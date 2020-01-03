Trắng bật tone với 3 cách dưỡng trắng da mặt tại nhà hiệu quả

Làn da trắng mịn luôn thu hút mọi ánh nhìn và làm lu mờ hết các khuyết điểm khác trên khuôn mặt. Do vậy sở hữu một làn da khỏe đẹp luôn là mục tiêu ao ước của hầu hết chị em. Hãy cùng tìm hiểu 3 cách dưỡng trắng da mặt tại nhà để da trắng bật tone chỉ sau vài lần thực hiện.

Rửa mặt trực tiếp với sữa tươi: Bạn dùng sữa tươi không đường 2 lần/tuần để rửa mặt. Kiên trì thực hiện sau 2 tuần bạn sẽ trông thấy sự khác biệt rõ rệt.

Dùng sữa tươi là cách làm trắng da tại nhà cho nữ giới được khuyến khích hàng đầu. Sữa tươi có thể dùng rửa mặt trực tiếp hoặc trộn với mật ong, tinh bột nghệ để mang đến làn da mơ ước.

Sữa tươi trộn mật ong: Trộn đều mật ong với sữa tươi theo tỉ lệ 1:2 (1 thìa mật ong : 2 thìa sữa tươi) cộng với 3 giọt nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp đã trộn lên mặt như đắp mặt nạ, sau đó massage nhẹ nhàng. Rửa sạch mặt sau 15-20 phút. Thực hiện 1-2 lần/tuần để có hiệu quả.

Mật ong có nhiều vi chất giúp trắng da tự nhiên, làm mờ thâm nám và cấp ẩm cho da. Rất nhiều các loại mỹ phẩm có thành phần là sữa tươi và mật ong.

Sữa tươi và mật ong giúp da trắng mịn tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Sữa tươi trộn tinh bột nghệ: Trộn 2 thìa tinh bột nghệ với một nửa gói sữa tươi không đường và đảo đều cho đến khi thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp lên mặt, massage rồi để yên khoảng 10 phút. Sau cùng, rửa sạch mặt với nước ấm.

Tinh bột nghệ rất giàu chất chống oxy hóa, làm sáng da, giảm nếp nhăn, giảm viêm sưng do mụn, làm mờ vết thâm da.

Sữa tươi và tinh bột nghệ giúp giảm thâm nám cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da mặt bằng nước vo gạo

Sử dụng nước vo gạo là cách dưỡng trắng da mặt tại nhà rất an toàn và hiệu quả. Nước vo gạo có nhiều vitamin B, giúp cho da duy trì độ ẩm, làm se khít chân lông và giúp da trắng sáng hơn.

Bước 1 – Chuẩn bị nước vo gạo để rửa mặt

Dụng cụ để vo gạo đảm bảo thật sạch và không dính chút dầu mỡ.

Bỏ đi nước vo gạo đầu tiên để loại đi bụi bẩn, vỏ trấu và tạp chất. Đổ nước sạch vào vo gạo lần hai, rồi chắt lấy nước vo vào bát sạch. Để phần nước vừa chắt ra vào tủ lạnh ngăn mát trong 1-2 tiếng đến khi nước lắng lại, sau đó bỏ phần nước trong phía trên đi.

Bước 2 – Rửa mặt bằng nước vo gạo

Trước tiên cần rửa sạch mặt bằng nước ấm để kích thích lỗ chân lông giãn ra, loại bỏ chất bẩn và tế bào chết.

Dùng nước vo gạo đã chắt đặc để rửa mặt. Massage mặt trong khoảng 2-3 phút một cách nhẹ nhàng.

Cuối cùng, dùng nước sạch rửa mặt lại một lần nữa và lấy khăn mềm từ từ thấm khô da mặt.

Hiệu quả làm trắng thần kỳ từ nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da mặt bằng trứng gà

Một trong những cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng là dùng trứng gà. Vitamin A, B2, B3 cùng với nhiều dưỡng chất khác có trong trứng gà giúp trẻ hóa da, chống lại tia UV, khiến da mịn màng, trắng sáng. Lòng đỏ trứng gà phù hợp với da khô, còn lòng trắng phù hợp cho da dầu, da mụn và lỗ chân lông to. Hướng dẫn làm trắng da mặt cụ thể cho từng loại da như sau:

Cách làm mặt nạ đắp mặt từ trứng gà cho da khô

Tách 1 lòng đỏ trứng gà, trộn với 1 thìa dầu dừa hoặc dầu ô-liu rồi đánh bông lên (sử dụng máy đánh trứng là nhanh và tốt nhất).

Làm sạch da mặt, sau đó đắp hỗn hợp này lên mặt trong 20 phút đến khi sờ tay vào thấy trứng khô dính thì bỏ lớp đắp mặt đi và rửa sạch lại bằng nước sạch.

Đắp mặt nạ trứng gà dầu ô liu giúp da mềm mượt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ đắp mặt từ trứng gà cho da dầu

Tách lòng trắng trứng gà (1 quả) và trộn với 1 thìa nhỏ nước cốt chanh. Đảo đều hỗn hợp đến khi sánh lại.

Làm sạch da mặt bằng nước ấm hoặc sữa rửa mặt rồi dùng hỗn hợp đắp lên mặt. Thời gian đắp khoảng 15-20 phút hoặc khi nào cảm thấy căng da hoặc hơi rát thì dừng.

Cuối cùng rửa sạch mặt nạ và thoa kem dưỡng cho da dầu.

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Cách làm mặt nạ đắp mặt từ trứng gà cho da mụn

Xay mịn 1 thìa hạt hạnh nhân đã bóc vỏ.

Lấy 1 lòng trắng trứng trộn đều với hạnh nhân.

Rửa sạch da mặt, cân bằng da bằng toner và thoa đều hỗn hợp đã trộn lên da.

Có thể đắp như mặt nạ trước đi ngủ hoặc đắp trong thời gian 30-60 phút.

Cách làm mặt nạ đắp mặt từ trứng gà giúp thu nhỏ lỗ chân lông

Đánh nhuyễn một quả trứng với ½ quả chuối và 3 thìa bột mì.

Thoa hỗn hợp này lên mặt, massage nhẹ nhàng và đợi trong 15 phút rồi rửa sạch.

Thực hiện 2-3 lần/tuần sẽ trông thấy hiệu quả rõ rệt.

Mặt nạ trứng gà chuối bột mì mang lại hiệu quả rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng có rất nhiều cách để có một làn da trắng sáng mịn màng từ những nguyên liệu gần gũi hàng ngày. Mong rằng với 3 cách dưỡng trắng da mặt tại nhà được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn đến gần hơn với mục tiêu “da thêm sáng dáng thêm xinh”.