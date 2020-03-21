4 thành phần thường gặp trong đa số mỹ phẩm làm đẹp này đang 'thầm lặng' tàn phá làn da, thúc đẩy lão hóa từng ngày

Tiến sĩ Jessie Cheung giải thích: "Triclosan thường được tìm thấy trong chất chống vi khuẩn. Nhưng loại chất này lại có liên kết với siêu vi khuẩn kháng kháng sinh, có thể gây ra tổn hại cho làn da".

Trao đổi với Shefind, nhiều chuyên gia nổi tiếng đã chỉ ra 4 thành phần gây lão hóa da chứa trong đa số các sản phẩm làm đẹp hiện nay. Theo đó, phụ nữ nên chấm dứt ngay việc sử dụng các chất này để hạn chế các dấu hiệu của tuổi tác xuất hiện.

Hỗn hợp nước hoa hay hương liệu nhân tạo chứa nhiều chất nhạy cảm có thể gây ra phản ứng, dị ứng da cực kỳ nguy hiểm. Đôi khi, chính thành phần này là nguyên nhân khiến mụn trứng cá, mụn viêm nổi ngày càng nhiều.

Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra triclosan có thể gây gián đoạn hormone. Rối loạn hormone là một trong những nguyên nhân lớn khiến nhan sắc xuống cấp, da nhăn nheo, chảy xệ, thậm chí là xuất hiện nám sạm.

Các chuyên gia khuyến cáo những người sở hữu làn da nhạy cảm nên tránh tuyệt đối việc sử dụng mỹ phẩm chứa hương thơm.

Bạn nên tránh xa mỹ phẩm chứa hương liệu - Ảnh: Internet

Methylisothiazolinon (Chất bảo quản)

Tiến sĩ Charlotte Birnbaum của Spring Street Dermatology tại thành phố New York giải thích: "Methylisothiazolinone là chất bảo quản được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng như khăn lau tẩy trang, dầu gội, chất khử mùi, chất tẩy rửa, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm trang điểm... Đây là một trong những thành phần phổ biến nhất gây viêm da, dị ứng, mẩn đỏ".

Chất bảo quản không tốt cho cả làn da lẫn sức khỏe - Ảnh: Internet

Loại chất này còn tồn tại với các tên như: paraben và formaldehyd. Khi lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da, hãy chú ý đến chúng để giữ gìn nhan sắc một cách toàn diện hơn.

Tinh dầu nguyên chất

Tiến sĩ Charlotte Birnbaum cũng cảnh báo về việc nhiều người đang lạm dụng các loại tinh dầu. Cô giải thích: "Nhiều người đánh đồng tự nhiên với an toàn, điều này không phải lúc nào cũng đúng".

Vị chuyên gia này khuyên, hãy cẩn thận với các loại tinh dầu nguyên chất, đặc biệt là từ hoa hồng và hoa oải hương vì chúng có geraniol. Loại chất này có thể gây ra dị ứng hoặc kích ứng trên da.

Ngoài ra, tinh dầu cam quýt có thể khiến da dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời hơn bởi chứa hợp chất phytophotodermerm.

Tinh dầu tự nhiên không tốt cho làn da nhạy cảm, nhờn mụn - Ảnh: Internet

Charlotte Birnbaum cho biết: "Dầu tự nhiên đa phần đều là thành phần không lành mạnh đối với người sở hữu làn da nhờn mụn. Chúng có kết cấu đặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông vì vậy mà khiến tình trạng mụn thêm trầm trọng hơn. Nếu dễ bị mụn trứng cá, hãy tránh xa tinh dầu tự nhiên".

Để làn da luôn khỏe đẹp, bạn nên tránh sử dụng mỹ phẩm chứa các thành phần gây hại trên ngay từ bây giờ.