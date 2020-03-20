Quên mỹ phẩm hàng hiệu đi, lấy mặt nạ giấy ngâm sữa tươi theo cách này để đắp, da dẻ căng mướt như em bé sau 10 ngày

Chăm sóc da 20/03/2020 05:30

Công thức làm đẹp bằng sữa tươi không đường dưới đây có tác dụng dưỡng trắng da, xóa mờ thâm sạm và cung cấp độ ẩm cần thiết rất hiệu quả.

Nắng nóng khiến cơ thể mất nước, kéo theo sự thiếu hụt độ ẩm tự nhiên làm da sần sùi, xỉn màu. Ngoài ra, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời dễ làm da đen sạm, đẩy mạnh lão hóa. Để khắc phục các vấn đề này, hãy học ngay các công thức làm đẹp bằng sữa tươi không đường dưới đây.

Sữa tươi không đường không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da. Trong loại thức uống dinh dưỡng này có nguồn vitamin dồi dào giúp làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Bên cạnh đó, sữa tươi cung cấp các axit amin, chất béo lành mạnh hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, hạn chế xuất hiện nếp nhăn hữu hiệu. 

Đặc biệt, dùng sữa tươi không đường để làm đẹp thường xuyên còn góp phần xóa mờ đốm đen, thâm nám, đồi mồi nhanh chóng mà không cần đến các phương pháp đắt tiền. Đồng thời, một số hợp chất trong sữa còn bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, đây là nguyên liệu tự nhiên chăm sóc da mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

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Sữa tươi không đường giúp da căng mướt, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Mặt nạ giấy từ sữa tươi không đường

Nguyên liệu cần có:

- 10ml sữa tươi không đường

- 1 muỗng cà phê tinh dầu tự nhiên (hoặc mật ong hữu cơ)

- Mặt nạ giấy 

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi không đường, tinh dầu tự nhiên đã chuẩn bị vào chiếc bát rồi dùng muỗng khuấy đều. Dùng muỗng để nhấn chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp vừa làm để dưỡng chất thẩm thấu. Đợi khoảng 2 phút thì lấy mặt nạ đắp lên mặt.

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Sữa tươi không đường và tinh dầu tự nhiên góp phần đẩy lùi lão hóa da - Ảnh: Internet

Hãy nhớ vệ sinh da thật kỹ trước khi đắp. Nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

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Mặt nạ sữa tươi không đường giúp da trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Bên cạnh cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường trên, để bảo vệ làn da một cách tối ưu, hãy thoa kem chống nắng và uống thật nhiều nước trong ngày hè oi bức. Đặc biệt, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 9 đến 16 giờ mỗi ngày. 

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