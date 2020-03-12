‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/03/2020 05:30

Chỉ cần kiên trì sử dụng những thức uống giảm cân này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng ao ước.

Bên cạnh chế độ luyện tập thể dục, thực đơn dinh dưỡng khoa học và lành mạnh cũng góp phần hỗ trợ đào thải mỡ thừa hiệu quả. Những loại thức uống giảm cân dưới đây chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng đánh tan mỡ bụng, giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn và vòng eo “con kiến”.

Nước mật ong ấm

Hàm lượng chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn cùng các loại vitamin B, C, canxi, kẽm, kali… có trong mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất có lợi cho quá trình giảm cân.

Uống mối tối một ly nước mật ong ấm sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó mỡ thừa được loại bỏ nhanh chóng hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một cốc nước ấm rồi cho vào 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều là có thể dùng ngay. Kiên trì áp dụng, bạn sẽ giảm được 3 - 4kg trong khoảng 1 tháng.

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Nước ấm mật ong giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước chanh pha loãng

Chanh là thực phẩm giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng lại chứa rất ít calo. Bên cạnh đó, loại quả này còn rất giàu vitamin, khoáng chất giúp giữ dáng và làm đẹp da, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch hiệu quả.

Một cốc nước chanh ấm trước khi ngủ không những giúp giảm mỡ bụng mà còn cải thiện giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Trong khi đó, mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây tăng cân. Lưu ý, bạn chỉ nên pha nước chanh loãng để tránh gây hại cho dạ dày.

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Nước chanh giúp vòng eo thon gọn - Ảnh: Internet

Nước đậu đen rang

Giảm cân bằng nước đậu đen rang là phương pháp được phụ nữ Nhật thường xuyên áp dụng. Những dưỡng chất có trong thực phẩm này giúp ức chế sự hình thành mỡ thừa vùng bụng. Đặc biệt, nó còn tạo cảm giác no lâu giúp hạn chế lượng calo cơ thể hấp thụ trong mỗi bữa ăn.

Uống đều đặn trong 1 - 2 tuần, bạn sẽ thấy vóc dáng được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, làn da cũng trở nên trắng hồng và mịn màng hơn rất nhiều. Duy trì thói quen uống nước đậu đen rang con giúp ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả.

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Một cốc nước đậu đen rang mỗi tối vừa giúp dáng đẹp eo thon vừa cải thiện làn da – Ảnh: Internet

Nước đậu nành

Đậu nành là loại ngũ cốc chứa chất đạm thực vật và nhiều dưỡng chất phong phú nhưng không gây thừa cân. Uống nước đậu nành mỗi buổi tối trước khi đi ngủ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể giúp đốt cháy mỡ thừa tích tụ. Về lâu dài, thức uống này rất có lợi trong việc hỗ trợ giảm cân và mang đến cho bạn vòng eo thon gọn.

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Nước đậu nành có thể đốt cháy mỡ bụng - Ảnh: Internet

Thường xuyên sử dụng những loại thức uống giảm cân trên mỗi tối, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau một thời gian ngắn.

Đun sôi chanh với thứ này uống mỗi ngày, vừa đốt cháy mỡ thừa 'thần tốc' vừa tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch

Đun sôi chanh với thứ này uống mỗi ngày, vừa đốt cháy mỡ thừa 'thần tốc' vừa tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch

Học ngay công thức đun nước uống đốt cháy mỡ thừa từ chanh và gừng để dùng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn cực nhanh.

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