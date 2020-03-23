Chuyên gia khuyên phụ nữ nên dùng loại sữa rửa mặt này: Nhiều người đang tiếc hùi hụi vì nếu biết sớm thì da đã đẹp từ lâu

Chăm sóc da 23/03/2020 17:47

Mới đây, các chuyên gia đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp phụ nữ lựa chọn được loại sữa rửa mặt phù hợp nhất.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Tiến sĩ Sapna Palep, một bác sĩ da liễu thuộc Trung tâm Spring Dermatology tại thành phố New York (Mỹ) đã rút ra kết luận, mọi người nên dùng sữa rửa mặt chứa độ pH thấp để làn da luôn khỏe đẹp. Do đó, đây là một trong những yếu tố giúp bạn chọn sữa rửa mặt phù hợp cho da.

Tác dụng của sữa rửa mặt chứa độ pH thấp

Lợi ích đầu tiên của loại sữa rửa mặt này chính là không làm khô. Chất tẩy rửa pH thấp có xu hướng đặc trưng là kết cấu dạng gel, sữa hoặc kem. Các sản phẩm này ít làm khô da hơn những loại tạo bọt. Chính vì vậy mà chúng không làm da bong tróc, khô sạm sau khi sử dụng.

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Dùng sữa rửa mặt phù hợp giúp da khỏe đẹp ngay cả khi lười dùng mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, độ pH thấp cực kỳ tốt cho những người bị bệnh chàm. Khi dùng sữa rửa mặt có đặc tính này, chất béo tự nhiên trong da được bảo quản giúp tình trạng bệnh chàm cải thiện hơn.

Đặc biệt, những sản phẩm tẩy rửa chứa độ pH thấp sẽ bảo vệ lớp phủ axit của da. Đây là một lớp màng mỏng có tính axit được tạo thành từ dầu, mồ hôi và axit béo. Theo một nghiên cứu năm 2018, chất tẩy rửa có độ pH thấp được chứng minh là có tác động tích cực đến tình trạng da, cải thiện hiệu quả các vấn đề thường gặp như mụn trứng cá, chàm và lão hóa.

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Dùng sữa rửa mặt có độ pH thấp giúp da cải thiện đáng kể các tình trạng về mụn trứng cá, chàm, khô sạm - Ảnh: Internet

Cách nhận biết sữa rửa mặt có độ pH thấp

Nếu độ pH của sản phẩm không in trên nhãn thì cách tốt nhất để nhận biết dễ dàng đó là nó có sủi bọt hay không. 

Tiến sĩ Rita Linkner cho biết: "Nếu sản phẩm có kết cấu gel, kem hay sữa và nhẹ nhàng thì đó là sản phẩm chứa độ pH thấp".

Vì vậy, trong đa số các sản phẩm hiện nay trên thị trường, khả năng tạo bột càng ít thì độ pH càng thấp. 

Ngoài ra, vị chuyên gia này còn phân tích thêm, độ pH của da vào khoảng từ 4 - 6. Điều này có nghĩa là da có tính axit nhẹ. Do đó, hãy duy trì chỉ số này để duy trì mọi hoạt động tự nhiên diễn ra tốt nhất. 

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Hãy dùng sữa rửa mặt phù hợp để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Chính vì những nguyên nhân trên, bạn nên lưu ý và ưu tiên tiêu chí trên khi lựa chọn sữa rửa mặt để da luôn khỏe đẹp và mềm mịn. 

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