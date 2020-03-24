Tẩy sạch mụn cám, da trắng mịn không tì vết nhờ uống những loại nước này mỗi ngày

Chăm sóc da 24/03/2020 05:35

Chẳng cần tốn kém tiền triệu cho mỹ phẩm hay đến spa hàng tuần, bạn vẫn sở hữu làn da trắng hồng mịn màng nhờ chăm chỉ sử dụng những loại nước uống làm đẹp da này.

Bên cạnh việc skincare đúng cách, chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng giúp cải thiện làn da hiệu quả. Để sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên như em bé, bạn hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày những loại nước uống làm đẹp da dưới đây:

Nước trà xanh

Thức uống này chính là “thần dược” làm đẹp của phụ nữ Nhật. Trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin giúp ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ độc tố và nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mịn màng.

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Trà xanh ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh, hồng hào. Nguyên nhân là vì thức uống này chứa nhiều protein, vitamin A, D hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

Nước ép cà chua

Theo các nghiên cứu, trong nước ép cà chua có chứa hàm lượng lớn các vitamin và dưỡng chất có khả năng ngăn cản sự gây hại của tia cực tím. Từ đó giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa nám sạm và tàn nhang.

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Nước ép cà chua có khả năng bảo vệ da dưới ánh nắng - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi

Nhiều người thường sử dụng nước ép bưởi để giảm cân nhưng lại không hề biết rằng nó có khả năng làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Hàm lượng lớn vitamin C trong nước ép bưởi giúp kích thích sản sinh collagen phục hồi da, làm chậm quá trình lão hóa, mờ nám và tàn nhang.

Đặc biệt, thức uống giải khát này còn có tác dụng dưỡng trắng da. Vì vậy, bạn nên bổ sung nước ép bưởi vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Nước ép đu đủ

Nước ép đu đủ có khả năng nuôi dưỡng và mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh. Nước ép đu đủ rất giàu vitamin như C, E và beta-carotene giúp chống lão hóa, giảm viêm sưng, điều trị mụn trứng cá hiệu quả.

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Thức uống này vừa giúp giảm cân vừa làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh và mật ong

Một trong những loại nước uống giúp dưỡng trắng da hiệu quả chính là nước chanh và mật ong. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng thải độc da và ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Kiên trì sử dụng những loại thức uống trên, bạn sẽ sở hữu làn da đẹp không tì vết.

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