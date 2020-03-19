Chỉ cần mắc phải 5 sai lầm này khi bôi kem dưỡng cũng đủ để da lên mụn chi chít, ngày càng lão hóa

Dưới đây là 5 sai lầm khi chăm sóc da thường gặp trong quá trình sử dụng kem dưỡng mà bạn cần tránh:

Kem dưỡng ẩm là một trong những sản phẩm skincare cơ bản trong quy trình dưỡng da mỗi ngày. Nó có tác dụng cấp ẩm và bổ sung dưỡng chất phục hồi làn da. Đây là bước quan trọng không thể thiếu nên chỉ cần một sơ suất cũng có thể khiến làn da bị tổn thương.

Đây là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều chị em dễ dàng mắc phải. Việc chọn kem dưỡng phù hợp với làn da rất quan trọng bởi nó giúp da tránh bị kích ứng. Với mỗi loại da khác nhau, bạn sẽ chọn loại kem dưỡng phù hợp để chúng phát huy tối đa hiệu quả trên da.

Thoa kem dưỡng sai cách sẽ khiến làn da phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề - Ảnh: Internet

Nếu bạn là cô nàng da dầu, hãy chọn kem dưỡng ẩm có chất kem mỏng nhẹ hoặc dạng gel để không gây bít tắc lỗ chân lông giúp ngăn ngừa mụn hình thành. Với da khô thì bạn nên ưu tiên các loại kem dưỡng có kết cấu đặc, khả năng dưỡng ẩm cao.

Đặc biệt với làn da nhạy cảm, bạn nên chú ý thành phần của kem dưỡng và nên chọn những sản phẩm lành tính, ít hương liệu, không chứa cồn và có chiết xuất từ thiên nhiên.

Không test thử kem trước khi dùng

Sau khi đã lựa chọn kem dưỡng phù hợp với loại da, bạn vẫn cần test thử trước khi dùng để đảm bảo làn da không bị kích ứng bởi bất kỳ thành phần nào.

Để test thử kem, bạn nên thoa 1 lớp kem mỏng vào vùng da ở dưới cằm. Sau khoảng 3 – 4 ngày, nếu không có hiện tượng kích ứng thì bạn có thể yên tâm sử dụng cho vùng mặt.

Nên test thử kem dưỡng trước khi dùng - Ảnh: Internet

Không rửa tay trước khi thoa kem

Tay là nơi chứa hàng trăm loại vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy, nếu đưa tay bẩn lên mặt, những vi khuẩn này sẽ làm ảnh hưởng đến da. Bên cạnh đó, thói quen dùng tay bẩn để lấy kem dưỡng còn khiến hũ kem nhanh chóng biến chất, không bảo đảm khả năng dưỡng ẩm tốt cho da. Chính vì vậy, bạn cần rửa sạch tay trước khi bôi kem dưỡng.

Thoa mạnh tay

Làn da rất dễ bị tổn thương, vậy nên bạn nên thoa kem dưỡng một cách nhẹ nhàng, tốt nhất nên mát xa theo chuyển động hình tròn để kem dưỡng thẩm thấu sâu, kích thích tuần hoàn máu giúp da dẻ hồng hào hơn.

Việc thoa kem dưỡng mạnh tay sẽ khiến da dễ chảy xệ và nhanh lão hóa – Ảnh: Internet

Không bôi cho phần cổ

Nhiều bạn rất hay quên thoa kem cho vùng cổ mà không hề biết rằng da cổ cũng là khu vực dễ bị khô. Cũng như việc chống nắng, bạn hãy thoa kem cho vùng cổ để ngăn ngừa lão hóa nhé!