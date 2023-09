Đâu chỉ quên thoa kem chống nắng, phụ nữ đang mắc phải hàng tá lỗi sơ đẳng khiến da đầy nếp nhăn dù chưa già

Dùng khăn ướt tẩy trang là một thói quen rất nhiều người mắc phải khiến làn da chịu nhiều tổn thương - Ảnh: Internet

Sử dụng nhiều mỹ phẩm trang điểm dạng bột

Để lớp trang điểm mịn màng và thấm hút bã nhờn, nhiều chị em thường sẽ dặm thêm phấn bột nhiều lần trong ngày. Thói quen này vô tình khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn gây nên nhiều vấn đề về da nghiêm trọng, đặc biệt là đẩy nhanh lão hóa.

Theo chuyên gia trang điểm Hannah Martin: "Dặm quá nhiều phấn dạng bột sẽ khiến làn da của bạn trông khô mốc, và càng làm nổi bật sự xuất hiện của các nếp nhăn từ nông đến sâu".

Do đó, nếu muốn làn da ít tiết ra bã nhờn, bạn nên cung cấp đầy đủ độ ẩm và uống nhiều nước mỗi ngày. Hãy chú ý đến sức khỏe làn da từ bên trong chứ đừng chỉ tập trung vào bên ngoài.

Cứ vài tiếng lại dặm thêm phấn bột mịn một lần là thói quen đang tàn phá làn da nghiêm trọng mà bạn nên loại bỏ ngay - Ảnh: Internet

Dùng nhiều mỹ phẩm trang điểm tối màu

Chuyên gia trang điểm Hannah Martin phân tích: "Bút kẻ eyeliner dày và đậm khiến đôi mắt trông dữ tợn, già nua, hung dữ. Những đặc điểm này đều khiến bạn trông già đi trông thấy".

Hơn nữa, chuyên gia này cũng chia sẻ thêm, các sản phẩm make up tối màu thường chứa màu nhân tạo, loại chất không tốt cho cả da và sức khỏe. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên trang điểm thật tự nhiên, mỏng nhẹ để vừa đẹp vừa an toàn.

Hãy make up thật tự nhiên, mỏng nhẹ để vừa xinh đẹp vừa an toàn cho làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Hãy điều chỉnh ngay nếu mắc phải 3 thói quen làm đẹp sai lầm trên để da luôn khỏe đẹp, đẩy lùi lão hóa tối ưu.