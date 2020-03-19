Quy trình chăm sóc 5 bước của Hàn Quốc giúp làn da nhạy cảm, đầy mụn 'lột xác' 360 độ trở nên mướt mịn, không tì vết

Chăm sóc da 19/03/2020 14:15

Hãy áp dụng quy trình chăm sóc da 5 bước từ Hàn Quốc, bạn sẽ nhận được kết quả đáng kinh ngạc chỉ sau thời gian ngắn.

Hàn Quốc là đất nước phát minh ra nhiều xu hướng làm đẹpthời trang. Trong đó, các phương pháp chăm sóc da từ quốc gia này luôn nhận được sự ủng hộ bởi đông đảo phụ nữ châu Á vì tính thiết thực và mang đến hiệu quả cao. Đặc biệt là quy trình chăm sóc da gồm 5 bước dưới đây. Áp dụng phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ "lột xác" làn da đầy khuyết điểm trở nên trắng mịn, không tì vết.

Rửa mặt vào buổi sáng và tối

Mỗi ngày, bạn nhất định phải làm sạch làn da hai lần vào buổi sáng và buổi tối với các sản phẩm rửa mặt phù hợp. Đồng thời, hãy áp dụng phương pháp làm sạch kép, đầu tiên là sản phẩm làm sạch gốc dầu, sau đó là sữa rửa mặt gốc nước. 

Tuân thủ theo cách thức này, bạn sẽ loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây hại như bã nhờn, vi khuẩn, bụi bẩn, mỹ phẩm trang điểm, kem chống nắng... giúp da thông thoáng, giảm thiểu khả năng gây mụn.

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Hãy làm sạch kép cho da mặt hai lần mỗi ngày để giảm thiểu mụn, dị ứng - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần

Tế bào chết tồn đọng trong lỗ chân lông chính là nguyên nhân lớn gây mụn trứng cá, viêm ngứa da. Ngoài ra, đây còn là một trong những lý do khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn bình thường.

Do đó, hãy tẩy tế bào chết định kỳ 2 lần mỗi tuần để da luôn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Toner cân bằng độ pH

Sau khi làm sạch, tẩy tế bào chết, độ ẩm tự nhiên bị thiếu hụt và độ pH trên da sẽ mất cân bằng. Nếu duy trì tình trạng này, da mặt dễ bị sần đỏ, nổi mụn và kích ứng. Do đó, bước tiếp theo cực kỳ cần thiết là dùng toner cân bằng độ ẩm và độ pH.

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Toner giúp cân bằng ẩm và độ pH. Đây là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày - Ảnh: Internet

Sản phẩm đặc trị

Sau khi độ ẩm và độ pH quay về chỉ số chuẩn cũng là thời điểm có khả năng hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Do đó, đây là lúc thích hợp nhất để bạn sử dụng các sản phẩm đặc trị vấn đề đang mắc phải.

Nếu da nổi nhiều mụn, lỗ chân lông to, các sản phẩm tinh chất, huyết thanh chứa thành phần lên men tự nhiên sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Kem dưỡng ẩm

Nếu có ý thức chăm sóc da, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì độ ẩm và cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da. Độ ẩm là yếu tố cần thiết để da luôn mọng nước, mịn màng và ngăn ngừa lão hóa.

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Độ ẩm được cung cấp đầy đủ, da mặt sẽ luôn mịn màng, mọng nước - Ảnh: Internet

Hãy áp dụng quy trình chăm sóc gồm 5 bước từ phụ nữ Hàn Quốc trên, đảm bảo, chỉ sau khoảng 2 tuần, bạn sẽ có một làn da hoàn toàn khác biệt, mịn màng và trắng hồng trông thấy.

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