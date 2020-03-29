5 bí quyết đơn giản giúp làn da đầy tỳ vết trở nên căng bóng mịn màng, mụn cũng phải tránh xa

Bên cạnh những tác hại do môi trường bên ngoài, quy trình skincare không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến da bạn ngày càng xấu đi. Dưới đây là những bí quyết dưỡng da bạn cần lưu ý để làn da luôn khỏe đẹp, mịn màng.

Tốt nhất, bạn nên chọn những loại kem chống nắng gắn mác non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông) để an toàn cho da. Bên cạnh đó, những loại kem chống nắng này thường có kết cấu mỏng nhẹ, không khiến da trở nên nặng nề trong những ngày hè oi bức.

Kem chống nắng rất dễ gây bít tắc lỗ chân lông và khiến da nổi đầy mụn nếu bạn không lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Dùng thêm toner để làm sạch da

Toner là bước dưỡng da vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong mùa hè. Sau khi thực hiện làm sạch da 2 bước với tẩy trang và sữa rửa mặt, bạn có thể dùng bông tẩy trang thấm toner thoa đều lên da để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa… Đồng thời, đây cũng là cách giúp da được cấp nước tạm thời và trở nên thông thoáng hơn, ngăn ngừa mụn hình thành.

Dùng retinol

Đây là dưỡng chất có trong nhiều sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng ngăn ngừa lão hóa, làm mờ nếp nhăn, thâm nám…

Retinol giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ da liễu Claire Chang: “Retinol là một chiến binh chống mụn vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng bạn nên ngưng dùng sản phẩm chứa thành phần này vào mùa hè vì nó có thể làm da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng. Tuy nhiên điều đó là không đúng. Dù retinol làm da bắt nắng hơn nhưng bạn vẫn có thể dùng nó vào mùa hè”.

Để ngăn ngừa da bị bắt nắng, bạn có thể thoa kem chống nắng sau khi dùng retinol trên da.

Không để tóc lòa xòa trên mặt

Tóc chứa rất nhiều mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn, nếu để những lọn tóc này dính lên da mặt, chúng sẽ tạo thành hỗn hợp gây bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi bạn để tóc mái, phần trán thường xuất hiện nhiều mụn hơn.

Trong những ngày hè oi ả, hãy buộc tóc thật gọn gàng, đặc biệt là khi tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời để bảo vệ làn da nhé!

Luôn búi tóc gọn gàng để tránh gây mụn - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho da luôn sạch sẽ

Mỗi ngày, bạn cần rửa mặt 2 lần và dùng dầu tẩy trang ngay cả khi bạn không trang điểm. Nguyên nhân là vì kem chống nắng không thể được loại bỏ hoàn toàn chỉ với nước và sữa rửa mặt. Làn da sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng là yếu tố quan trọng để da luôn mịn màng và căng bóng.

Theo chuyên gia Hannah Naranjo, bạn nên tránh xa các loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa quá mạnh bởi nó có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ, khiến da nổi mụn. Thay vào đó, hãy ưu tiên cho các sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ và lành tính.