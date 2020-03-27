Thì ra H’Hen Niê dùng 2 nguyên liệu 'siêu quen' này để dưỡng da, phái đẹp học ngay để tự tin khoe mặt mộc như nàng hậu

Chăm sóc da 27/03/2020 05:30

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ cách dưỡng da bằng nguyên liệu tự nhiên của bản thân đến người hâm mộ. 

Có rất nhiều bí quyết dưỡng da bằng nguyên liệu tự nhiên khác nhau nhưng để kiểm chứng độ hiệu quả thì chắc chắn phải xem quá trình của người đã áp dụng. Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ về cách điều trị mụn đầu đen quanh mũi hiệu quả của bản thân là nhờ chanh tươi và mật ong. Phương pháp này giúp người đẹp xóa sạch nhân mụn, sở hữu làn da mịn màng và không tì vết. 

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Nhờ áp dụng nhiều phương pháp làm đẹp tự nhiên lành mạnh, H'Hen Niê sở hữu làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Cụ thể, mỗi tối trước khi đi ngủ, H’Hen Niê sẽ thoa lên mặt hỗn hợp chanh tươi và mật ong. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều nước cốt chanh và mật ong theo tỉ lệ đồng đều là hoàn thành. 

Khi đã làm xong hỗn hợp, bạn nên rửa sạch da mặt, nếu có make up thì phải tẩy trang cẩn thận rồi mới thoa mặt nạ lên. Khi thoa hỗn hợp lên da khoảng 10 giây thì dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn ở vùng xuất hiện nhiều mụn đầu đen. Động tác này sẽ góp phần làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn đầu đen hình thành trở lại sau điều trị. 

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Nàng hậu sử dụng chanh và mật ong để điều trị mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Người đẹp chia sẻ thêm, phải kiên trì áp dụng khoảng 1 tuần thì hiệu quả mới rõ rệt vì nguyên liệu tự nhiên không mang đến tác dụng tức thì.

Bên cạnh đó, để làn da luôn khỏe đẹp, H’Hen Niê bổ sung thật nhiều nước mỗi ngày. Đặc biệt, sau khi thức dậy mỗi buổi sáng, cô thường rửa mặt bằng nước chanh đá để khử khuẩn, cung cấp vitamin làm sạch da tối ưu.

Tuy nhiên, để phương pháp này an toàn tuyệt đối, bạn nên thoa thử hỗn hợp chanh và mật ong lên da tay để kiểm chứng độ kích ứng. Bên cạnh đó, không nên sử dụng công thức này quá nhiều lần trong ngày, axit tự nhiên trong nước cốt chanh có thể bào mòn da. 

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Da căng mịn và sạch mụn sau vài lần thoa hỗn hợp chanh và mật ong - Ảnh: Internet

Chanh nổi tiếng vì giàu vitamin C cực kỳ tốt trong việc điều trị các loại mụn viêm, mụn trứng cá. Bên cạnh đó, hàm lượng axit amin, kháng khuẩn trong mật ong góp phần làm sạch sâu làn da, ngăn ngừa mụn quay trở lại rất hiệu quả. 

Sự kết hợp của chanh và mật ong là một bí quyết dưỡng da từ tự nhiên hiệu quả cao, lành tính và dễ áp dụng.

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