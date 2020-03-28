Học chuyên gia cách bôi kem dưỡng mắt theo hình chữ S: Mẹo ít ai biết giúp chị em U40 trẻ ra chục tuổi

Chăm sóc da 28/03/2020 12:30

Bí quyết bôi kem dưỡng mắt theo cách của chuyên gia sắc đẹp Hàn Quốc sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả.

Khi bước sang tuổi 25, những dấu hiệu lão hóa sẽ dần xuất hiện, đặc biệt là vùng da quanh mắt rất dễ xuất hiện nếp nhăn. Chính vì vậy, chị em cần bổ sung thêm kem dưỡng mắt vào quy trình chăm sóc da hàng ngày. Đặc biệt, kem dưỡng mắt có thể dùng cho nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là những vùng nhiều nếp nhăn bởi khả năng dưỡng ẩm cao.

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Ngoài tác dụng chăm sóc vùng da quanh mắt, bạn có thể sử dụng kem dưỡng mắt cho vùng da hai bên sống mũi và vùng da quanh miệng – Ảnh: Internet

Trong chương trình “Get it beauty” của Hàn Quốc, một chuyên gia chăm sóc da đã hướng dẫn cụ thể cách sử dụng kem mắt để làm tăng hiệu quả của sản phẩm này trên da mặt. Theo đó, bạn nên bôi kem dưỡng mắt theo hình chữ S trên khuôn mặt để ngăn ngừa lão hóa da.

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Chuyên gia chỉ cách bôi kem dưỡng mắt theo những hình dấu X ở bầu mắt, bọng mắt và dọc 2 bên sống mũi như hình – Ảnh: Internet

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Sau khi chấm các điểm trên khuôn mặt, bạn bắt đầu dùng tay tán kem từ hốc mắt trở ra rồi kéo dần xuống sống mũi với lực nhẹ - Ảnh: Internet

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Chỉ với bí quyết bôi kem theo hình chữ S, đôi mắt mệt mỏi với phần bọng mắt đã được che mờ mà không cần tới lớp trang điểm – Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của chuyên gia, những vị trí bôi kem này là những điểm quan trọng trên khuôn mặt giúp tăng độ đàn hồi cho da. Bên cạnh đó, khi những vùng da này được chăm sóc cẩn thận, nếp nhăn sẽ bị xóa mờ, làn da căng bóng mịn màng và bạn sẽ trông trẻ trung hơn tuổi thật.

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Hãy thử áp dụng bí quyết trên để ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Để làm chậm quá trình lão hóa cũng như giữ gìn vẻ thanh xuân, ngoài tips bôi kem dưỡng mắt trên, bạn cần học phụ nữ Hàn cách làm ấm da mặt khi thoa kem dưỡng. Theo đó, các cô nàng xứ củ sâm thường chà hai tay vào nhau để làm cho chúng ấm lên, sau đó mới nhẹ nhàng ấn nhẹ bàn tay lên các khu vực như trán, má, cằm và cổ.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay sẽ giúp làn da của bạn hấp thụ kem dưỡng một cách nhanh chóng, từ đó sản phẩm sẽ phát huy được hiệu quả tốt hơn.

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