5 bí quyết đơn giản giúp làn da đầy tỳ vết trở nên căng bóng mịn màng, mụn cũng phải tránh xa

Chăm sóc da 29/03/2020 12:19

Chỉ cần “bỏ túi” 5 bí quyết dưỡng da cực đơn giản sau, bạn sẽ sở hữu làn da căng bóng mịn màng như các cô gái xứ Hàn.

Bên cạnh những tác hại do môi trường bên ngoài, quy trình skincare không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến da bạn ngày càng xấu đi. Dưới đây là những bí quyết dưỡng da bạn cần lưu ý để làn da luôn khỏe đẹp, mịn màng.

Chọn kem chống nắng phù hợp

Kem chống nắng rất dễ gây bít tắc lỗ chân lông và khiến da nổi đầy mụn nếu bạn không lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

bi quyet duong da 1
Bạn nên lưu ý lựa chọn kem chống nắng phù hợp với da - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, bạn nên chọn những loại kem chống nắng gắn mác non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông) để an toàn cho da. Bên cạnh đó, những loại kem chống nắng này thường có kết cấu mỏng nhẹ, không khiến da trở nên nặng nề trong những ngày hè oi bức.

Dùng thêm toner để làm sạch da

Toner là bước dưỡng da vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong mùa hè. Sau khi thực hiện làm sạch da 2 bước với tẩy trang và sữa rửa mặt, bạn có thể dùng bông tẩy trang thấm toner thoa đều lên da để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa… Đồng thời, đây cũng là cách giúp da được cấp nước tạm thời và trở nên thông thoáng hơn, ngăn ngừa mụn hình thành.

Dùng retinol

Đây là dưỡng chất có trong nhiều sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng ngăn ngừa lão hóa, làm mờ nếp nhăn, thâm nám…

bi quyet duong da 2
Retinol giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ da liễu Claire Chang: “Retinol là một chiến binh chống mụn vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng bạn nên ngưng dùng sản phẩm chứa thành phần này vào mùa hè vì nó có thể làm da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng. Tuy nhiên điều đó là không đúng. Dù retinol làm da bắt nắng hơn nhưng bạn vẫn có thể dùng nó vào mùa hè”.

Để ngăn ngừa da bị bắt nắng, bạn có thể thoa kem chống nắng sau khi dùng retinol trên da.

Không để tóc lòa xòa trên mặt

Tóc chứa rất nhiều mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn, nếu để những lọn tóc này dính lên da mặt, chúng sẽ tạo thành hỗn hợp gây bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi bạn để tóc mái, phần trán thường xuất hiện nhiều mụn hơn.

Trong những ngày hè oi ả, hãy buộc tóc thật gọn gàng, đặc biệt là khi tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời để bảo vệ làn da nhé!

bi quyet duong da 3
Luôn búi tóc gọn gàng để tránh gây mụn - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho da luôn sạch sẽ

Mỗi ngày, bạn cần rửa mặt 2 lần và dùng dầu tẩy trang ngay cả khi bạn không trang điểm. Nguyên nhân là vì kem chống nắng không thể được loại bỏ hoàn toàn chỉ với nước và sữa rửa mặt. Làn da sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng là yếu tố quan trọng để da luôn mịn màng và căng bóng.

Theo chuyên gia Hannah Naranjo, bạn nên tránh xa các loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa quá mạnh bởi nó có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ, khiến da nổi mụn. Thay vào đó, hãy ưu tiên cho các sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ và lành tính.

Học chuyên gia cách bôi kem dưỡng mắt theo hình chữ S: Mẹo ít ai biết giúp chị em U40 trẻ ra chục tuổi

Học chuyên gia cách bôi kem dưỡng mắt theo hình chữ S: Mẹo ít ai biết giúp chị em U40 trẻ ra chục tuổi

Bí quyết bôi kem dưỡng mắt theo cách của chuyên gia sắc đẹp Hàn Quốc sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da đúng cách ngăn ngừa mụn cách bảo vệ da

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ