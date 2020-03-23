Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày

Chăm sóc da 23/03/2020 05:30

Là con gái ai cũng mơ ước có làn da trắng nõn mịn màng, bí quyết không ở đâu xa chỉ cần các nàng chăm chỉ bổ sung các loại thực phẩm làm trắng da dưới đây vào thực đơn mỗi ngày.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp làm trắng da có thể kể đến như: tắm trắng, mát xa, truyền trắng… Thay vì phải mất tiền triệu để làm đẹp theo các phương pháp trên thì các nàng hãy thử kiên trì bổ sung những loại thực phẩm làm trắng da từ bên trong cơ thể, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí.

Cà chua

Thực phẩm làm trắng da đầu tiên chính là cà chua, trong cà chua có chứa hàm lượng lớn vitamin C, B6, A giúp loại bỏ hắc sắc tố là nguyên nhân khiến làn da bị đồi mồi, nám, tàn nhang.

Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 1
Cà chua có tác dụng làm trắng da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung cà chua mỗi ngày vào buổi sáng sẽ giúp các nàng có một làn da căng mọng, trắng mịn mơ ước, không chỉ vậy cà chua còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da.

Khoai lang

Không phải ngẫu nhiên khoai lang luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho cơ thể, chất chống oxy hóa có trong khoai lang giúp tăng đàn hồi da, ngăn chặn quá trình lão hóa da.

Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 2
Khoai lang làm chậm quá trình lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, 10 loại nguyên tố vi lượng có trong khoai lang như: Kẽm, vitamin A, C, B6, magie… còn giúp cho làn da trắng mịn hồng hào.

Đậu nành

Thực phẩm làm trắng da tiếp theo phải kể đến họ nhà đậu, tất cả các loại đậu đều tốt cho sức khỏe và làm đẹp da, trong số đó đậu nành được các nàng ưa chuộng hơn cả.

Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 3
Đậu nành làm khỏe da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ uống sữa đậu nành vào buổi sáng sẽ giúp cung cấp canxi, kẽm, các loại vitamin tổng hợp rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp da cực kỳ hữu hiệu.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C có công dụng làm tăng sức đề kháng cho làn da và cho cơ thể, loại bỏ các hắc tố xấu khiến làn da bị sạm đen, tàn nhang.

Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 4
Vitamin C làm tăng sức đề kháng cho da - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây giàu vitamin C như: kiwi, cam, quýt, bưởi... rất cần được bổ sung hàng ngày (lưu ý không uống vào lúc đói để tránh bị đau dạ dày).

Bắp cải

Cuối cùng trong danh sách thực phẩm làm trắng da chính là bắp cải, trong bắp cải có chứa nhiều vitamin E, A, lưu huỳnh, kali giúp làm sạch sâu từ bên trong, làm đều màu da và cung cấp các dưỡng chất cho da.

Trắng như Bạch Tuyết nhờ kiên trì ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 5
Bắp cải làm đều sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người bị thiếu máu, làn da nhợt nhạt kém sắc thì nên bổ sung nước bắp cải hàng ngày để điều chỉnh màu da, giúp làn da trắng hồng trở lại.

Quy trình chăm sóc 5 bước của Hàn Quốc giúp làn da nhạy cảm, đầy mụn 'lột xác' 360 độ trở nên mướt mịn, không tì vết

Quy trình chăm sóc 5 bước của Hàn Quốc giúp làn da nhạy cảm, đầy mụn 'lột xác' 360 độ trở nên mướt mịn, không tì vết

Hãy áp dụng quy trình chăm sóc da 5 bước từ Hàn Quốc, bạn sẽ nhận được kết quả đáng kinh ngạc chỉ sau thời gian ngắn.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua bắp cải khoai lang

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi