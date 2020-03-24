Không lo da bóng nhờn, sạm đen ngày hè nhờ ‘bỏ túi’ kịp thời những bí quyết dưỡng da đơn giản này

Chăm sóc da 24/03/2020 12:03

Nếu thường xuyên áp dụng những bí quyết dưỡng da mùa hè này, bạn sẽ chẳng còn lo ngại làn da sạm đen hay cháy nắng nữa.

Mùa hè luôn là nỗi ám ảnh đối với làn da, bởi chúng khiến da trở nên nhạy cảm hơn, dễ bóng nhờn, sạm đen và cháy nắng. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các bí quyết dưỡng da dưới đây để bảo vệ làn da luôn trắng hồng mịn màng bất chấp thời tiết.

Làm sạch da kỹ càng

Làm sạch da là bước chăm sóc cơ bản mà bạn không thể bỏ qua trong bất kỳ trường hợp nào. Đặc biệt là khi thời tiết mùa hè nóng bức, da càng dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn gây mụn khiến da sần sùi, kém sắc.

Để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và cặn trang điểm trên da, bạn nên tẩy trang thật kỹ càng, sau đó làm sạch da với sữa rửa mặt. Khi da được thông thoáng, lỗ chân lông cũng sẽ thu nhỏ giúp da luôn mịn màng.

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Chăm sóc da mùa hè không khó như bạn tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng độ ẩm cho da

Nhiều cô nàng thường lơ là việc cung cấp độ ẩm cho da vào mùa hè với suy nghĩ da chỉ cần độ ẩm vào mùa lạnh. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm vì da thiếu độ ẩm sẽ tiết dầu nhiều hơn khiến làn da luôn bóng nhờn, khó chịu.

Tốt nhất là bạn nên dưỡng ẩm cho da ngay sau bước làm sạch để da được cấp nước kịp thời và ẩm mượt.

Lưu ý, dù việc cấp ẩm cho da là cần thiết nhưng bạn không nên quá lạm dụng vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông, hình thành mụn.

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Dùng một chút nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm thoa đều lên da sau khi làm sạch – Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng ngay cả khi không ra ngoài

Ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân khiến làn da sạm đen và không đều màu. Trong thời tiết mùa hè, bạn nên thường xuyên bôi kem chống nắng ngay cả khi không đi ra ngoài. Bạn nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm chống nắng có SPF 30+ và PA++ trở lên để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

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Sử dụng kem chống nắng hàng ngày để hạn chế tác động của tia UV gây hại – Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết định kỳ

Vào mùa hè, những tế bào của da sẽ hoạt động mạnh hơn khiến da chết hình thành nhiều hơn. Chính vì vậy, bạn cần duy trì thói quen tẩy tế bào chết khoảng 2 lần/tuần để da được tái tạo và phục hồi.

Kiên trì áp dụng những bí quyết dưỡng da trên, làn da sẽ trở nên khỏe mạnh, láng mịn hơn trông thấy.

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