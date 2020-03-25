Chuyên gia hướng dẫn cách trị dứt điểm mụn đầu đen '1 đi 0 trở lại' giúp da láng mịn, căng mướt như gương

Chăm sóc da 25/03/2020 18:42

Trao đổi với bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tại New York (Mỹ), Byrdie đã rút ra được cách điều trị mụn đầu đen hiệu quả và triệt để cực kỳ đơn giản.

Khác với mụn viêm, mụn đầu đen dai dẳng và rất dễ tái phát sau khi điều trị. Do đó, vấn đề về da dễ gặp này khiến đa số phụ nữ cảm thấy đau đầu. Nhằm hỗ trợ "công cuộc" làm đẹp cho phụ nữ, Byrdie đã tham khảo chuyên gia và đưa ra cách điều trị mụn đầu đen dứt điểm ngay tại nhà.

"Mụn đầu đen về cơ bản là sự tích tụ dầu nhờn và tế bào chết trong lỗ chân lông trên khuôn mặt. Lỗ chân lông bị tắc nghẽn sau một thời gian sẽ ngày càng lớn và xuất hiện các chấm đen li ti" - Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner giải thích. 

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Mụn đầu đen xuất hiện khi tình trạng lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn, bã nhờn - Ảnh: Internet

Ưu tiên đến các sản phẩm có axit salicylic

Vị chuyên gia này khuyến khích những người đang mắc phải vấn đề mụn đầu đen nên sử dụng các phương pháp điều trị làm thông thoáng lỗ chân lông. Điều này đồng thời giúp loại bỏ nhân mụn, vi khuẩn, bã nhờn tích tụ lâu ngày. Thành phần có thể mang đến hiệu quả tuyệt vời chính là axit salicylic. 

"Axit gốc beta-hydroxy này giúp loại bỏ dầu dư thừa và tẩy tế bào chết khỏi bề mặt da một cách tuyệt đối mà không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho da, kể cả da nhạy cảm" - Chuyên gia Zeichner nói. 

Chính vì vậy, hãy tìm đến các loại sữa rửa mặt có chứa 2% axit salicylic để làm sạch và ngăn ngừa mụn đầu đen quay trở lại.

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Rửa mặt hai lần mỗi ngày hạn chế hình thành mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Retinoids hay Retinol giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen

Retinoids là một dẫn xuất từ vitamin A có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, ngăn ngừa tích trữ cặn bã hình thành mụn đầu đen hiệu quả. Bên cạnh đó, loại chất này còn chữa lành các tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra trên bề mặt da. 

"Bằng cách thoa trực tiếp các dòng kem chứa retinoid lên vùng da xuất hiện nhiều mụn đầu đen, bạn có thể hòa tan vi khuẩn gây bệnh cho da, se khít lỗ chân lông và điều trị tổn thương do ánh nắng mặt trời cùng một lúc" - Bác sĩ Zeichner giải thích.

Kem chống nắng giúp ngăn ngừa mụn đầu đen  

Tiếp xúc nhiều với ánh nắng, tia UV sẽ làm cho lỗ chân lông ngày càng mở rộng vì phải tiết ra nhiều mồ hôi hơn để làm dịu da. Lỗ chân lông càng lớn, mụn đầu đen càng trầm trọng. Do đó, hãy thoa kem chống nắng mỗi ngày để tình trạng mụn li ti xuất hiện ít hơn.

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Kem chống nắng giúp tình trạng mụn đầu đen không quay trở lại - Ảnh: Internet

Trên đây là 3 cách điều trị mụn đầu đen dứt điểm, ngăn ngừa chúng quay trở lại từ các chuyên gia mà bạn nên ghi nhớ.

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