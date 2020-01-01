Cách làm sạch da mặt bị mụn đơn giản tại nhà

Làm sạch mụn như thế nào để cải thiện tình trạng da mụn và nhờn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Dưới đây là các cách làm sạch da mặt bị mụn tại nhà mà bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay:

Da mặt bị mụn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Với những ai có làn da dầu thì việc không chăm sóc kỹ da mặt sẽ dễ dàng bị mụn hơn. Trong đó, bước làm sạch da vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cách làm sạch da mặt bị mụn đơn giản ngay tại nhà mà ai cũng có thể áp dụng.

Bạn có thể sử dụng một số loại sản phẩm tẩy tế bào chết hoặc nước tẩy trang phù hợp với từng loại da mụn. Thường các sản phẩm này sẽ có thành phần tinh chất dịu nhẹ không gây kích ứng cho da, đặc biệt là da nhạy cảm. Tẩy tế bào chết 1 lần/tuần và sử dụng nước tẩy trang sau khi trang điểm hằng ngày là phương pháp làm sạch da hiệu quả, nhất là da mụn.

Tẩy trang là bước quan trọng trong làm sạch da hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sữa rửa mặt

Dưới đây là các bước rửa mặt làm sạch sâu cho da mụn:

Bước 1: Rửa sạch tay với xà phòng. Sau đó, dùng nước ấm để rửa mặt và giúp lỗ chân lông giãn nở. Đây là bước làm sạch các chất bẩn, bã nhờn trên da.

Bước 2: Cho một ít sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, rồi tạo bọt sau đó thoa đều lên mặt.

Bước 3: Massage nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, theo chiều xuôi của lỗ chân lông trong khoảng 5 phút. Chú ý tập trung vùng chữ T quanh mũi do đây là nơi nhiều mụn tập trung nhất.

Bước 4: Rửa mặt lại với nước mát và dùng khăn mềm lau khô mặt.

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt làm sạch da mụn - Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi

Một trong những bước quan trọng để làm sạch da mụn là xông hơi. Xông hơi giúp làm sạch sâu bã nhờn và bụi bẩn, đồng thời thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông tốt và khiến da hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, tái tạo tế bào da mới giúp da căng mịn.

Dưỡng ẩm, đắp mặt nạ

Cuối cùng bạn sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc kem trị mụn bôi lên da để giúp da sạch mụn và thẩm thấu các vitamin cần thiết cho một làn da đẹp.

Đắp mặt nạ dưỡng ẩm cho da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách rửa mặt sạch không cần sữa rửa mặt

Bên cạnh sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt, thì sử dụng các loại nước từ nguyên liệu tự nhiên cũng có thể giúp làm sạch da và an toàn hiệu quả tại nhà.

Rửa mặt bằng nước lá trà xanh

Bên cạnh khả năng chống oxy hóa và lão hóa làn da, trà xanh còn có công dụng làm sạch da bất ngờ.

Rửa mặt bằng lá trà xanh tươi giúp sạch da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch 10-15 lá trà xanh tươi rồi cho vào nồi, đổ thêm 1 lít nước sạch và đun sôi. Sau đó, bạn tắt bếp, chờ đến khi nước ấm thì vớt bỏ lá trà, để lại nước để rửa mặt. Dùng một chiếc khăn mềm nhúng nước trà rồi lau, vắt khô nhẹ rồi lau khắp mặt 1 lượt, sau đó rửa mặt lại với nước trà còn lại. Chờ khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại mặt với nước mát.

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Rửa mặt bằng nước muối

Muối có tính sát trùng cao nên giúp da thêm sạch và tốt cho việc điều trị mụn.

Cách thực hiện: Hòa tan một ít muối vào nước ấm. Sau đó rửa mặt bằng nước muối. Vừa rửa vừa massage nhẹ nhàng rồi dùng nước muối rửa lại trong khoảng 3-4 phút. Cuối cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Rửa mặt bằng nước muối giúp sạch da bị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách rửa mặt đúng cách cho da mụn

Nhiều người coi việc rửa mặt quá đơn giản nhưng rửa mặt làm sao cho sạch sâu tận bên trong, để có được làn da khỏe mạnh, tươi sáng và không bị khô ráp thì cần phải có phương pháp. Dù da bạn thuộc loại nào đi chăng nữa thì áp dụng 5 bước rửa mặt sau đều tốt.

Bước 1 - Rửa sạch tay: Thường rửa mặt bạn phải kết hợp massage nhẹ nhàng mặt bằng tay. Không nên sử dụng khăn bông vì nó có thể làm xây xát cho làn da mỏng manh của bạn. Tuy nhiên, bàn tay lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Do đó, trước khi rửa mặt, bạn hãy rửa sạch tay với xà phòng khử trùng để bụi bẩn từ tay không lên mặt.

Bước 2 - Tẩy trang: Lớp trang điểm khá khó trôi nếu bạn chỉ dùng sữa rửa mặt thông thường. Do đó, đừng bỏ qua bước tẩy trang trước khi rửa mặt. Dùng bông thấm nước tẩy trang rồi lau nhẹ nhàng lên mặt giúp loại bỏ lớp trang điểm một cách nhanh chóng.

Bước 3 - Sử dụng nước ấm để rửa mặt: Nước ấm sẽ tốt cho da của bạn hơn nước nóng rất nhiều bởi làn da của bạn rất mỏng và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, thậm chí là bỏng. Hơn nữa, nước nóng sẽ khiến da mặt bị khô và mất nước. Dùng nước ấm sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông hơn nước mát.

Bước 4: Cho một ít sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, tạo bọt và massage nhẹ nhàng trên mặt trong 2-3 phút.

Bước 5 - Dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng da mặt: Sau khi rửa mặt, da mặt sẽ nhạy cảm hơn vì các lỗ chân lông giãn nở. Do đó, bạn hãy dùng khăn bông sạch và mềm thấm nhẹ lên mặt.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về cách làm sạch da mặt bị mụn sẽ giúp bạn có thêm một vài bí quyết để lấy lại làn da trắng sáng tự nhiên, mịn màng và không bị những nốt mụn làm phiền, từ đó bạn có thể tự tin xuất hiện trước đám đông.