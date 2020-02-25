Hướng dẫn cách rửa mặt bằng bột đậu đỏ làm đẹp da hiệu quả

Làm đẹp 25/02/2020 06:25

Có rất nhiều cách rửa mặt để làm đẹp da, giúp da trắng sáng và mịn màng. Trong đó, dễ thực hiện và hiệu quả nhất chính là phương pháp rửa mặt bằng bột đậu đỏ.

Bột đậu đỏ có rất nhiều công dụng làm đẹp da, lành tính và rất an toàn. Đây là nguyên liệu rất dễ tìm và có thể kết hợp với nhiều loại nguyên dược liệu tự nhiên khác để làm đẹp da. Bài viết dưới đây mách bạn cách rửa mặt bằng bột đậu đỏ đơn giản tại nhà để bạn có thể tự chăm sóc cho da mặt.

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Bột đậu đỏ là một loại nguyên liệu làm đẹp tự nhiên cho bạn làn da trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Hạt đậu đỏ là gì?

Hạt đậu đỏ thuộc họ Đậu (Fabaceae), có tên khoa học là Adzuki bean dài khoảng 5mm có màu đỏ, nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thấy hạt đậu này có cả loại màu đỏ gạch hoặc đỏ cà phê.

Tác dụng của bột đậu đỏ

Bột đậu đỏ được biết đến là nguyên liệu làm đẹp rất tuyệt vời. Dưới đây là một số công dụng của bột đậu đỏ trong làm đẹp da mặt tự nhiên mà không cần sử dụng đến mỹ phẩm.

- Thứ nhất, bột đậu đỏ làm trắng da: Trong bột đậu đỏ có chứa nhóm vitamin gốc B như là vitamin B1 và vitamin B6... giúp thể lực của từng tế bào da khỏe hơn, trắng và láng mịn hơn.

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Bột đậu đỏ chứa nhiều vitamin làm trắng và chăm sóc da cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

- Thứ 2, Bột đậu đỏ đẩy lùi quá trình lão hóa: Trong bột đậu đỏ còn chứa rất nhiều vitamin E và vitamin C có khả năng chống lão hóa da, ngăn chặn hiện tượng hình thành nếp nhăn, bảo vệ da dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời, làm mềm và làm sáng da. Lượng vitamin E có trong bột đậu đỏ còn giúp cho da được cấp ẩm, mềm mịn và căng đầy.

- Thứ 3, Bột đậu đỏ trị mụn: Bột đậu đỏ còn có tác dụng chống nhiễm khuẩn cho da, tăng cường sức đề kháng da, chống lại quá trình hình thành và phát triển của các loại mụn. Ngoài ra, bột đậu đỏ còn có công dụng tẩy tế bào da chết, tái tạo da non và tế bào da mới giúp da căng mịn.

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Bột đậu đỏ, dược liệu làm đẹp tự nhiên giúp làm trắng và lấy lại thần thái cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Các cách làm bột đậu đỏ rửa mặt

Bột đậu đỏ rửa mặt vô cùng tốt cho da, nó có tác dụng chăm sóc và dưỡng da rất hiệu quả. Dưới đây là các cách dùng bột đậu rửa mặt:

Cách 1 : Rửa mặt bằng bột đậu đỏ với sữa tươi

Sữa tươi có chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin giúp da luôn tươi sáng và căng mịn, tràn đầy sức sống. Sữa tươi có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu tự nhiên để làm đẹp. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là sữa tươi kết hợp với đậu đỏ để rửa mặt.

Chuẩn bị: 1 thìa bột đậu đỏ và 3 thìa sữa tươi.

Thực hiện:

- Hòa bột đậu đỏ với sữa tươi, khuấy đều đến khi hỗn hợp đậu đỏ - sữa tươi sệt lại.

- Làm ướt da mặt rồi thoa hỗn hợp này lên da, mát xa khoảng nửa phút.

- Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước ấm.

- Có thể thực hiện rửa mặt bằng cách này mỗi ngày để có hiệu quả hơn.

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Rửa mặt bằng bột đậu đỏ và sữa tươi giúp cho da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Rửa mặt bằng bột đậu và nước cốt chanh

Nước cốt chanh tươi rất giàu vitamin C giúp làm sáng da. Một lượng axit nhẹ trong chanh giúp loại bỏ chất nhờn và các tế bào da chết trên da giúp da mạnh khỏe, ngừa mụn. Sự kết hợp chanh tươi và bột đậu rửa mặt vô cùng tốt cho da.

Chuẩn bị: 1 thìa bột đậu đỏ, ¼ quả chanh, 2 thìa sữa chua

Thực hiện:

- Cho bột đậu đỏ vào một chén nhỏ rồi vắt nước cốt chanh tươi vào và khuấy lên cho đến khi hỗn hợp này sệt lại.

- Sau đó làm ướt da mặt bằng nước ấm và thoa hỗn hợp này lên da kết hợp với mát xa nhẹ trong khoảng nửa phút.

- Cuối cùng, rửa sạch lại da mặt bằng nước ấm và có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để cấp ẩm cho da. Có thể thực hiện rửa mặt bằng cách này mỗi ngày.

Cách 3: Rửa mặt bằng bột đậu đỏ và dầu ô liu

Dầu ô liu được biết đến là nguyên liệu làm đẹp từ tự nhiên, có công dụng dưỡng da, cấp ẩm, tạo độ đàn hồi cực tốt cho da. Dầu ô liu kết hợp với bột đậu đỏ để rửa mặt rất thích hợp cho ai đang có làn da khô sần, dễ bong tróc và thiếu sức sống.

Chuẩn bị: 1 thìa bột đậu đỏ, ½ thìa dầu ô liu

Thực hiện:

- Trộn bột đậu đỏ và dầu ô liu nguyên chất với tỉ lệ 1:1 đến khi hỗn hợp này sệt lại.

- Tiếp theo, làm ướt da. Sau đó, thoa đều hỗn hợp dầu ô liu và bột đậu đỏ lên da, kết hợp mát xa nhẹ trong vòng nửa phút.

- Rửa sạch lại da mặt bằng nước ấm và có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm cho da.

- Có thể thực hiện rửa mặt bằng cách này mỗi ngày để đạt hiệu quả như ý.

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Rửa mặt bằng bột đậu đỏ và dầu ô liu giúp tế bào da được nuôi dưỡng và cấp ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc rửa mặt bằng bột đậu đỏ ra, bạn cũng có thể sử dụng bột đậu đỏ đắp mặt nạ để làm đẹp da. Đây là phương pháp cũng được rất nhiều chị em áp dụng vì sự an toàn và hiệu quả của nó.

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  Để sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng, bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ đậu đỏ để chăm sóc và dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Bột đậu đỏ không khó để tìm và chi phí để làm đẹp bằng bột đậu đỏ cũng không hề đắt. Hơn nữa, cách thực hiện rửa mặt bằng bột đậu đỏ cũng khá đơn giản và dễ làm. Chúc bạn thực hiện thành công để có một làn da như ý.

Công dụng của bột đậu đỏ trong làm đẹp

Công dụng của bột đậu đỏ trong làm đẹp

Đậu đỏ có lẽ là 1 cái tên sáng giá trong việc làm đẹp của các chị em. Vậy công dụng của bột đậu đỏ là gì, tuyệt vời như thế nào. Cùng theo dõi bài viết sau!

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