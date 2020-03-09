Giảm một mạch 8cm vòng eo với combo trứng luộc và nước chanh loãng ăn theo thực đơn này

Dưới đây là chế độ ăn giảm cân mà bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để sở hữu vóc dáng hằng mơ ước:

Cân nặng mất kiểm soát khiến vòng bụng ngấn mỡ, bắp tay “đô vật”… làm bạn tự ti và khó lựa chọn trang phục. Vậy làm sao để giảm cân nhanh chóng là mối bận tâm lớn nhất của hội chị em. Thực đơn ăn kiêng giảm cân khoa học và lành mạnh sẽ giúp bạn đào thải mỡ thừa hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

Cách pha nước chanh loãng đúng cách: Chuẩn bị sẵn 100ml nước ấm cho vào ly, sau đó thả 1-2 lát chanh tươi vào để tạo hương vị (không vắt trực tiếp nước cốt chanh vào ly nước). Bên cạnh đó, để không gây ảnh hưởng đến dạ dày, bạn nên uống nước chanh loãng sau khi ăn khoảng nửa tiếng.

Thực đơn bữa sáng - Ảnh: Internet

Buổi trưa: 2 quả trứng luộc, 1 quả chuối và 1 ly nước chanh loãng.

Buổi tối: 3 phần ức gà và 1 ly nước chanh loãng.

Thực đơn lần lượt cho bữa trưa và tối - Ảnh: Internet

Ngoài việc ăn kiêng, bạn có thể luyện tập thêm những bài tập đơn giản ngay tại nhà để quá trình giảm mỡ bụng diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn. Những bài tập như nhảy dây, yoga, gập bụng hay plank đều giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn.

Nước chanh giúp loại bỏ độc tố và mỡ thừa - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng phương pháp kết hợp này trong vòng 1 tuần, bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng bất ngờ. Cụ thể, một cô gái có tài khoản mạng xã hội tên là Melisa đã giảm được 8cm vòng eo chỉ sau 5 ngày thực hiện ăn kiêng và luyện tập. Được biết, trước đó số đo vòng 2 của cô là 70cm và sau đó đã giảm xuống còn 62cm.

Thành quả đáng kinh ngạc chỉ sau chưa đầy 1 tuần - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, cơ địa mỗi người là khác nhau nên thời gian đạt được thành quả có thể lâu hơn. Điều bạn cần làm là duy trì đều đặn chế độ ăn kiêng và luyện tập để giữ dáng. Chúc bạn thành công và sớm sở hữu vòng eo “con kiến” hoàn hảo!