho da. Do đó, mặt nạ từ trứng gà sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho làn da mỏng manh và yếu ớt của bạn.

Hy vọng, bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về dấu hiệu và cách phục hồi da mặt bị hư tổn, da mỏng hay bị bào mòn. Chúc các bạn luôn có một làn da khỏe mạnh, trắng hồng rạng rỡ và tự tin tỏa sáng.