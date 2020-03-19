4 loại dầu tự nhiên 'siêu dịu nhẹ' giúp da căng mướt, sáng mịn như sương, da nhạy cảm đến mấy xài cũng hợp

Chăm sóc da 19/03/2020 14:02

Chẳng cần đến nhiều sản phẩm đắt tiền, chỉ với 4 loại tinh dầu tự nhiên này, làn da cũng cải thiện đáng kể chỉ sau thời gian ngắn.

Sử dụng tinh dầu tự nhiên dưỡng da là cách hoàn hảo để giữ độ ẩm và nuôi dưỡng làn da sáng mịn như sương. Dưới đây là 4 loại tinh dầu mang đến nhiều tác dụng đối với làn da, đồng thời rất dịu nhẹ và an toàn. 

Dầu jojoba

Loại dầu siêu ẩm và dịu nhẹ này phù hợp với mọi loại da kể cả da dầu, da hỗn hợp. Nguồn dưỡng chất trong dầu jojoba giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da, đồng thời phá vỡ và hòa tan bã nhờn. Do đó, loại dầu này giúp chống viêm, kháng khuẩn, điều trị mụn nhọt cực kỳ hiệu quả.

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Dầu jojoba rất tốt đối với làn da đang gặp phải vấn đề mụn viêm - Ảnh: Internet

Dầu dừa

Được làm từ quả dừa, loại tinh dầu này hấp thụ nhanh nên mang đến tác dụng cải thiện làn da chỉ sau thời gian ngắn. Dầu dừa rất giàu axit béo thiết yếu, vitamin C, vitamin E và flavonoid giúp dưỡng ẩm sâu cho da, phục hồi tế bào hư tổn và cho làn da trông đầy sức sống.

Đặc biệt, dầu dừa thẩm thấu nhanh nên không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, lại hết sức dịu nhẹ, không kén da.

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Dầu dừa là một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng da tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet

Dầu vitamin E

Dầu vitamin E rất tốt cho việc tăng sắc tố và làm mờ các đốm đen đồng thời kéo căng nếp nhăn và đẩy lùi tình trạng da mặt chảy xệ.

Loại tinh dầu từ vitamin này có khả năng dưỡng ẩm sâu, hoạt động trên hầu hết các loại da nhưng có thể hơi bết dính đối với da dễ bị nhờn mụn. Do đó, nếu đang sở hữu làn da dầu, bạn chỉ nên sử dụng dầu vitamin E mỗi tuần 2 lần.

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Dầu vitamin E rất được phụ nữ ưa chuộng trong việc chăm sóc da tại nhà - Ảnh: Internet

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân giàu axit béo có tác dụng nuôi dưỡng làn da căng mịn, hồng hào. Bên cạnh đó, nguồn chất chống oxy hóa dồi dào trong nguyên liệu này có khả năng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hình thành sớm hết sức hiệu quả. 

Thành phần này cũng giúp chữa lành, làm dịu các bệnh về da như bệnh vảy nến và bệnh chàm.

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Dầu hạnh nhân ngăn ngừa lão hóa, điều trị các bệnh về da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dùng các loại tinh dầu tự nhiên trên để làm đẹp mỗi ngày, bạn sẽ sớm sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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