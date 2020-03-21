Mùa hè da rất dễ bắt nắng đen sạm, bỏng rát, 'bỏ túi' ngay 3 bí quyết điều trị hiệu quả này

Chăm sóc da 21/03/2020 13:08

Da đen sạm, cháy nắng là những vấn đề thường gặp khi thời tiết oi bức, nắng nóng. Hãy "bỏ túi" ngay những cách chăm sóc da trong mùa hè sau đây để giải quyết chúng.

Thật may khi một số nguyên liệu tự nhiên như nha đam, trà xanh, giấm táo... có tác dụng làm dịu da cháy nắng, đen sạm cực kỳ hiệu quả. Do đó, hãy học ngay các cách chăm sóc da trong mùa hè với những nguyên liệu này.

Gel nha đam

Đây là một trong những biện pháp khắc phục tình trạng da cháy nắng hiệu quả nhất. Nha đam làm dịu và phục hồi làn da hư tổn, bỏng rát chỉ sau lần áp dụng đầu tiên. Nguồn vitamin E dồi dào trong loại lá mọng nước này cung cấp độ ẩm, tăng khả năng phục hồi và tái tạo tế bào mới giúp da khỏe đẹp nhanh chóng

Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng gel nha đam nguyên chất hoặc các sản phẩm có sẵn trên thị trường không chứa cồn và hương liệu.

cham soc da trong mua he 3
Nha đam là một trong những nguyên liệu không thể thiếu để chăm sóc da trong mùa hè - Ảnh: Internet

Trà xanh hoặc trà đen

Mọi người đều biết đến lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của các loại trà. Bên cạnh đó, đây cũng là những nguyên liệu rất tốt đối với da, đặc biệt là có khả năng chữa lành tình trạng cháy nắng hữu hiệu. 

Trà, đặc biệt là trà đen có hàm lượng axit tannic cao giúp phục hồi da hư tổn, cân bằng độ pH tự nhiên nhanh chóng.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy trà mát để thoa đều lên vết da rám nắng, đợi khô là hoàn thành. 

cham soc da trong mua he 2
Trà đen, trà xanh giúp bảo vệ làn da trong mùa hè, chữa lành vết cháy nắng - Ảnh: Internet

Giấm táo

Nhiều thành phần trong giấm táo có khả năng phục hồi độ pH tự nhiên rất nhanh chóng. Loại nước lên men này còn hỗ trợ cân bằng độ axit và độ kiềm của da bị cháy nắng, từ đó giúp da tự chữa lành hiệu quả hơn. 

Nếu gặp phải vấn đề bỏng rát, cháy nắng vào mùa hè, bạn nên thêm hai cốc giấm táo vào nước ấm và ngâm trong 15 phút. Phương pháp này không chỉ nuôi dưỡng làn da mà còn ngăn ngừa cảm nắng, giảm thiểu căng thẳng hiệu quả.

cham soc da trong mua he 1
Giấm táo làm dịu, tăng cường khả năng phục hồi cho da trong mùa hè - Ảnh: Internet

Lưu lại 3 cách chăm sóc da trong mùa hè trên để kịp thời ứng phó với vấn đề da cháy nắng, bỏng rát và đen sạm. 

Bước rửa mặt tưởng đơn giản nhưng các cô nàng vẫn mắc phải hàng tá sai lầm khiến da in hằn dấu vết lão hóa

Bước rửa mặt tưởng đơn giản nhưng các cô nàng vẫn mắc phải hàng tá sai lầm khiến da in hằn dấu vết lão hóa

Tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều chị em vẫn mắc phải hàng loạt sai lầm khi rửa mặt khiến da ngày càng xấu đi, thậm chí còn làm tăng tốc độ lão hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da chữa da cháy nắng bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi