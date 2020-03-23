Chuyên gia khuyên phụ nữ nên làm 5 điều này mỗi tối để làn da tươi tắn, trắng hồng mềm mịn vào sáng hôm sau

Chăm sóc da 23/03/2020 12:44

Dưới đây là các bước chăm sóc da ban đêm mà mọi phụ nữ nhất định phải thực hiện trước khi đi ngủ để làn da luôn tươi tắn, trắng mịn.

Bác sĩ da liễu Nancy Samolitis chia sẻ: "Ban đêm là thời điểm tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da. Do đó, tập trung vào các bước chăm sóc da ban đêm sẽ giúp bạn đạt được kết quả mĩ mãn. Tẩy trang, sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa, ưu tiên đôi mắt và môi, thoa kem dưỡng ẩm... là những bước làm đẹp cực kỳ quan trọng".

Tẩy trang kỹ nhưng thật nhẹ nhàng

Tẩy trang là bước hết sức quan trọng để duy trì sức khỏe cho làn da. Thông thường, để làn da sạch thoáng tuyệt đối, bạn phải dùng các dung dịch tẩy trang trước khi dùng sữa rửa mặt. Hai bước làm sạch kép có thể khiến độ ẩm tự nhiên mất đi hoàn toàn.  

Chính vì vậy mà các chuyên gia khuyên bạn nên dùng chất tẩy rửa dạng kem nhẹ nhàng, có thành phần dịu nhẹ và độ pH thấp. Tuyệt đối tránh xa các sản phẩm làm sạch chứa cồn, tạo bọt.

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Tẩy trang là bước cực kỳ quan trọng mà bạn không được bỏ qua mỗi tối - Ảnh: Internet

Mỹ phẩm chống lão hóa

Chống lão hóa là một quá trình dài, do đó, điều quan trọng nhất là kiên trì và đều đặn. Chính vì vậy, đừng đợi đến khi khuôn mặt đã in hằn các dấu hiệu của tuổi tác thì bạn mới bắt đầu ngăn chặn. Từ bây giờ, hãy duy trì cho mình thói quen sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa để hiệu quả đạt được sớm và cao hơn.

Bác sĩ Nancy Samolitis khuyên phụ nữ nên dùng các sản phẩm dạng lỏng như huyết thanh, tinh chất, toner để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn vào da, không gây bết dính, bít tắc lỗ chân lông vào ban đêm.

Ưu tiên mắt và môi

Khá nhiều người chỉ quan tâm đến làn da trên khuôn mặt mà bỏ quên đôi mắt và đôi môi. Đây đều là những nơi dễ lão hóa sớm nhất. Do đó, hãy ưu tiên mắt và môi trong quy trình chăm sóc da ban đêm.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, làn da quanh mắt và đôi môi lại càng trở nên nhạy cảm và mỏng manh. Chính vì vậy, hãy chăm sóc thật tốt những vùng này để đẩy lùi lão hóa tốt nhất.

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Dưỡng da quanh mắt và dưỡng môi giúp bạn rạng rỡ, trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Chăm sóc làn da quanh cổ 

Cũng như mắt và môi, làn da quanh cổ không được chị em quan tâm chăm sóc thường xuyên dẫn đến xuất hiện nếp nhăn, đường vân và da sần sùi. Đặc điểm này khiến vẻ ngoài của bạn trông già nua, kém sắc hơn rất nhiều.

Bởi vậy, hãy thoa kem dưỡng ẩm, kem chống lão hóa cho vùng da quanh cổ để ngăn ngừa nếp nhăn, chảy xệ đến sớm.

Thoa kem dưỡng ẩm dịu nhẹ

Độ ẩm tự nhiên được cân bằng và duy trì sẽ giúp cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất của da. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ, chứa AHA để tăng cường khả năng hydrat hóa trên da mỗi tối.

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Hãy thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ để làn da khỏe đẹp, rạng ngời - Ảnh: Internet

Trên đây chính là 5 bước chăm sóc da vào ban đêm mà phụ nữ nhất định phải thực hiện để luôn thức giấc với làn da hoàn hảo không tì vết.

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