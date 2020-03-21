Mùa hè da rất dễ bắt nắng đen sạm, bỏng rát, 'bỏ túi' ngay 3 bí quyết điều trị hiệu quả này

Da đen sạm, cháy nắng là những vấn đề thường gặp khi thời tiết oi bức, nắng nóng. Hãy "bỏ túi" ngay những cách chăm sóc da trong mùa hè sau đây để giải quyết chúng.

Thật may khi một số nguyên liệu tự nhiên như nha đam, trà xanh, giấm táo... có tác dụng làm dịu da cháy nắng, đen sạm cực kỳ hiệu quả. Do đó, hãy học ngay các cách chăm sóc da trong mùa hè với những nguyên liệu này. Gel nha đam Đây là một trong những biện pháp khắc phục tình trạng da cháy nắng hiệu quả nhất. Nha đam làm dịu và phục hồi làn da hư tổn, bỏng rát chỉ sau lần áp dụng đầu tiên. Nguồn vitamin E dồi dào trong loại lá mọng nước này cung cấp độ ẩm, tăng khả năng phục hồi và tái tạo tế bào mới giúp da khỏe đẹp nhanh chóng

Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng gel nha đam nguyên chất hoặc các sản phẩm có sẵn trên thị trường không chứa cồn và hương liệu. Nha đam là một trong những nguyên liệu không thể thiếu để chăm sóc da trong mùa hè - Ảnh: Internet Trà xanh hoặc trà đen Mọi người đều biết đến lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của các loại trà. Bên cạnh đó, đây cũng là những nguyên liệu rất tốt đối với da, đặc biệt là có khả năng chữa lành tình trạng cháy nắng hữu hiệu.

Trà, đặc biệt là trà đen có hàm lượng axit tannic cao giúp phục hồi da hư tổn, cân bằng độ pH tự nhiên nhanh chóng. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy trà mát để thoa đều lên vết da rám nắng, đợi khô là hoàn thành. Trà đen, trà xanh giúp bảo vệ làn da trong mùa hè, chữa lành vết cháy nắng - Ảnh: Internet Giấm táo Nhiều thành phần trong giấm táo có khả năng phục hồi độ pH tự nhiên rất nhanh chóng. Loại nước lên men này còn hỗ trợ cân bằng độ axit và độ kiềm của da bị cháy nắng, từ đó giúp da tự chữa lành hiệu quả hơn. Nếu gặp phải vấn đề bỏng rát, cháy nắng vào mùa hè, bạn nên thêm hai cốc giấm táo vào nước ấm và ngâm trong 15 phút. Phương pháp này không chỉ nuôi dưỡng làn da mà còn ngăn ngừa cảm nắng, giảm thiểu căng thẳng hiệu quả. Giấm táo làm dịu, tăng cường khả năng phục hồi cho da trong mùa hè - Ảnh: Internet Lưu lại 3 cách chăm sóc da trong mùa hè trên để kịp thời ứng phó với vấn đề da cháy nắng, bỏng rát và đen sạm.

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