Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày

Thực phẩm làm trắng da đầu tiên chính là cà chua , trong cà chua có chứa hàm lượng lớn vitamin C, B6, A giúp loại bỏ hắc sắc tố là nguyên nhân khiến làn da bị đồi mồi, nám, tàn nhang.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp làm trắng da có thể kể đến như: tắm trắng, mát xa, truyền trắng… Thay vì phải mất tiền triệu để làm đẹp theo các phương pháp trên thì các nàng hãy thử kiên trì bổ sung những loại thực phẩm làm trắng da từ bên trong cơ thể, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí.

Không phải ngẫu nhiên khoai lang luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho cơ thể, chất chống oxy hóa có trong khoai lang giúp tăng đàn hồi da, ngăn chặn quá trình lão hóa da.

Bổ sung cà chua mỗi ngày vào buổi sáng sẽ giúp các nàng có một làn da căng mọng, trắng mịn mơ ước, không chỉ vậy cà chua còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da.

Khoai lang làm chậm quá trình lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, 10 loại nguyên tố vi lượng có trong khoai lang như: Kẽm, vitamin A, C, B6, magie… còn giúp cho làn da trắng mịn hồng hào.

Đậu nành

Thực phẩm làm trắng da tiếp theo phải kể đến họ nhà đậu, tất cả các loại đậu đều tốt cho sức khỏe và làm đẹp da, trong số đó đậu nành được các nàng ưa chuộng hơn cả.

Đậu nành làm khỏe da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ uống sữa đậu nành vào buổi sáng sẽ giúp cung cấp canxi, kẽm, các loại vitamin tổng hợp rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp da cực kỳ hữu hiệu.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C có công dụng làm tăng sức đề kháng cho làn da và cho cơ thể, loại bỏ các hắc tố xấu khiến làn da bị sạm đen, tàn nhang.

Vitamin C làm tăng sức đề kháng cho da - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây giàu vitamin C như: kiwi, cam, quýt, bưởi... rất cần được bổ sung hàng ngày (lưu ý không uống vào lúc đói để tránh bị đau dạ dày).

Bắp cải

Cuối cùng trong danh sách thực phẩm làm trắng da chính là bắp cải, trong bắp cải có chứa nhiều vitamin E, A, lưu huỳnh, kali giúp làm sạch sâu từ bên trong, làm đều màu da và cung cấp các dưỡng chất cho da.

Bắp cải làm đều sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người bị thiếu máu, làn da nhợt nhạt kém sắc thì nên bổ sung nước bắp cải hàng ngày để điều chỉnh màu da, giúp làn da trắng hồng trở lại.